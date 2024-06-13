Тело оккупанта взлетает высоко вверх и делает полтора оборота в воздухе после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+
Оператор дрона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады точным сбросом ликвидировал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после атаки тело оккупанта взлетело в воздух и после нескольких оборотов упало на землю.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+31 MausMike
показать весь комментарий13.06.2024 14:07
+28 vitaliymkua
показать весь комментарий13.06.2024 14:01
+22 дератизатор
показать весь комментарий13.06.2024 14:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якщо фуйло літав як стєрх
той підлеглі повинні літати
Тому що на дрони в основному збирає український народ
Дрони, доставлені на фронт владою,
Навіть не злітають
Тому в цьому дроні є часточка ненависті кожного українця
Не ми до них прийшли з метою знищення
Тому вони повинні здохнути
І це нормально
Цей гнів абсолютно праведний
"Конструктор"!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла…
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dedrwy/the_most_brutal_fpv_drone_overkill/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dey83d/ukraines_border_guards_dps_pomsta_revenge_drone/
такой возможно сделать только раз в жизни.
10.