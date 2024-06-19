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Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский провел совещание относительно ситуации с энергетикой по состоянию на сейчас и решений, которые позволят более уверенно пройти отопительный сезон.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня есть еще два присоединения к коммюнике Саммита мира. Увеличилось представительство Американского континента, в частности Латинской Америки. Уже официально - Организация американских государств, объединяющая страны обеих Америк, Северной и Южной. А также островное государство Антигуа и Барбуда.

Весь мир мы воспринимаем как равных, и в этом - наше идеологическое отличие от России в международных отношениях. Мы уважаем каждую нацию, рассчитываем на каждый голос в сотрудничестве между народами. Именно так построен Устав ООН - чтобы все государства имели значение.

Путин же хочет, чтобы значение имел только он или еще тот, кого он сам определит. Это у России типично колониальный взгляд на мир, который мы вместе со всеми партнерами должны сломать.

Также сегодня провел совещание с чиновниками, с командой Офиса и секретарем СНБО относительно ситуации с энергетикой сейчас. Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот чрезвычайно сложный период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений. Я поручил представить все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике надо и в дальнейшем мобилизовать партнеров", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20525) обращение (754)


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Топ комментарии
+28
Ой, буде біда якщо найпотужніший лідор після потужного захисту енергетики, взявся потужно за "опалення"...
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19.06.2024 19:20
+23
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19.06.2024 19:22
+23
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19.06.2024 19:35
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Ой, буде біда якщо найпотужніший лідор після потужного захисту енергетики, взявся потужно за "опалення"...
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19.06.2024 19:20 Ответить
Буде повний капєць ! прострочений обіцяє - значить буде навпаки ! Бо воно, прострочене ЧМО не розуміє, що каже ! Як це було з нашими електростанціями. Вони з його слів у минулому році було у повній безпеці, доки у цьому році кацапи не вирішили бахнути по ним, бо у минулому у них до цього й руки, й бажання не доходило. Готуймося українці до .... саміту, але його вже ви не побачите, бо світла ... не стане взагалі. Бажаю всім ОПТИМІЗМУ. Бажаю позбутися від простроченого мирним шляхом, бо буде великий ШУХЕР.
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19.06.2024 19:29 Ответить
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19.06.2024 19:35 Ответить
Буратину на дрова!!
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19.06.2024 19:21 Ответить
буратіна спрашує папу дєрьмака
- папа, а можно я трошки подрочу, поки скумбрія в літній відпустці?
- та ти ох хрєн єл? ти ж і сам згориш і весь наш офіс спалиш!
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19.06.2024 19:24 Ответить
Хай спочатку ГігаВати віддасть
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19.06.2024 21:16 Ответить
Антигуа та Барбуда!!
Правда він смішний?!
Хіба не для цього ми його вибрали?
Що хотіли - те й отримали
Знали, що обирати
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19.06.2024 19:22 Ответить
будуть свій офіс сухою мівіною отоплять. а сухої мівіни - у них як сушоного коров'яка, ешь ні хачу! ))
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19.06.2024 19:22 Ответить
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19.06.2024 19:22 Ответить
Люди ви бачите ЗРАДНИКА й ЗАПРОДАНЦЯ ! Всі його слова приховують його дії, які допомагають кацапам нас здолати. Але наші ЗСУ не згодні з цим, і вони не розуміють, що вони воюють на два фронти: проти агресора, і проти дЄрмака з простроченим громадянином зєлєнскім. Треба викинути обох з Банкової! Але як ... тільки балаканиною ?
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19.06.2024 19:24 Ответить
Україні *****, як і 100 років тому.

Змиріться.

