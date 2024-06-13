Тело оккупанта взлетает высоко вверх и делает полтора оборота в воздухе после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор дрона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады точным сбросом ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после атаки тело оккупанта взлетело в воздух и после нескольких оборотов упало на землю.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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