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Зеленский встретился с президентом Палау Виппсом-младшим: Обсудили вопросы экологической безопасности, страны установили дипотношения. ВИДЕО

На полях Глобального саммита мира в Швейцарии президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Палау Сурангелем Виппсом-младшим.

Об этом сообщили на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, встреча президентов стала первым контактом на высшем уровне между Украиной и Палау.

Зеленский поблагодарил Виппса-младшего за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и пригласил Палау присоединиться к имплементации пункта Формулы мира "Экологическая безопасность".

"Очень важно, что вы нашли возможность прибыть на Саммит мира. Спасибо за вашу четкую позицию. Вопросы, которые обсуждаются на Саммите, важны не только для Европы, но и для всего мира", - сказал президент Украины.

Также читайте: Зеленский обсудил с президентом Кении Руто вопрос продовольственной безопасности

Также сообщается, что Зеленский рассказал об угрозах для экологии, которые провоцирует российская оккупация Запорожской АЭС, и отметил, что оккупанты хранят на территории электростанции оружие и взрывчатку, а также принуждают к работе украинский персонал.

Кроме того, он отметил важность объединения стран мира вокруг Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Отмечается также, что в присутствии лидеров министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и директор Бюро внутренних дел Палау Юнис Акиво подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между государствами.

Также смотрите: Зеленский и президент Аргентины Милей обсудили Формулу мира. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Швейцария (613)


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Топ комментарии
+21
це потужно! Вануату підготуватися зеленка там ще не була
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16.06.2024 12:49
+19
Ось він, справжній дипломатичний прорив... по-зеленські!
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16.06.2024 12:59
+14
У кацапів Науру, у нас Палау. Це дипломатична війна тисячоліття
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16.06.2024 12:53
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це потужно! Вануату підготуватися зеленка там ще не була
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16.06.2024 12:49 Ответить
І африканським пігмеям ... теж треба підготуватись. Бо нагряне наш Лідор несподівано, а Мівіна ті ще не почали заготовляти або з'їли з голодухи.
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16.06.2024 12:59 Ответить
Йому самому вже потрібно шукати місце, щоб прилаштуватись!
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16.06.2024 13:39 Ответить
А де Перша ледi? Першого Ледя видно на фотках
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16.06.2024 12:49 Ответить
Це не Ледя, а Педя🤫
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16.06.2024 13:49 Ответить
Ну все. Конец войне
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16.06.2024 12:52 Ответить
У кацапів Науру, у нас Палау. Це дипломатична війна тисячоліття
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16.06.2024 12:53 Ответить
Старшого Віппсона - дико звиняюсь - не з"іли?
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16.06.2024 12:55 Ответить
Залишили на наступний пляжний сезон дипломатичний прорив.
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16.06.2024 14:13 Ответить
Ось він, справжній дипломатичний прорив... по-зеленські!
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16.06.2024 12:59 Ответить
Мабуть, Сирському шукає посаду ?
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16.06.2024 13:01 Ответить
Треба ще гарантії безпеки від Палау.
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16.06.2024 13:02 Ответить
Палау острівна держава в Тихому океані з населенням 17 907 чол..
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16.06.2024 19:32 Ответить
Як екзотична марка у колекції.
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16.06.2024 20:02 Ответить
Стоимость запрещенного товара оценивается в 850 миллионов евро
ЕРЕВАН, 21 июл. Рекордная партия кокаина весом 5,3 тонны и стоимостью 850 миллионов евро обнаружена и изъята на рыбацком судне у берегов Сицилии - в деле фигурируют граждане Азербайджана.
Наркотическое средство перевозились на судне под флагом Палау. Откуда и куда следовало судно, не уточняется.
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16.06.2024 13:06 Ответить
Бісить цинізм диванних кацапоекспертів на Цензорі. Для України дуже важлива підтримка країн Індо-Тихоокеанського регіону
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16.06.2024 13:07 Ответить
Ну то піди вдавись, , шоб не воняло тут.
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16.06.2024 13:17 Ответить
...й особливо підримка Палау!
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16.06.2024 13:18 Ответить
Зесрань, ну не можна бути настільки тупою!)
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16.06.2024 13:26 Ответить
Або це тролінг, або діагноз.
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16.06.2024 14:15 Ответить
я непогано знав у школі географію але де те Палау - уявлення не маю. Я думаю, що зеленський теж. Йому сказали - ось іще один президент для кількості, він і раденький... читай інші коменти, люди вже просто сміються з клоуна. У нас є Рамштайн з найпередовішими країнами світу. але цьому недоучці це не цікаво. бо вони його насмілюються вчити демократії.
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16.06.2024 15:09 Ответить
Це ж не якісь там зачухані США чи Британія з Францією... Ціле Палау, ніхера сібє.
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16.06.2024 13:09 Ответить
В якості жеста доброї волі в якості посла відрядити Юзіка . Для нього і посольство і мангал і стіл все готово.
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16.06.2024 13:10 Ответить
Так він помер
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16.06.2024 13:12 Ответить
Ой то я з сівохою сплутав
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16.06.2024 13:13 Ответить
А я вже зрадів. Будеш винен
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16.06.2024 13:27 Ответить
Не вийде. Юзiк не влiзе у Палау, бо держава замала.
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16.06.2024 13:14 Ответить
Майте Бога в животі, хочете голоду для народу Палау?
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16.06.2024 13:32 Ответить
"я вам нічяво нє абісчял" - то те таке. Але обіцяв точно! Що піде сам з посади, якщо не справиться з обов'язками. Строк - прострочив, а справився чи, якщо 50 % кажуть, що не справився ? Та якби справлявся, то не знімав би з посад для відряджання у заслання або не погрожував би посадити (за що ще не придумав). Не боровся за рейтинги, як спрі герої на передовій фронту. З усього Лідор розуміє й сам, що не справився. Навіть війну на Донбасі не зупинив. Гірше, війну за вуха притягнув на всю Україну. То не треба вже ДО КІНЦЯ ... стояти ! Нехай валить якнайшвидше якомога далі від Банкової. Чи йому треба ще й поясняти як це робиться ? Навіть з цим не може впоратись ? Безглуздя з пикою безхатька.
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16.06.2024 13:11 Ответить
Ти на кожній гілочці сереш,га Грицько? Може краще на фронт Неню захищати???
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16.06.2024 13:53 Ответить
Зараз вивід грошей з України називається обговорити питання екології?
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16.06.2024 13:13 Ответить
ПАЛАУ:


