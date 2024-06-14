УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9625 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
17 658 61

Дрон відірвав окупанту обидві ноги. ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе прямим влучанням ліквідував російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах. На записі видно, що вибухом окупанту відірвало обидві ноги.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта високо злітає угору і робить півтора оберта у повітрі після скиду з українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17516) знищення (7328) дрони (4758) 47 окрема механізована бригада (265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Фразеологізм "Одна нога тут, а друга там" заграв новими фарбами...
показати весь коментар
14.06.2024 09:59
+33
За Ху*ла , Сечина , Милера.
показати весь коментар
14.06.2024 09:59
+30
не жилец...., чого ж їм так подобається помирати нізащо..., тупі потвори, сиділи би вдома, не лізли в чужу країну, були б живі та майже здорові..., але ж ніт, хочеться їм, щоб путін їх занюханий був вічно живий та багатий.... ненавиджу...
показати весь коментар
14.06.2024 10:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За Ху*ла , Сечина , Милера.
показати весь коментар
14.06.2024 09:59 Відповісти
Фразеологізм "Одна нога тут, а друга там" заграв новими фарбами...
показати весь коментар
14.06.2024 09:59 Відповісти
Доброго ранку, окупанте!
показати весь коментар
14.06.2024 10:01 Відповісти
Гарне відео . Браво майстрам .
показати весь коментар
14.06.2024 10:02 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2024 12:45 Відповісти
І дарагаяяяя нє узнаєєєт какой у парня бил канєц!

А хоча можна показати їй
показати весь коментар
14.06.2024 10:04 Відповісти
Та воно обдовбане в хлам, навіть не зрозуміло, що сталося.
показати весь коментар
14.06.2024 10:04 Відповісти
а яйця дрон бонусом побив ))
показати весь коментар
14.06.2024 10:06 Відповісти
Угу...І ніякої дяки.А ще пожиттєва скидка на взуття.Правда життя буде дуже коротке,але то таке.
показати весь коментар
14.06.2024 10:22 Відповісти
Да свадьби жажівйод
показати весь коментар
14.06.2024 10:07 Відповісти
не жилец...., чого ж їм так подобається помирати нізащо..., тупі потвори, сиділи би вдома, не лізли в чужу країну, були б живі та майже здорові..., але ж ніт, хочеться їм, щоб путін їх занюханий був вічно живий та багатий.... ненавиджу...
показати весь коментар
14.06.2024 10:16 Відповісти
Ви нє панімаєтє.Он уміраєт с чуством собственного вєлічія,а єто дорогого стоіт...Ну гдє то как пачка пєльмєнєй.
показати весь коментар
14.06.2024 10:26 Відповісти
На концерті у Кабздона такий аншлаг, що цілі тушки вже не поміщаються, але є спосіб вирішити і цю проблему...
показати весь коментар
14.06.2024 10:17 Відповісти
Більше ніг в нього не було - скільки було
показати весь коментар
14.06.2024 10:17 Відповісти
А голова безмозгла залишилась
показати весь коментар
14.06.2024 10:26 Відповісти
Крута оптика у розвідувального дрона. Видно мух, які відкладуть яйця в окупанта.
показати весь коментар
14.06.2024 10:26 Відповісти
Теж на це звернув увагу-мухи навколо нього роїлися ще до прильоту дрона.Одне з двух-або мухи заздалегідь знають що об'єкт скоро стане падлом,або цей об'єкт уже лежав деякий час обісраним.
показати весь коментар
14.06.2024 10:31 Відповісти
русня і мухи то браття навіки, одне без другого не може існувати
показати весь коментар
14.06.2024 10:40 Відповісти
його то йому треба на лікарняний терміново
показати весь коментар
14.06.2024 10:28 Відповісти
Есть один доктор-кудесник.Только к нему очередь-надо заранее записываться.
https://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/*******/
показати весь коментар
14.06.2024 10:51 Відповісти
Оце чудова смерть для мерзоти смердючої!
показати весь коментар
14.06.2024 10:30 Відповісти
Орчий ********
показати весь коментар
14.06.2024 10:30 Відповісти
всьо-да Кієва тєпєрь рашист нє дайдьот...
показати весь коментар
14.06.2024 10:34 Відповісти
краще б він вижив без ніг і без яєць!
показати весь коментар
14.06.2024 10:37 Відповісти
Як так і було.
показати весь коментар
14.06.2024 10:38 Відповісти
Оторванные ножки бежали по дорожке...
показати весь коментар
14.06.2024 10:40 Відповісти
Одна нога здесь, другач там.
(рузке поговорка)

Прийшов до нас москалику
І став він без ноги, гі гі гі гі гі гі.
(Українська пісьня)
показати весь коментар
14.06.2024 10:48 Відповісти
Мухи з НАТОвських лабораторій .Вони обрали ціль і вказали саме на нього ..Я так розумію - мухи підсвічували ціль дрону
показати весь коментар
14.06.2024 10:48 Відповісти
Шансів вижити у нього майже не має,шкода,одним полусамоваром було б більше у рашкованів.
показати весь коментар
14.06.2024 10:57 Відповісти
Ковыляй потихонечку,
А меня ты забудь,
Зарастут твои ноженьки,
Проживёшь как нибудь...

