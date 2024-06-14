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Дрон оторвал оккупанту обе ноги. ВИДЕО 18+

Оператор дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована на странице подразделения в соцсетях. На записи видно, что взрывом оккупанту оторвало обе ноги.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело оккупанта высоко взлетает вверх и делает полтора оборота в воздухе после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19358) уничтожение (7001) дроны (3969) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+34
Фразеологізм "Одна нога тут, а друга там" заграв новими фарбами...
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14.06.2024 09:59
+33
За Ху*ла , Сечина , Милера.
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14.06.2024 09:59
+30
не жилец...., чого ж їм так подобається помирати нізащо..., тупі потвори, сиділи би вдома, не лізли в чужу країну, були б живі та майже здорові..., але ж ніт, хочеться їм, щоб путін їх занюханий був вічно живий та багатий.... ненавиджу...
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14.06.2024 10:16
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За Ху*ла , Сечина , Милера.
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14.06.2024 09:59 Ответить
Фразеологізм "Одна нога тут, а друга там" заграв новими фарбами...
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14.06.2024 09:59 Ответить
Доброго ранку, окупанте!
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14.06.2024 10:01 Ответить
Гарне відео . Браво майстрам .
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14.06.2024 10:02 Ответить
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14.06.2024 12:45 Ответить
І дарагаяяяя нє узнаєєєт какой у парня бил канєц!

А хоча можна показати їй
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14.06.2024 10:04 Ответить
Та воно обдовбане в хлам, навіть не зрозуміло, що сталося.
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14.06.2024 10:04 Ответить
а яйця дрон бонусом побив ))
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14.06.2024 10:06 Ответить
Угу...І ніякої дяки.А ще пожиттєва скидка на взуття.Правда життя буде дуже коротке,але то таке.
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14.06.2024 10:22 Ответить
Да свадьби жажівйод
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14.06.2024 10:07 Ответить
не жилец...., чого ж їм так подобається помирати нізащо..., тупі потвори, сиділи би вдома, не лізли в чужу країну, були б живі та майже здорові..., але ж ніт, хочеться їм, щоб путін їх занюханий був вічно живий та багатий.... ненавиджу...
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14.06.2024 10:16 Ответить
Ви нє панімаєтє.Он уміраєт с чуством собственного вєлічія,а єто дорогого стоіт...Ну гдє то как пачка пєльмєнєй.
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14.06.2024 10:26 Ответить
На концерті у Кабздона такий аншлаг, що цілі тушки вже не поміщаються, але є спосіб вирішити і цю проблему...
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14.06.2024 10:17 Ответить
Більше ніг в нього не було - скільки було
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14.06.2024 10:17 Ответить
А голова безмозгла залишилась
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14.06.2024 10:26 Ответить
Крута оптика у розвідувального дрона. Видно мух, які відкладуть яйця в окупанта.
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14.06.2024 10:26 Ответить
Теж на це звернув увагу-мухи навколо нього роїлися ще до прильоту дрона.Одне з двух-або мухи заздалегідь знають що об'єкт скоро стане падлом,або цей об'єкт уже лежав деякий час обісраним.
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14.06.2024 10:31 Ответить
русня і мухи то браття навіки, одне без другого не може існувати
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14.06.2024 10:40 Ответить
його то йому треба на лікарняний терміново
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14.06.2024 10:28 Ответить
Есть один доктор-кудесник.Только к нему очередь-надо заранее записываться.
https://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/*******/
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14.06.2024 10:51 Ответить
Оце чудова смерть для мерзоти смердючої!
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14.06.2024 10:30 Ответить
Орчий ********
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14.06.2024 10:30 Ответить
всьо-да Кієва тєпєрь рашист нє дайдьот...
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14.06.2024 10:34 Ответить
краще б він вижив без ніг і без яєць!
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14.06.2024 10:37 Ответить
Як так і було.
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14.06.2024 10:38 Ответить
Оторванные ножки бежали по дорожке...
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14.06.2024 10:40 Ответить
Одна нога здесь, другач там.
(рузке поговорка)

Прийшов до нас москалику
І став він без ноги, гі гі гі гі гі гі.
(Українська пісьня)
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14.06.2024 10:48 Ответить
Мухи з НАТОвських лабораторій .Вони обрали ціль і вказали саме на нього ..Я так розумію - мухи підсвічували ціль дрону
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14.06.2024 10:48 Ответить
Шансів вижити у нього майже не має,шкода,одним полусамоваром було б більше у рашкованів.
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14.06.2024 10:57 Ответить
Ковыляй потихонечку,
А меня ты забудь,
Зарастут твои ноженьки,
Проживёшь как нибудь...

