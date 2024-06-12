Оккупант "поймал" дрон, прилет артснаряда и, наконец, подорвался на мине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние секунды жизни оккупанта и его отчаянные и тщетные попытки выжить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин пытается убегать от украинского дрона. Однако, оператор дрона-камикадзе попадает. Почти одновременно возле захватчика взрывается артиллерийский снаряд. Бежать оккупант перестает только наступив на мину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские "птички" довели оккупанта до плача: "Пять "трехсотых", четыре "двухсотых". Мочи нет и жить хочется. Все - будем сдаваться". ВИДЕО