Зеленский встретился с президентом Палау Виппсом-младшим: Обсудили вопросы экологической безопасности, страны установили дипотношения. ВИДЕО
На полях Глобального саммита мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Палау Сурангелем Виппсом-младшим.
Об этом сообщили на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, встреча президентов стала первым контактом на высшем уровне между Украиной и Палау.
Зеленский поблагодарил Виппса-младшего за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и пригласил Палау присоединиться к имплементации пункта Формулы мира "Экологическая безопасность".
"Очень важно, что вы нашли возможность прибыть на Саммит мира. Спасибо за вашу четкую позицию. Вопросы, которые обсуждаются на Саммите, важны не только для Европы, но и для всего мира", - сказал президент Украины.
Также сообщается, что Зеленский рассказал об угрозах для экологии, которые провоцирует российская оккупация Запорожской АЭС, и отметил, что оккупанты хранят на территории электростанции оружие и взрывчатку, а также принуждают к работе украинский персонал.
Кроме того, он отметил важность объединения стран мира вокруг Международной коалиции за возвращение украинских детей.
Отмечается также, что в присутствии лидеров министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и директор Бюро внутренних дел Палау Юнис Акиво подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между государствами.
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пляжний сезондипломатичний прорив.
ЕРЕВАН, 21 июл. Рекордная партия кокаина весом 5,3 тонны и стоимостью 850 миллионов евро обнаружена и изъята на рыбацком судне у берегов Сицилии - в деле фигурируют граждане Азербайджана.
Наркотическое средство перевозились на судне под флагом Палау. Откуда и куда следовало судно, не уточняется.
ГРАЄ У ДИПЛОМАТА з ІГРАШКОВИМИ МОДЕЛЬКАМИ.
Передумав купляти собі там острів ))) Відправте туди Юзіка послом.
Пропоную Єрмака, людина видна, багатьох місцевих може врятувати у випадку наглої продовольчої кризи!
Як потужно!
Ця Палава, чи Палєво... аж в два рази більша мого Макарова, аж 18 тищ тузємців там проживає.
Капець кацапам буде, бо мабуть бубочка з тим палєвим договорився про Петріоти, Абрамси, Атакамси всякі...
А ше там скумбрії море, і бананів привезе для мавпочок з нашої влади...
Доречі, треба подивитися на мапі де це Палау знаходиться.