Ночью неизвестные повредили могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко. ВИДЕО
На Аскольдовой могиле в Киеве неизвестные повредили могилы Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написала руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Вовки Да Вінчі" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова.
"На могилах погибших воинов - Да Винчи, Джуса, Петриченко - сегодня ночью совершили разгром. Семьи и друзья это восстановят. А вот тем, кто это сделал, будет очень плохо, потому что мы найдем каждого", - говорится в сообщении.
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Постає питання - за кого Павло Петриченко, Да Вінчі віддали своє життя? За деградовану ******* без роду та моралі? Як може бути успіх на фронті, якщо в тилу всіляка погань безкарно виявляє свою неповагу до мертвих та живих героїв війни?
20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.
На могилах зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.
Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.
Пресслужба Київської міської прокуратури