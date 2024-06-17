Силы обороны уничтожили БМП оккупантов. ВИДЕО
Западнее Новофедоровки враг покинул БМП, чем воспользовался оператор дрона и уничтожил боевую машину.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале "Оперативний ВСУ", информирует Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
nav svargi
показать весь комментарий17.06.2024 16:55 Ответить Мне нравится 4
Sharl
показать весь комментарий17.06.2024 21:21 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль