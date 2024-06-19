Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский провел совещание относительно ситуации с энергетикой по состоянию на сейчас и решений, которые позволят более уверенно пройти отопительный сезон.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня есть еще два присоединения к коммюнике Саммита мира. Увеличилось представительство Американского континента, в частности Латинской Америки. Уже официально - Организация американских государств, объединяющая страны обеих Америк, Северной и Южной. А также островное государство Антигуа и Барбуда.

Весь мир мы воспринимаем как равных, и в этом - наше идеологическое отличие от России в международных отношениях. Мы уважаем каждую нацию, рассчитываем на каждый голос в сотрудничестве между народами. Именно так построен Устав ООН - чтобы все государства имели значение.

Путин же хочет, чтобы значение имел только он или еще тот, кого он сам определит. Это у России типично колониальный взгляд на мир, который мы вместе со всеми партнерами должны сломать.

Также сегодня провел совещание с чиновниками, с командой Офиса и секретарем СНБО относительно ситуации с энергетикой сейчас. Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот чрезвычайно сложный период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений. Я поручил представить все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике надо и в дальнейшем мобилизовать партнеров", - сказал Зеленский.

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