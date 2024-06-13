Тіло окупанта високо злітає угору і робить півтора оберта у повітрі після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+
Оператор дрона 79-ї окремої десантно-штурмової бригади влучним скидом ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після атаки тіло окупанта злетіло у повітря і після кількох обертів упало на землю.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+31 MausMike
показати весь коментар13.06.2024 14:07
+28 vitaliymkua
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+22 дератизатор
показати весь коментар13.06.2024 14:06
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якщо фуйло літав як стєрх
той підлеглі повинні літати
Тому що на дрони в основному збирає український народ
Дрони, доставлені на фронт владою,
Навіть не злітають
Тому в цьому дроні є часточка ненависті кожного українця
Не ми до них прийшли з метою знищення
Тому вони повинні здохнути
І це нормально
Цей гнів абсолютно праведний
"Конструктор"!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла…
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dedrwy/the_most_brutal_fpv_drone_overkill/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dey83d/ukraines_border_guards_dps_pomsta_revenge_drone/
такой возможно сделать только раз в жизни.
10.