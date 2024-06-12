Оккупант "поймал" дрон, прилет артснаряда и, наконец, подорвался на мине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты последние секунды жизни оккупанта и его отчаянные и тщетные попытки выжить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин пытается убегать от украинского дрона. Однако, оператор дрона-камикадзе попадает. Почти одновременно возле захватчика взрывается артиллерийский снаряд. Бежать оккупант перестает только наступив на мину.
Топ комментарии
+23 Леонід #587957
показать весь комментарий12.06.2024 14:49
+11 Dombass
показать весь комментарий12.06.2024 15:15
+9 товарищ Маузер 2
показать весь комментарий12.06.2024 14:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Горить українська земля під ногами кацапів.
Трижды подорванный....
"Народился в 2-х рубашках", но ...
остался без трусіков і без рубашкі
PS: Нехрєн шастать...