показати весь коментар
14.06.2024 11:03 Відповісти
Він би хочаб по фольклору вивчав, що таке війна, а не по фільмам Михалкова та Бездарчука. Бо інвалідів після війни майже всіх сралін винищив, а архіви 2 сітової в кацапії до 2040 року засекречені. Ось, наприклад відривок відомої кацапської пісні

А я, молоденький мальчишка,
Звать мя Мишка,
Лежу с оторванной рукою и ногою,
А может, головой
Челюсть рядом,
Глаз в кармане - ( Челюсть рядом, вся в помаде
притворяюсь, что живой.
показати весь коментар
14.06.2024 11:07 Відповісти
Хочу відмітити гарний ЗУМ
показати весь коментар
14.06.2024 11:07 Відповісти
і оптичний стабілізатор )
показати весь коментар
14.06.2024 12:15 Відповісти
А міг би спитися в своєму мухосранську.
показати весь коментар
14.06.2024 11:08 Відповісти
навіть мухи літаючи навколо нього розуміють, що "асвабадітілю" гаплик вже дуже скоро.
показати весь коментар
14.06.2024 11:16 Відповісти
добре що є час полежати та подумати
показати весь коментар
14.06.2024 11:17 Відповісти
Нашим хакерам треба це відео показувати в орківських "военкоматах"
показати весь коментар
14.06.2024 11:27 Відповісти
Різні чоловіки реагують по різному. Одних це відлякує, інші бачать, як орки безпомічно лежать у вирвах, і це додає впевненості. Крім того, для тих, кому такі кадри "в'їдаються" є застереження "18+".
показати весь коментар
14.06.2024 12:10 Відповісти
А таки живуче падло, ніг нема, а воно ще головою рухає й очима кліпає.
показати весь коментар
14.06.2024 11:21 Відповісти
Він шукає деревце, за яким можна побігти сховатися, бо щось шумно стало.
показати весь коментар
14.06.2024 12:13 Відповісти
Обід для мух. Вони вже кружляють навколо.
показати весь коментар
14.06.2024 11:22 Відповісти
Азіати. У них життя це суцільне страждання, а смерть звільнення. Якщо європеєць народжується щоб стати щасливим, то кацап народжується і живе "для того чтоби завтра сдохнуть".
показати весь коментар
14.06.2024 11:31 Відповісти
Вроде руський... Там 70% такие...
показати весь коментар
14.06.2024 11:49 Відповісти
Тепер у накабздона 2х0,5?
показати весь коментар
14.06.2024 11:34 Відповісти
з кацапа опаришів буде не на одну рибалку
показати весь коментар
14.06.2024 11:40 Відповісти
За моржок - пирожок
показати весь коментар
14.06.2024 11:43 Відповісти
Это страшно... 😨 Но какого черта сам приперся???
показати весь коментар
14.06.2024 11:47 Відповісти
...кошмар..
"не хАдил бы ты Ванёк во солдаты"(с)..
уж лучше бы "просто сдох"(с) где-то в своём Задрыщенске от белой гарячки, под колёсами асфальтного катка, чем так засирать нашу землю.. с.ка кацапоккупанстская триколорная...
показати весь коментар
14.06.2024 12:08 Відповісти
Таких укороченных два в один мешок поместятся - экономия по-Белоусовски!
показати весь коментар
14.06.2024 12:51 Відповісти
Ну, що - назаробляв грошей?...
показати весь коментар
14.06.2024 13:32 Відповісти
нехрен было на чужую землю лезть!жалко что башку не оторвало!
показати весь коментар
14.06.2024 14:24 Відповісти
"Нє ходіл, би, ти Ваньок, у солдати...!"
показати весь коментар
14.06.2024 15:53 Відповісти
Дуже корисно було б орчатам подивиться. На їхніх уроках "патріотізма" та "начальной воєнной подґотовкі". Щоб розуміли, що на війні не помирають красиво: із патетічним спічем, у оточенні ридаючих товаришів та на руках у нареченої, а ось так - серед мух, гівна та шматків м'яса. І тільки дрон тебе бачить, та ворог радіє...

Може, були б меньші черги за контрактом. Навіть за грубі гроші!

ПиСи: Я людина з дуже стійкою психікою та медичними навичками, але навіть мені не по собі саме від цього відео - посібники з анатомії та військово-польової хірургії відпочивають, бліді від заздрощів...
показати весь коментар
14.06.2024 17:28 Відповісти
Руська анатомічка з живими експонатами.
показати весь коментар
15.06.2024 01:08 Відповісти
В его уставших глазах застыл немой вопрос" Товарищ Бендер Путин , когда же мы начнём делить наши деньги"?
показати весь коментар
15.06.2024 01:25 Відповісти
непогано дали підсрачника
показати весь коментар
15.06.2024 01:47 Відповісти
та тут не ноги відірвало, а розверзло всю дупу
показати весь коментар
15.06.2024 02:05 Відповісти
до речі, відео стане історичним мемом цієї війни
хоча.. до кінця війни ще не такого станеться
показати весь коментар
15.06.2024 02:13 Відповісти
пашла муха на базар і купіла "самамвар"...
показати весь коментар
15.06.2024 11:28 Відповісти
 
 