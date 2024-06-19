УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9410 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 793 68

Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації з енергетикою станом на зараз та рішень, що дозволять більш впевнено пройти опалювальний сезон.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Сьогодні є ще два приєднання до комюніке Саміту миру. Збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки. Вже офіційно – Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної. А також острівна держава Антигуа і Барбуда.

Увесь світ ми сприймаємо як рівних, і в цьому – наша ідеологічна відмінність від Росії в міжнародних відносинах. Ми поважаємо кожну націю, розраховуємо на кожен голос у співпраці між народами. Саме так побудований Статут ООН – щоб усі держави мали значення.

Путін же хоче, щоб значення мав тільки він або ще той, кого він сам визначить. Це в Росії типово колоніальний погляд на світ, який ми разом з усіма партнерами маємо зламати.

Також сьогодні провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою зараз. Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень. Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів", - сказав Зеленський.

Читайте: В Україні штрафуватимуть за образливі повідомлення сексуального характеру в інтернеті. Зеленський підписав закон

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) звернення (655)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Ой, буде біда якщо найпотужніший лідор після потужного захисту енергетики, взявся потужно за "опалення"...
показати весь коментар
19.06.2024 19:20 Відповісти
+23
показати весь коментар
19.06.2024 19:22 Відповісти
+23
показати весь коментар
19.06.2024 19:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой, буде біда якщо найпотужніший лідор після потужного захисту енергетики, взявся потужно за "опалення"...
показати весь коментар
19.06.2024 19:20 Відповісти
Буде повний капєць ! прострочений обіцяє - значить буде навпаки ! Бо воно, прострочене ЧМО не розуміє, що каже ! Як це було з нашими електростанціями. Вони з його слів у минулому році було у повній безпеці, доки у цьому році кацапи не вирішили бахнути по ним, бо у минулому у них до цього й руки, й бажання не доходило. Готуймося українці до .... саміту, але його вже ви не побачите, бо світла ... не стане взагалі. Бажаю всім ОПТИМІЗМУ. Бажаю позбутися від простроченого мирним шляхом, бо буде великий ШУХЕР.
показати весь коментар
19.06.2024 19:29 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 19:35 Відповісти
Буратину на дрова!!
показати весь коментар
19.06.2024 19:21 Відповісти
буратіна спрашує папу дєрьмака
- папа, а можно я трошки подрочу, поки скумбрія в літній відпустці?
- та ти ох хрєн єл? ти ж і сам згориш і весь наш офіс спалиш!
показати весь коментар
19.06.2024 19:24 Відповісти
Хай спочатку ГігаВати віддасть
показати весь коментар
19.06.2024 21:16 Відповісти
Антигуа та Барбуда!!
Правда він смішний?!
Хіба не для цього ми його вибрали?
Що хотіли - те й отримали
Знали, що обирати
показати весь коментар
19.06.2024 19:22 Відповісти
будуть свій офіс сухою мівіною отоплять. а сухої мівіни - у них як сушоного коров'яка, ешь ні хачу! ))
показати весь коментар
19.06.2024 19:22 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 19:22 Відповісти
Люди ви бачите ЗРАДНИКА й ЗАПРОДАНЦЯ ! Всі його слова приховують його дії, які допомагають кацапам нас здолати. Але наші ЗСУ не згодні з цим, і вони не розуміють, що вони воюють на два фронти: проти агресора, і проти дЄрмака з простроченим громадянином зєлєнскім. Треба викинути обох з Банкової! Але як ... тільки балаканиною ?
показати весь коментар
19.06.2024 19:24 Відповісти
Україні *****, як і 100 років тому.

Змиріться.

