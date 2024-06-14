Дрон відірвав окупанту обидві ноги. ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе прямим влучанням ліквідував російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах. На записі видно, що вибухом окупанту відірвало обидві ноги.

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