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16.06.2024 13:14 Ответить
Готує для себе запасний аеродром
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16.06.2024 13:15 Ответить
328 островов - есть где заныкаться.
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16.06.2024 13:25 Ответить
Зеленський схож на маленького хлопчика, що
ГРАЄ У ДИПЛОМАТА з ІГРАШКОВИМИ МОДЕЛЬКАМИ.
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16.06.2024 13:18 Ответить
Теперь мы точно непобедимы!
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16.06.2024 13:25 Ответить
Потужно вивчає географію.
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16.06.2024 13:38 Ответить
Пошастав по Палау в гуггл стріт вью. Капєц - настільки бідна країна. А могли б курортів набудувати.
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16.06.2024 13:43 Ответить
А.... Там у них проблема з питною водою, з електропостачанням, з постійними штормами та тропічними болячками з-за мангрових джунглів. Ще й сейсмонебезпечна зона.

Передумав купляти собі там острів ))) Відправте туди Юзіка послом.
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16.06.2024 13:47 Ответить
А от ЗелідОр таки вирішив один прикупити, бо в Оманські банки вже більше не влазить
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16.06.2024 14:30 Ответить
У нас посла у Велико Британії скоро , як півроку у Лондоні немає, а тут Палау!
Пропоную Єрмака, людина видна, багатьох місцевих може врятувати у випадку наглої продовольчої кризи!
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16.06.2024 13:48 Ответить
Як так розумію що це Палау за площиною менше Каховського водосховища. І шо це час екології? Хоча б вже не оприлюднювали такі дурниці…
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16.06.2024 13:50 Ответить
Ніфіга сєєє...
Як потужно!
Ця Палава, чи Палєво... аж в два рази більша мого Макарова, аж 18 тищ тузємців там проживає.
Капець кацапам буде, бо мабуть бубочка з тим палєвим договорився про Петріоти, Абрамси, Атакамси всякі...
А ше там скумбрії море, і бананів привезе для мавпочок з нашої влади...
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16.06.2024 13:55 Ответить
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16.06.2024 13:58 Ответить
Це надпотужний успіх дІплАматіі...
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16.06.2024 14:00 Ответить
Це "найвищий" пілотаж що ліднра 95 кваталу який виконав роль президента під присмотром Єрмака..Боневтік скоро просто буде Тойшовтік.
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16.06.2024 14:05 Ответить
А може лідор у нього випросить підводні човни ? Бо літаків у нас вже як мух над кізяком !
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16.06.2024 14:13 Ответить
Шукає нору подалі, щоб непомітно не підібрались і де тепліше.
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16.06.2024 18:09 Ответить
Оце і є справжній прорив на дипломатичному фронті!!!
Доречі, треба подивитися на мапі де це Палау знаходиться.
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16.06.2024 21:02 Ответить
 
 