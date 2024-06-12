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В окупованій Керчі на місцевій радіостанції транслюють українську патріотичну музику: "Прикинь по радио песня хохляцкая". ВIДЕО

У тимчасово окупованій Керчі невідомі втрутилися у роботу місцевої радіостанції та увімкнули в ефір українські патріотичні пісні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом оновленого радіоефіру опублікований у соцмережах.

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Автор: 

Керч (193) радіо (227) хакер (1351)


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Топ коментарі
+25
Для них наша музика гірша за каміння з неба
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12.06.2024 10:59
+24
"машингвери, штурмгерери, відкривай паскуда двері, ми прийшли вже хейя..."
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12.06.2024 10:57
+24
Это ужасно. Магнитолу сжечь, машину освятить местным попом не меньше чем на 1.000 баксов, всем кто слушал - записаться на харьковский фронт. Только так можно будет избавиться от скверны и надеяться на покаяние
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12.06.2024 11:08
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"машингвери, штурмгерери, відкривай паскуда двері, ми прийшли вже хейя..."
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12.06.2024 10:57 Відповісти
Для них наша музика гірша за каміння з неба
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12.06.2024 10:59 Відповісти
Для них вона як "Отче наш" для бісноватих.
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12.06.2024 11:31 Відповісти
Нехай їм залишки мізків повиносить.
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12.06.2024 11:00 Відповісти
Это ужасно. Магнитолу сжечь, машину освятить местным попом не меньше чем на 1.000 баксов, всем кто слушал - записаться на харьковский фронт. Только так можно будет избавиться от скверны и надеяться на покаяние
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12.06.2024 11:08 Відповісти
Далі буде...
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12.06.2024 11:41 Відповісти
хай звикають.
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12.06.2024 11:51 Відповісти
Слухайте, кацапчики!
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12.06.2024 12:07 Відповісти
Скоро будете співати украінські пісні з підтанцьовкою , притирки кацапські
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12.06.2024 12:23 Відповісти
Та ні, нехай краще звалять з Криму, меньше роботи буде по зачистці ...
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12.06.2024 12:49 Відповісти
Нічого буде співати як міленьки ой у лузі червона калина та танцювати гопак навприсядку суки *************
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12.06.2024 12:36 Відповісти
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12.06.2024 12:37 Відповісти
Прикинь радио к носу!
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12.06.2024 12:40 Відповісти
єто в криму, прікінь, кацапчікі жівіє музику слухають
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12.06.2024 13:07 Відповісти
Прийде час, коли в Криму жодного живого кацапа не буде.
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12.06.2024 13:46 Відповісти
А росціянську попсу в Україні крутять аж гай шумить ! Тобто, там люди патріотичніші ? Більш розбірливі з музикою ? Ось так якось.
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12.06.2024 13:50 Відповісти
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12.06.2024 16:36 Відповісти
 
 