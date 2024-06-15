Зеленський і президент Аргентини Мілей обговорили Формулу миру. ВIДЕО
У межах Саміту миру у Швейцарії президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Зеленський.
Як зазначається, сторони обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів Формули миру.
Також Зеленський подякував за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Президенти розглянули також питання двосторонньої співпраці, зокрема у сфері торгівлі.
"Дякую за участь в інавгураційному Саміті миру. Цінуємо широку присутність країн Латинської Америки на Саміті. Впевнений, що історія запамʼятає цей наш довгий шлях до миру", - додав Зеленський.
Своєю чергою Мілей заявив про підтримку України.
"Ми підтримуємо Україну. Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні (на Саміті миру. – Ред.)", – зазначив Мілей.
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