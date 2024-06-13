Тіло окупанта високо злітає угору і робить півтора оберта у повітрі після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор дрона 79-ї окремої десантно-штурмової бригади влучним скидом ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після атаки тіло окупанта злетіло у повітря і після кількох обертів упало на землю.

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