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14.06.2024 11:03 Ответить
Він би хочаб по фольклору вивчав, що таке війна, а не по фільмам Михалкова та Бездарчука. Бо інвалідів після війни майже всіх сралін винищив, а архіви 2 сітової в кацапії до 2040 року засекречені. Ось, наприклад відривок відомої кацапської пісні

А я, молоденький мальчишка,
Звать мя Мишка,
Лежу с оторванной рукою и ногою,
А может, головой
Челюсть рядом,
Глаз в кармане - ( Челюсть рядом, вся в помаде
притворяюсь, что живой.
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14.06.2024 11:07 Ответить
Хочу відмітити гарний ЗУМ
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14.06.2024 11:07 Ответить
і оптичний стабілізатор )
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14.06.2024 12:15 Ответить
А міг би спитися в своєму мухосранську.
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14.06.2024 11:08 Ответить
навіть мухи літаючи навколо нього розуміють, що "асвабадітілю" гаплик вже дуже скоро.
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14.06.2024 11:16 Ответить
добре що є час полежати та подумати
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14.06.2024 11:17 Ответить
Нашим хакерам треба це відео показувати в орківських "военкоматах"
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14.06.2024 11:27 Ответить
Різні чоловіки реагують по різному. Одних це відлякує, інші бачать, як орки безпомічно лежать у вирвах, і це додає впевненості. Крім того, для тих, кому такі кадри "в'їдаються" є застереження "18+".
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14.06.2024 12:10 Ответить
А таки живуче падло, ніг нема, а воно ще головою рухає й очима кліпає.
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14.06.2024 11:21 Ответить
Він шукає деревце, за яким можна побігти сховатися, бо щось шумно стало.
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14.06.2024 12:13 Ответить
Обід для мух. Вони вже кружляють навколо.
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14.06.2024 11:22 Ответить
Азіати. У них життя це суцільне страждання, а смерть звільнення. Якщо європеєць народжується щоб стати щасливим, то кацап народжується і живе "для того чтоби завтра сдохнуть".
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14.06.2024 11:31 Ответить
Вроде руський... Там 70% такие...
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14.06.2024 11:49 Ответить
Тепер у накабздона 2х0,5?
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14.06.2024 11:34 Ответить
з кацапа опаришів буде не на одну рибалку
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14.06.2024 11:40 Ответить
За моржок - пирожок
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14.06.2024 11:43 Ответить
Это страшно... 😨 Но какого черта сам приперся???
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14.06.2024 11:47 Ответить
...кошмар..
"не хАдил бы ты Ванёк во солдаты"(с)..
уж лучше бы "просто сдох"(с) где-то в своём Задрыщенске от белой гарячки, под колёсами асфальтного катка, чем так засирать нашу землю.. с.ка кацапоккупанстская триколорная...
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14.06.2024 12:08 Ответить
Таких укороченных два в один мешок поместятся - экономия по-Белоусовски!
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14.06.2024 12:51 Ответить
Ну, що - назаробляв грошей?...
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14.06.2024 13:32 Ответить
нехрен было на чужую землю лезть!жалко что башку не оторвало!
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14.06.2024 14:24 Ответить
"Нє ходіл, би, ти Ваньок, у солдати...!"
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14.06.2024 15:53 Ответить
Дуже корисно було б орчатам подивиться. На їхніх уроках "патріотізма" та "начальной воєнной подґотовкі". Щоб розуміли, що на війні не помирають красиво: із патетічним спічем, у оточенні ридаючих товаришів та на руках у нареченої, а ось так - серед мух, гівна та шматків м'яса. І тільки дрон тебе бачить, та ворог радіє...

Може, були б меньші черги за контрактом. Навіть за грубі гроші!

ПиСи: Я людина з дуже стійкою психікою та медичними навичками, але навіть мені не по собі саме від цього відео - посібники з анатомії та військово-польової хірургії відпочивають, бліді від заздрощів...
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14.06.2024 17:28 Ответить
Руська анатомічка з живими експонатами.
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15.06.2024 01:08 Ответить
В его уставших глазах застыл немой вопрос" Товарищ Бендер Путин , когда же мы начнём делить наши деньги"?
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15.06.2024 01:25 Ответить
непогано дали підсрачника
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15.06.2024 01:47 Ответить
та тут не ноги відірвало, а розверзло всю дупу
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15.06.2024 02:05 Ответить
до речі, відео стане історичним мемом цієї війни
хоча.. до кінця війни ще не такого станеться
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15.06.2024 02:13 Ответить
пашла муха на базар і купіла "самамвар"...
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15.06.2024 11:28 Ответить
 
 