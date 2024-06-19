Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский провел совещание относительно ситуации с энергетикой по состоянию на сейчас и решений, которые позволят более уверенно пройти отопительный сезон.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Сегодня есть еще два присоединения к коммюнике Саммита мира. Увеличилось представительство Американского континента, в частности Латинской Америки. Уже официально - Организация американских государств, объединяющая страны обеих Америк, Северной и Южной. А также островное государство Антигуа и Барбуда.
Весь мир мы воспринимаем как равных, и в этом - наше идеологическое отличие от России в международных отношениях. Мы уважаем каждую нацию, рассчитываем на каждый голос в сотрудничестве между народами. Именно так построен Устав ООН - чтобы все государства имели значение.
Путин же хочет, чтобы значение имел только он или еще тот, кого он сам определит. Это у России типично колониальный взгляд на мир, который мы вместе со всеми партнерами должны сломать.
Также сегодня провел совещание с чиновниками, с командой Офиса и секретарем СНБО относительно ситуации с энергетикой сейчас. Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот чрезвычайно сложный период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений. Я поручил представить все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике надо и в дальнейшем мобилизовать партнеров", - сказал Зеленский.
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- папа, а можно я трошки подрочу, поки скумбрія в літній відпустці?
- та ти ох хрєн єл? ти ж і сам згориш і весь наш офіс спалиш!
Правда він смішний?!
Хіба не для цього ми його вибрали?
Що хотіли - те й отримали
Знали, що обирати
Змиріться.
І не якась срана рассєя тому винна, а ісключітєльно мєсне насілєніє
І можна ще довго зайві правки не втосити.
Просте ж рішення від відповідного охвісу!
є електрикою, зе!пересідент, вже розібрався. по гігавату в кожну розетку.
тепер, будемо взимку вирощувати ананси на балконі. на відкритому балконі в лютий мороз.
А з 2019 року, хєрант про, що саме МИСЛИВ, з отими брателами шиферами-недостріляними??? Мабуть, тільки Величне асфальтівництво, на млн чи млрд грн з Українців! Ну хоть паржом … Акакаяразніца ….
Асфальт… фонарь… аптєка …
Минус на минус будет плюс. А народу
пинуспокращення
але різати чі сбирати сухостий у лісі ніззззя!!!
Бо він зарахован у зелений мільярд...
Но реально у его лохтората реально память рыбок гупи .
Можно обещать что угодно и потом хоть каждый год то же самое!!
Хуцпа управляет страной!
Партия божья роса 🌬️💧💧💧
Всього поганого(