І не якась срана рассєя тому винна, а ісключітєльно мєсне насілєніє
показати весь коментар
19.06.2024 19:30 Відповісти
Якщо два майдани не перетворили це населення у народ, крім журналістів, то дійсно буде КАЮК. Але я готовий у будь-яку хвилину на барикади. Мені втрачати нічого крім зєлєнскіх кайданків-обіцялок.
показати весь коментар
19.06.2024 19:45 Відповісти
От тіки тебе і зєльону шоблу на стовбаx розвісимо - і одразу змиримося!
показати весь коментар
20.06.2024 01:19 Відповісти
Як - ще більш надійним???
показати весь коментар
19.06.2024 19:27 Відповісти
Більш надійне, це коли вже таке надійне, що більше нІкуди.
показати весь коментар
19.06.2024 21:06 Відповісти
"що більше нІкуди". Е, це ще найвеличніший боневтік за це не брався! Виявиться, що ще є куди, і ми усі дуже помилялися!
показати весь коментар
19.06.2024 21:42 Відповісти
Як слово пацана
показати весь коментар
19.06.2024 21:17 Відповісти
Зєбрехуняку - на гіляку!
показати весь коментар
19.06.2024 19:28 Відповісти
Енергетику твої шавки вже "захистили"!
показати весь коментар
19.06.2024 19:29 Відповісти
Потрібно мешканців держави взимку вивозити в північні держави і проблема зникне з часом.
показати весь коментар
19.06.2024 19:30 Відповісти
Потужне рішення, чи чітке? Чи може взагалі кейс? Бо тут аж плутаєшся в здогадках, від чого нас такий рай зимою чекає.
показати весь коментар
19.06.2024 19:33 Відповісти
Просто прийняти +12с за температуру комфорту. Все геніальне - просте. )
показати весь коментар
19.06.2024 19:34 Відповісти
Або сформулювати більш толерантно: комфортна температура це коли вода в приміщенні не замерзає, а якщо й замерзає, то льодок такий тонесенький, що пробити можна буквально з 5÷6 ударів ломом.
І можна ще довго зайві правки не втосити.
Просте ж рішення від відповідного охвісу!
показати весь коментар
19.06.2024 20:40 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 19:34 Відповісти
до речі.
є електрикою, зе!пересідент, вже розібрався. по гігавату в кожну розетку.
тепер, будемо взимку вирощувати ананси на балконі. на відкритому балконі в лютий мороз.
показати весь коментар
19.06.2024 19:36 Відповісти
є рішення - закуплені 20 газогенераторів для кочна заспи... всі інші ідіть в тцк - це пункти не зламності. там вас обігріють по повній
показати весь коментар
19.06.2024 19:36 Відповісти
Бедоносец гигаВатный.
показати весь коментар
19.06.2024 19:41 Відповісти
Як що воно таке каже буде пі@да....
показати весь коментар
19.06.2024 19:43 Відповісти
Не слухайте ПІДАРА. Бо підори не тільки за поребриком.
показати весь коментар
19.06.2024 19:46 Відповісти
А також острівна держава Антигуа і Барбуда. Хай переїзджає доки не пізно..і там пилить видосики для туристів
показати весь коментар
19.06.2024 19:46 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 19:47 Відповісти
це чат пацієнтів з однієї із психоневрологічних закладів охорони здоров`я?
показати весь коментар
19.06.2024 20:16 Відповісти
Наверное из этого санатория
показати весь коментар
19.06.2024 20:31 Відповісти
можна вас запитати де ви надибали цих двох ураПатріотичних пацієнтів психлікарні?
показати весь коментар
20.06.2024 01:47 Відповісти
Ну народ эти решения может уже и не потянуть, бо очень кушать хотца..
показати весь коментар
19.06.2024 19:48 Відповісти
Ти вже розпалило масштабну війну, опалювач ******!
показати весь коментар
19.06.2024 19:49 Відповісти
Після 21 травня, ексСРАТЬєх почав з кимось, про щось думати, по написаному для нього ТЕКСТАМ…
А з 2019 року, хєрант про, що саме МИСЛИВ, з отими брателами шиферами-недостріляними??? Мабуть, тільки Величне асфальтівництво, на млн чи млрд грн з Українців! Ну хоть паржом … Акакаяразніца ….
Асфальт… фонарь… аптєка …
показати весь коментар
19.06.2024 20:01 Відповісти