І не якась срана рассєя тому винна, а ісключітєльно мєсне насілєніє
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19.06.2024 19:30 Ответить
Якщо два майдани не перетворили це населення у народ, крім журналістів, то дійсно буде КАЮК. Але я готовий у будь-яку хвилину на барикади. Мені втрачати нічого крім зєлєнскіх кайданків-обіцялок.
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19.06.2024 19:45 Ответить
От тіки тебе і зєльону шоблу на стовбаx розвісимо - і одразу змиримося!
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20.06.2024 01:19 Ответить
Як - ще більш надійним???
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19.06.2024 19:27 Ответить
Більш надійне, це коли вже таке надійне, що більше нІкуди.
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19.06.2024 21:06 Ответить
"що більше нІкуди". Е, це ще найвеличніший боневтік за це не брався! Виявиться, що ще є куди, і ми усі дуже помилялися!
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19.06.2024 21:42 Ответить
Як слово пацана
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19.06.2024 21:17 Ответить
Зєбрехуняку - на гіляку!
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19.06.2024 19:28 Ответить
Енергетику твої шавки вже "захистили"!
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19.06.2024 19:29 Ответить
Потрібно мешканців держави взимку вивозити в північні держави і проблема зникне з часом.
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19.06.2024 19:30 Ответить
Потужне рішення, чи чітке? Чи може взагалі кейс? Бо тут аж плутаєшся в здогадках, від чого нас такий рай зимою чекає.
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19.06.2024 19:33 Ответить
Просто прийняти +12с за температуру комфорту. Все геніальне - просте. )
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19.06.2024 19:34 Ответить
Або сформулювати більш толерантно: комфортна температура це коли вода в приміщенні не замерзає, а якщо й замерзає, то льодок такий тонесенький, що пробити можна буквально з 5÷6 ударів ломом.
І можна ще довго зайві правки не втосити.
Просте ж рішення від відповідного охвісу!
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19.06.2024 20:40 Ответить
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19.06.2024 19:34 Ответить
до речі.
є електрикою, зе!пересідент, вже розібрався. по гігавату в кожну розетку.
тепер, будемо взимку вирощувати ананси на балконі. на відкритому балконі в лютий мороз.
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19.06.2024 19:36 Ответить
є рішення - закуплені 20 газогенераторів для кочна заспи... всі інші ідіть в тцк - це пункти не зламності. там вас обігріють по повній
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19.06.2024 19:36 Ответить
Бедоносец гигаВатный.
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19.06.2024 19:41 Ответить
Як що воно таке каже буде пі@да....
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19.06.2024 19:43 Ответить
Не слухайте ПІДАРА. Бо підори не тільки за поребриком.
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19.06.2024 19:46 Ответить
А також острівна держава Антигуа і Барбуда. Хай переїзджає доки не пізно..і там пилить видосики для туристів
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19.06.2024 19:46 Ответить
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19.06.2024 19:47 Ответить
це чат пацієнтів з однієї із психоневрологічних закладів охорони здоров`я?
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19.06.2024 20:16 Ответить
Наверное из этого санатория
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19.06.2024 20:31 Ответить
можна вас запитати де ви надибали цих двох ураПатріотичних пацієнтів психлікарні?
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20.06.2024 01:47 Ответить
Ну народ эти решения может уже и не потянуть, бо очень кушать хотца..
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19.06.2024 19:48 Ответить
Ти вже розпалило масштабну війну, опалювач ******!
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19.06.2024 19:49 Ответить
Після 21 травня, ексСРАТЬєх почав з кимось, про щось думати, по написаному для нього ТЕКСТАМ…
А з 2019 року, хєрант про, що саме МИСЛИВ, з отими брателами шиферами-недостріляними??? Мабуть, тільки Величне асфальтівництво, на млн чи млрд грн з Українців! Ну хоть паржом … Акакаяразніца ….
Асфальт… фонарь… аптєка …
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19.06.2024 20:01 Ответить
Якщо найвеличніший слуга всього народу говорить, що пройдемо обнадійливо, то потрібно готуватись до найгіршого.
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19.06.2024 20:03 Ответить
Вже колись було цікаве рішення щоб знизити тарифи удвічі. Результат усім відомий. Зараз навіть боюся подумати що буде...
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19.06.2024 20:04 Ответить
В отрицательную сторону....
Минус на минус будет плюс. А народу пинус покращення
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19.06.2024 20:58 Ответить
Бла.. бла..бла….. бульк!
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19.06.2024 20:05 Ответить
У мене велика бібліотека. Думаю на сезон кацапської художньої літератури вистачить для одного каміну. Почну з пушкіна та дєржавіна.
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19.06.2024 20:09 Ответить
Нє, краще вже починайте з Лєніна і Брєжнєва !
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19.06.2024 21:50 Ответить
Невже готують Указ Президента України, щоб температура зимою була не менше +8 і без сніга? А може даже не нижче +10.
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19.06.2024 20:10 Ответить
Значить треба мені підкупити ще дров
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19.06.2024 20:19 Ответить
А чем он?
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19.06.2024 20:27 Ответить
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19.06.2024 20:28 Ответить
3.14здець опалювальному сезону, пішов я, збирати хмиз...
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19.06.2024 20:37 Ответить
мобілізація всіх - немає для кого опалювати, профіт)
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19.06.2024 20:52 Ответить
Партнери допоможуть,
але різати чі сбирати сухостий у лісі ніззззя!!!
Бо він зарахован у зелений мільярд...
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19.06.2024 20:52 Ответить
Шо, прям так ? Може тому що міни ??
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19.06.2024 21:48 Ответить
За что не возмется Ослица Апокалипсиса - все терпит крах
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19.06.2024 20:56 Ответить
да что ты можешь, захочет завтра путлерогитлер всю энергетику разбомбить- разбомбит и города в говне утонут
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19.06.2024 21:01 Ответить
Значить якщо будуть сильні морози то в великих містах буде як в морозильній камері.73% ви не переживайте бо вас Єрмак-Зеленський теплим словом зігріє а я гайда в ліс іду по сухостой бо зима не дівка і краще в котлі поліна чим на 30тім поверсі будун.
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19.06.2024 21:09 Ответить
Нам это смешно.
Но реально у его лохтората реально память рыбок гупи .
Можно обещать что угодно и потом хоть каждый год то же самое!!
Хуцпа управляет страной!
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19.06.2024 21:14 Ответить
И все равно Порох будет во всем виноват.
Партия божья роса 🌬️💧💧💧
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19.06.2024 21:18 Ответить
Це ********* виділило по 900 гривень на книжки. Може зразу краще на дрова?
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19.06.2024 21:19 Ответить
Буба, грузи киловатты бочками, талантливый ты наш.
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19.06.2024 21:33 Ответить
Что ж, раз оно уже сюда нос всунуло, нужно запасаться дровами.
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19.06.2024 21:38 Ответить
Пєсєц ! Скоро в кожній прасці буде Зе*. А Прем"єр міністр нащо ?? Блін ...
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19.06.2024 21:47 Ответить
Пам'ятаю, як цей контрацептив казав, що вже підготував рішення, завдяки якому коммунальні платежі знизяться удвічі.
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19.06.2024 22:30 Ответить
Дерьмаковці діють за принципом "немає людей - немає проблем"
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20.06.2024 00:39 Ответить
Це буде державна програма по наданню кредиту на покупку бочки біля якої вся сім'я грітиметься холодними зимовими вечорами? Ну що ж прогресивно і ПОТУЖНО
Всього поганого(
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20.06.2024 01:46 Ответить
Може краще вокладувати відосікі пса Патрона.Той хоч просто гавкати буде.
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20.06.2024 04:45 Ответить
зеленський ненавидить пса патрона бо у того високий рейтинг,чі ви не помітили шо пес патрон пропав з медіапросторів?
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20.06.2024 06:13 Ответить
 
 