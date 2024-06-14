Дрон оторвал оккупанту обе ноги. ВИДЕО 18+

Оператор дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована на странице подразделения в соцсетях. На записи видно, что взрывом оккупанту оторвало обе ноги.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело оккупанта высоко взлетает вверх и делает полтора оборота в воздухе после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+