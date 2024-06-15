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Зеленський і президент Аргентини Мілей обговорили Формулу миру. ВIДЕО

У межах Саміту миру у Швейцарії президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Зеленський.

Як зазначається, сторони обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів Формули миру.

Також Зеленський подякував за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

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Президенти розглянули також питання двосторонньої співпраці, зокрема у сфері торгівлі.

"Дякую за участь в інавгураційному Саміті миру. Цінуємо широку присутність країн Латинської Америки на Саміті. Впевнений, що історія запамʼятає цей наш довгий шлях до миру", - додав Зеленський.

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Своєю чергою Мілей заявив про підтримку України.

"Ми підтримуємо Україну. Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні (на Саміті миру. – Ред.)", – зазначив Мілей.

Автор: 

Аргентина (131) Зеленський Володимир (23964) Мілей Хав’єр (13)


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Зеленський нагородив президента Аргентини орденом Свободи.

A Президент Аргентини нагородив Зеленського золотою бензопилою?
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15.06.2024 23:59 Відповісти
2 + 2 дорівнює 0. Ось і вся формула "********* ейнштейна з Кривого Рогу". Результат абсолютно НІКЧЕМНИЙ. Проте, зверніть увагу. Лідор вже мріє про наступний саміт. Тобто знову наш Лідор всі зусилля та свої потужні досягнення зведе ... до чергового саміту. І це на ЧУЖІЙ посаді. Що Лідор робить на Банковій ? Хоче у Швейцарію? - прапор в сраку йому, Лідору.
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16.06.2024 11:05 Відповісти
Аргентинський кокс, самий кращий!
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16.06.2024 15:08 Відповісти
 
 