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Новини Відео Війна
16 130 40

Тіло окупанта високо злітає угору і робить півтора оберта у повітрі після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона 79-ї окремої десантно-штурмової бригади влучним скидом ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після атаки тіло окупанта злетіло у повітря і після кількох обертів упало на землю.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант "піймав" дрона, приліт артснаряду і, врешті, підірвався на міні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) дрони (4748)


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Топ коментарі
+31
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13.06.2024 14:07
+28
Повітряний гімнаст.
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13.06.2024 14:01
+22
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13.06.2024 14:06
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Повітряний гімнаст.
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13.06.2024 14:01 Відповісти
від слова гімно....
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13.06.2024 14:56 Відповісти
"...в воздухє сдєлал сальта - маральта, долга єво аддіралі с асфальта....."
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13.06.2024 14:02 Відповісти
Залік
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13.06.2024 14:03 Відповісти
Був свинособакою,а став свинособачим фаршем!
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13.06.2024 14:03 Відповісти
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13.06.2024 14:06 Відповісти
6.0. 6.0. 5.9. 6.0. 6.0.
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13.06.2024 14:06 Відповісти
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13.06.2024 14:07 Відповісти
"ваня, отползай, отползай!" ))
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13.06.2024 14:08 Відповісти
Фууууу, аж скрєпами зАвАнялАаааа...
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13.06.2024 14:12 Відповісти
а чому й ні,
якщо фуйло літав як стєрх
той підлеглі повинні літати
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13.06.2024 14:12 Відповісти
Русский мальчик как и расиюшка,только-только хотел встать с колен....но....распяли злые бандеровцы
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13.06.2024 14:19 Відповісти
Жили ж ми стільки з цим говном в одному типу союзі, були нормальни люди, тепер воно взяло пушку і прийшло вбивати, за що. про що, виродок, чи тобі 11 млн.км2 невистачає для життя, кончене отродьє.
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13.06.2024 14:26 Відповісти
Класний удар і на біс не треба тратитись .
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13.06.2024 14:26 Відповісти
До магів фахівців по зникненню додались повітряні акробати.
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13.06.2024 14:33 Відповісти
Сальто-мортальто!
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13.06.2024 14:34 Відповісти
Так. Так мотало, так мотало - шо аж кішки повилазили.
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13.06.2024 15:20 Відповісти
Скоріше сальто-москальо
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13.06.2024 15:52 Відповісти
на це можна дивитись вічно)
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13.06.2024 14:34 Відповісти
а что врачи говорят?
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13.06.2024 14:47 Відповісти
кажуть на органи тільки задні ратиці годяться
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13.06.2024 15:01 Відповісти
Двойной zалуп! 👍
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13.06.2024 14:54 Відповісти
настоящий фарш
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13.06.2024 14:59 Відповісти
чим прекрасні ці відео
Тому що на дрони в основному збирає український народ
Дрони, доставлені на фронт владою,
Навіть не злітають
Тому в цьому дроні є часточка ненависті кожного українця
Не ми до них прийшли з метою знищення
Тому вони повинні здохнути
І це нормально
Цей гнів абсолютно праведний
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13.06.2024 15:14 Відповісти

"Конструктор"!
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13.06.2024 15:18 Відповісти
🤩
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13.06.2024 15:44 Відповісти
Савєцкій цирк
Ла-ла-ла-ла-ла-ла…
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13.06.2024 15:49 Відповісти
Свежая кацапсятина
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13.06.2024 16:09 Відповісти
Акробааааат! ☝
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13.06.2024 16:15 Відповісти
так красіво що аж знову задонатити "на дрони" захотілось!
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13.06.2024 17:22 Відповісти
На аліпіаду уже нє паєдет...
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13.06.2024 18:07 Відповісти
По ходу він вже був інвалід..нога болталася...можна було залишити як обузу для бюджету московії...але оператор захотів пару копійок і зробив підтвердження ліквідації...
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13.06.2024 20:33 Відповісти
*****-хуп прогнувшись? Аксель вприсядку? И взгляд как у Джоконды...
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13.06.2024 21:45 Відповісти
Думаю мои "5 копеек" наберут даже больше баллов. И взлетел выше и ещё на дерево забрался:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dedrwy/the_most_brutal_fpv_drone_overkill/
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13.06.2024 22:27 Відповісти
Орк и от горба навсегда избавился и попку показал:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dey83d/ukraines_border_guards_dps_pomsta_revenge_drone/
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13.06.2024 22:58 Відповісти
Мальчик в трусиках едет домой.
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14.06.2024 00:22 Відповісти
прекрасный кульбит.
такой возможно сделать только раз в жизни.
10.
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14.06.2024 09:58 Відповісти
.......- Ой, Вань, умру от акробатиков! Гляди, как вертится, нахал! Завцеха наш - товарищ Сатиков - Недавно в клубе так скакал...... (В.С. Висоцький)
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14.06.2024 13:24 Відповісти
Навіщо їх добивати коли вони втрачають кінцівки?У цього одна нога точно була втрачена,інша скоріш за все теж...Чим більше ворога повернеться буз кінцівок тим більший тягар на їхню економіку,медицину і психологію інших,тих що тільки збираються йти воювати.
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14.06.2024 15:08 Відповісти
 
 