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Новини Відео Війна
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Окупант "піймав" дрона, приліт артснаряду і, врешті, підірвався на міні. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані останні секунди життя окупанта та його відчайдушні та марні спроби вижити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин намагається тікати від українського дрона. Однак, оператор дрона-камікадзе влучає. Майже одночасно біля загарбника вибухає артилерійський снаряд. Бігти окупант перестає лише наступивши на міну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські "птички" довели окупанта до плачу: "Пять "трехсотых", четыре "двухсотых". Мочи нет и жить хочется. Все - будем сдаваться". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307)


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Топ коментарі
+23
Гурман, все спробував
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12.06.2024 14:49
+11
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12.06.2024 15:15
+9
як піймав , то держи))
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12.06.2024 14:49
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як піймав , то держи))
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12.06.2024 14:49 Відповісти
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12.06.2024 15:15 Відповісти
Нарешті можемо сипати щедро на кацапів усього!
Горить українська земля під ногами кацапів.
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12.06.2024 14:49 Відповісти
Гурман, все спробував
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12.06.2024 14:49 Відповісти
Zомбі
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12.06.2024 14:53 Відповісти
Нагорода знаишла свого "героя"
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12.06.2024 14:54 Відповісти
Джекпот
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12.06.2024 14:58 Відповісти
флеш-рояль
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12.06.2024 19:16 Відповісти
а чього приходив?
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12.06.2024 15:01 Відповісти
Впіймати Гомера, падлу, і хромосому видалити, лишню, на " опіти"... Іі буде в шоці - скільки вже цеє створіння накабздона слухати не хоче!!!!
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12.06.2024 15:02 Відповісти
Бінґо
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12.06.2024 15:10 Відповісти
У пеклі бігтиме на три кола менше до зустрічі з кабздоном)))
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12.06.2024 15:11 Відповісти
Щасливчик
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12.06.2024 15:13 Відповісти
лакі страйк)
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12.06.2024 15:13 Відповісти
І так просто - дрон вибиває зайву хромосому.
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12.06.2024 15:22 Відповісти
Анекдот про трижды импотента (когда не стоит, пальцы сломаны и прикушен язык) - заиграл новыми красками...
Трижды подорванный....
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12.06.2024 15:30 Відповісти
Після останнього вибуху ще ворушився, може до кобзона запізниться.
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12.06.2024 15:31 Відповісти
"Мальчік в трусіках"....
"Народился в 2-х рубашках", но ...
остался без трусіков і без рубашкі
PS: Нехрєн шастать...
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12.06.2024 15:51 Відповісти
Ото в кацапчика день не склався. Понеділок мабуть був...
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12.06.2024 16:01 Відповісти
Зірвав джекпот. Але вже цим не похвалиться.
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12.06.2024 16:22 Відповісти
З його вдачею тре було в казино грати, воно дурне поперлося в "турне".
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12.06.2024 17:13 Відповісти
Full House
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12.06.2024 21:19 Відповісти
 
 