Зеленський і президент Аргентини Мілей обговорили Формулу миру. ВIДЕО

У межах Саміту миру у Швейцарії президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Зеленський.



Як зазначається, сторони обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів Формули миру.

Також Зеленський подякував за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

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Президенти розглянули також питання двосторонньої співпраці, зокрема у сфері торгівлі.



"Дякую за участь в інавгураційному Саміті миру. Цінуємо широку присутність країн Латинської Америки на Саміті. Впевнений, що історія запамʼятає цей наш довгий шлях до миру", - додав Зеленський.

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Своєю чергою Мілей заявив про підтримку України.

"Ми підтримуємо Україну. Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні (на Саміті миру. – Ред.)", – зазначив Мілей.