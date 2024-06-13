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Тело оккупанта взлетает высоко вверх и делает полтора оборота в воздухе после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады точным сбросом ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после атаки тело оккупанта взлетело в воздух и после нескольких оборотов упало на землю.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Дрон-камикадзе попадает в новейшую российскую цифровую радиорелейную станцию ​​Р-416ГМ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) дроны (3969)


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Топ комментарии
+31
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13.06.2024 14:07
+28
Повітряний гімнаст.
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13.06.2024 14:01
+22
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13.06.2024 14:06
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Повітряний гімнаст.
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13.06.2024 14:01 Ответить
від слова гімно....
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13.06.2024 14:56 Ответить
"...в воздухє сдєлал сальта - маральта, долга єво аддіралі с асфальта....."
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13.06.2024 14:02 Ответить
Залік
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13.06.2024 14:03 Ответить
Був свинособакою,а став свинособачим фаршем!
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13.06.2024 14:03 Ответить
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13.06.2024 14:06 Ответить
6.0. 6.0. 5.9. 6.0. 6.0.
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13.06.2024 14:06 Ответить
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13.06.2024 14:07 Ответить
"ваня, отползай, отползай!" ))
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13.06.2024 14:08 Ответить
Фууууу, аж скрєпами зАвАнялАаааа...
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13.06.2024 14:12 Ответить
а чому й ні,
якщо фуйло літав як стєрх
той підлеглі повинні літати
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13.06.2024 14:12 Ответить
Русский мальчик как и расиюшка,только-только хотел встать с колен....но....распяли злые бандеровцы
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13.06.2024 14:19 Ответить
Жили ж ми стільки з цим говном в одному типу союзі, були нормальни люди, тепер воно взяло пушку і прийшло вбивати, за що. про що, виродок, чи тобі 11 млн.км2 невистачає для життя, кончене отродьє.
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13.06.2024 14:26 Ответить
Класний удар і на біс не треба тратитись .
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13.06.2024 14:26 Ответить
До магів фахівців по зникненню додались повітряні акробати.
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13.06.2024 14:33 Ответить
Сальто-мортальто!
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13.06.2024 14:34 Ответить
Так. Так мотало, так мотало - шо аж кішки повилазили.
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13.06.2024 15:20 Ответить
Скоріше сальто-москальо
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13.06.2024 15:52 Ответить
на це можна дивитись вічно)
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13.06.2024 14:34 Ответить
а что врачи говорят?
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13.06.2024 14:47 Ответить
кажуть на органи тільки задні ратиці годяться
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13.06.2024 15:01 Ответить
Двойной zалуп! 👍
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13.06.2024 14:54 Ответить
настоящий фарш
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13.06.2024 14:59 Ответить
чим прекрасні ці відео
Тому що на дрони в основному збирає український народ
Дрони, доставлені на фронт владою,
Навіть не злітають
Тому в цьому дроні є часточка ненависті кожного українця
Не ми до них прийшли з метою знищення
Тому вони повинні здохнути
І це нормально
Цей гнів абсолютно праведний
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13.06.2024 15:14 Ответить

"Конструктор"!
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13.06.2024 15:18 Ответить
🤩
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13.06.2024 15:44 Ответить
Савєцкій цирк
Ла-ла-ла-ла-ла-ла…
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13.06.2024 15:49 Ответить
Свежая кацапсятина
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13.06.2024 16:09 Ответить
Акробааааат! ☝
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13.06.2024 16:15 Ответить
так красіво що аж знову задонатити "на дрони" захотілось!
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13.06.2024 17:22 Ответить
На аліпіаду уже нє паєдет...
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13.06.2024 18:07 Ответить
По ходу він вже був інвалід..нога болталася...можна було залишити як обузу для бюджету московії...але оператор захотів пару копійок і зробив підтвердження ліквідації...
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13.06.2024 20:33 Ответить
*****-хуп прогнувшись? Аксель вприсядку? И взгляд как у Джоконды...
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13.06.2024 21:45 Ответить
Думаю мои "5 копеек" наберут даже больше баллов. И взлетел выше и ещё на дерево забрался:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dedrwy/the_most_brutal_fpv_drone_overkill/
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13.06.2024 22:27 Ответить
Орк и от горба навсегда избавился и попку показал:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dey83d/ukraines_border_guards_dps_pomsta_revenge_drone/
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13.06.2024 22:58 Ответить
Мальчик в трусиках едет домой.
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14.06.2024 00:22 Ответить
прекрасный кульбит.
такой возможно сделать только раз в жизни.
10.
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14.06.2024 09:58 Ответить
.......- Ой, Вань, умру от акробатиков! Гляди, как вертится, нахал! Завцеха наш - товарищ Сатиков - Недавно в клубе так скакал...... (В.С. Висоцький)
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14.06.2024 13:24 Ответить
Навіщо їх добивати коли вони втрачають кінцівки?У цього одна нога точно була втрачена,інша скоріш за все теж...Чим більше ворога повернеться буз кінцівок тим більший тягар на їхню економіку,медицину і психологію інших,тих що тільки збираються йти воювати.
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14.06.2024 15:08 Ответить
 
 