Якщо найвеличніший слуга всього народу говорить, що пройдемо обнадійливо, то потрібно готуватись до найгіршого.
показати весь коментар
19.06.2024 20:03 Відповісти
Вже колись було цікаве рішення щоб знизити тарифи удвічі. Результат усім відомий. Зараз навіть боюся подумати що буде...
показати весь коментар
19.06.2024 20:04 Відповісти
В отрицательную сторону....
Минус на минус будет плюс. А народу пинус покращення
показати весь коментар
19.06.2024 20:58 Відповісти
Бла.. бла..бла….. бульк!
показати весь коментар
19.06.2024 20:05 Відповісти
У мене велика бібліотека. Думаю на сезон кацапської художньої літератури вистачить для одного каміну. Почну з пушкіна та дєржавіна.
показати весь коментар
19.06.2024 20:09 Відповісти
Нє, краще вже починайте з Лєніна і Брєжнєва !
показати весь коментар
19.06.2024 21:50 Відповісти
Невже готують Указ Президента України, щоб температура зимою була не менше +8 і без сніга? А може даже не нижче +10.
показати весь коментар
19.06.2024 20:10 Відповісти
Значить треба мені підкупити ще дров
показати весь коментар
19.06.2024 20:19 Відповісти
А чем он?
показати весь коментар
19.06.2024 20:27 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 20:28 Відповісти
3.14здець опалювальному сезону, пішов я, збирати хмиз...
показати весь коментар
19.06.2024 20:37 Відповісти
мобілізація всіх - немає для кого опалювати, профіт)
показати весь коментар
19.06.2024 20:52 Відповісти
Партнери допоможуть,
але різати чі сбирати сухостий у лісі ніззззя!!!
Бо він зарахован у зелений мільярд...
показати весь коментар
19.06.2024 20:52 Відповісти
Шо, прям так ? Може тому що міни ??
показати весь коментар
19.06.2024 21:48 Відповісти
За что не возмется Ослица Апокалипсиса - все терпит крах
показати весь коментар
19.06.2024 20:56 Відповісти
да что ты можешь, захочет завтра путлерогитлер всю энергетику разбомбить- разбомбит и города в говне утонут
показати весь коментар
19.06.2024 21:01 Відповісти
Значить якщо будуть сильні морози то в великих містах буде як в морозильній камері.73% ви не переживайте бо вас Єрмак-Зеленський теплим словом зігріє а я гайда в ліс іду по сухостой бо зима не дівка і краще в котлі поліна чим на 30тім поверсі будун.
показати весь коментар
19.06.2024 21:09 Відповісти
Нам это смешно.
Но реально у его лохтората реально память рыбок гупи .
Можно обещать что угодно и потом хоть каждый год то же самое!!
Хуцпа управляет страной!
показати весь коментар
19.06.2024 21:14 Відповісти
И все равно Порох будет во всем виноват.
Партия божья роса 🌬️💧💧💧
показати весь коментар
19.06.2024 21:18 Відповісти
Це ********* виділило по 900 гривень на книжки. Може зразу краще на дрова?
показати весь коментар
19.06.2024 21:19 Відповісти
Буба, грузи киловатты бочками, талантливый ты наш.
показати весь коментар
19.06.2024 21:33 Відповісти
Что ж, раз оно уже сюда нос всунуло, нужно запасаться дровами.
показати весь коментар
19.06.2024 21:38 Відповісти
Пєсєц ! Скоро в кожній прасці буде Зе*. А Прем"єр міністр нащо ?? Блін ...
показати весь коментар
19.06.2024 21:47 Відповісти
Пам'ятаю, як цей контрацептив казав, що вже підготував рішення, завдяки якому коммунальні платежі знизяться удвічі.
показати весь коментар
19.06.2024 22:30 Відповісти
Дерьмаковці діють за принципом "немає людей - немає проблем"
показати весь коментар
20.06.2024 00:39 Відповісти
Це буде державна програма по наданню кредиту на покупку бочки біля якої вся сім'я грітиметься холодними зимовими вечорами? Ну що ж прогресивно і ПОТУЖНО
Всього поганого(
показати весь коментар
20.06.2024 01:46 Відповісти
Може краще вокладувати відосікі пса Патрона.Той хоч просто гавкати буде.
показати весь коментар
20.06.2024 04:45 Відповісти
зеленський ненавидить пса патрона бо у того високий рейтинг,чі ви не помітили шо пес патрон пропав з медіапросторів?
показати весь коментар
20.06.2024 06:13 Відповісти
 
 