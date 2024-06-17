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Силы обороны уничтожили БМП оккупантов. ВИДЕО

Западнее Новофедоровки враг покинул БМП, чем воспользовался оператор дрона и уничтожил боевую машину.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале "Оперативний ВСУ", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Двое охваченных огнем оккупантов бегают по полю после разгрома вражеской бронегруппы на угледарском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7030) БМП (403)


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operatoru respekt !
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17.06.2024 16:55 Ответить
Це так завжди буває коли двері не зачиняєш….
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17.06.2024 21:21 Ответить
 
 