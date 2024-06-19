Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації з енергетикою станом на зараз та рішень, що дозволять більш впевнено пройти опалювальний сезон.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Сьогодні є ще два приєднання до комюніке Саміту миру. Збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки. Вже офіційно – Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної. А також острівна держава Антигуа і Барбуда.
Увесь світ ми сприймаємо як рівних, і в цьому – наша ідеологічна відмінність від Росії в міжнародних відносинах. Ми поважаємо кожну націю, розраховуємо на кожен голос у співпраці між народами. Саме так побудований Статут ООН – щоб усі держави мали значення.
Путін же хоче, щоб значення мав тільки він або ще той, кого він сам визначить. Це в Росії типово колоніальний погляд на світ, який ми разом з усіма партнерами маємо зламати.
Також сьогодні провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою зараз. Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень. Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів", - сказав Зеленський.
