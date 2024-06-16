Зеленский и президент Аргентины Милей обсудили Формулу мира. ВИДЕО

В рамках Саммита мира в Швейцарии президент Владимир Зеленский встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Зеленский.



Как отмечается, стороны обсудили дальнейшие шаги по имплементации отдельных пунктов Формулы мира.

Также Зеленский поблагодарил за недавнее присоединение Аргентины к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

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Президенты рассмотрели также вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в сфере торговли.



"Спасибо за участие в инаугурационном Саммите мира. Ценим широкое присутствие стран Латинской Америки на Саммите. Уверен, что история запомнит этот наш долгий путь к миру", - добавил Зеленский.

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В свою очередь Милей заявил о поддержке Украины.

"Мы поддерживаем Украину. Мы считаем, что никто не имеет права нападать на другую страну. Сейчас мы имеем только одного агрессора - это Россия, и государство, которое подверглось вторжению, - это Украина. Мы крепко поддерживаем Украину, что подчеркнули в нашем обращении (на Саммите мира. - Ред.)", - отметил Милей.