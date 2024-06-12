РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10317 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 146 22

Оккупант "поймал" дрон, прилет артснаряда и, наконец, подорвался на мине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние секунды жизни оккупанта и его отчаянные и тщетные попытки выжить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин пытается убегать от украинского дрона. Однако, оператор дрона-камикадзе попадает. Почти одновременно возле захватчика взрывается артиллерийский снаряд. Бежать оккупант перестает только наступив на мину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские "птички" довели оккупанта до плача: "Пять "трехсотых", четыре "двухсотых". Мочи нет и жить хочется. Все - будем сдаваться". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) уничтожение (6974)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Гурман, все спробував
показать весь комментарий
12.06.2024 14:49
+11
показать весь комментарий
12.06.2024 15:15
+9
як піймав , то держи))
показать весь комментарий
12.06.2024 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як піймав , то держи))
показать весь комментарий
12.06.2024 14:49 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2024 15:15 Ответить
Нарешті можемо сипати щедро на кацапів усього!
Горить українська земля під ногами кацапів.
показать весь комментарий
12.06.2024 14:49 Ответить
Гурман, все спробував
показать весь комментарий
12.06.2024 14:49 Ответить
Zомбі
показать весь комментарий
12.06.2024 14:53 Ответить
Нагорода знаишла свого "героя"
показать весь комментарий
12.06.2024 14:54 Ответить
Джекпот
показать весь комментарий
12.06.2024 14:58 Ответить
флеш-рояль
показать весь комментарий
12.06.2024 19:16 Ответить
а чього приходив?
показать весь комментарий
12.06.2024 15:01 Ответить
Впіймати Гомера, падлу, і хромосому видалити, лишню, на " опіти"... Іі буде в шоці - скільки вже цеє створіння накабздона слухати не хоче!!!!
показать весь комментарий
12.06.2024 15:02 Ответить
Бінґо
показать весь комментарий
12.06.2024 15:10 Ответить
У пеклі бігтиме на три кола менше до зустрічі з кабздоном)))
показать весь комментарий
12.06.2024 15:11 Ответить
Щасливчик
показать весь комментарий
12.06.2024 15:13 Ответить
лакі страйк)
показать весь комментарий
12.06.2024 15:13 Ответить
І так просто - дрон вибиває зайву хромосому.
показать весь комментарий
12.06.2024 15:22 Ответить
Анекдот про трижды импотента (когда не стоит, пальцы сломаны и прикушен язык) - заиграл новыми красками...
Трижды подорванный....
показать весь комментарий
12.06.2024 15:30 Ответить
Після останнього вибуху ще ворушився, може до кобзона запізниться.
показать весь комментарий
12.06.2024 15:31 Ответить
"Мальчік в трусіках"....
"Народился в 2-х рубашках", но ...
остался без трусіков і без рубашкі
PS: Нехрєн шастать...
показать весь комментарий
12.06.2024 15:51 Ответить
Ото в кацапчика день не склався. Понеділок мабуть був...
показать весь комментарий
12.06.2024 16:01 Ответить
Зірвав джекпот. Але вже цим не похвалиться.
показать весь комментарий
12.06.2024 16:22 Ответить
З його вдачею тре було в казино грати, воно дурне поперлося в "турне".
показать весь комментарий
12.06.2024 17:13 Ответить
Full House
показать весь комментарий
12.06.2024 21:19 Ответить
 
 