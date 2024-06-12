В окупованій Керчі на місцевій радіостанції транслюють українську патріотичну музику: "Прикинь по радио песня хохляцкая". ВIДЕО

У тимчасово окупованій Керчі невідомі втрутилися у роботу місцевої радіостанції та увімкнули в ефір українські патріотичні пісні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом оновленого радіоефіру опублікований у соцмережах.

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