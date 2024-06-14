Дрон відірвав окупанту обидві ноги. ВIДЕО 18+
Оператор дрона-камікадзе прямим влучанням ліквідував російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах. На записі видно, що вибухом окупанту відірвало обидві ноги.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+34 AbOriginal_UA
показати весь коментар14.06.2024 09:59
+33 Влад В #552760
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+30 Hanka Panyanka
показати весь коментар14.06.2024 10:16
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А хоча можна показати їй
https://deti-online.com/skazki/skazki-chukovskogo/*******/
краще б він виживбез ніг і без яєць!
(рузке поговорка)
Прийшов до нас москалику
І став він без ноги, гі гі гі гі гі гі.
(Українська пісьня)
А меня ты забудь,
Зарастут твои ноженьки,
Проживёшь как нибудь...
А я, молоденький мальчишка,
Звать мя Мишка,
Лежу с оторванной рукою и ногою,
А может, головой
Челюсть рядом,
Глаз в кармане - ( Челюсть рядом, вся в помаде
притворяюсь, что живой.
"не хАдил бы ты Ванёк во солдаты"(с)..
уж лучше бы "просто сдох"(с) где-то в своём Задрыщенске от белой гарячки, под колёсами асфальтного катка, чем так засирать нашу землю.. с.ка кацапоккупанстская триколорная...
Може, були б меньші черги за контрактом. Навіть за грубі гроші!
ПиСи: Я людина з дуже стійкою психікою та медичними навичками, але навіть мені не по собі саме від цього відео - посібники з анатомії та військово-польової хірургії відпочивають, бліді від заздрощів...
БендерПутин , когда же мы начнём делить наши деньги"?
хоча.. до кінця війни ще не такого станеться