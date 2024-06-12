Окупант "піймав" дрона, приліт артснаряду і, врешті, підірвався на міні. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні секунди життя окупанта та його відчайдушні та марні спроби вижити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин намагається тікати від українського дрона. Однак, оператор дрона-камікадзе влучає. Майже одночасно біля загарбника вибухає артилерійський снаряд. Бігти окупант перестає лише наступивши на міну.
Топ коментарі
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