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Ночью неизвестные повредили могилы Да Винчи, Джуса и Петриченко. ВИДЕО

На Аскольдовой могиле в Киеве неизвестные повредили могилы Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джуса) и Павла Петриченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написала руководитель медицинской службы "УЛЬФ" 1-го отдельного штурмового батальона "Вовки Да Вінчі" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова.

"На могилах погибших воинов - Да Винчи, Джуса, Петриченко - сегодня ночью совершили разгром. Семьи и друзья это восстановят. А вот тем, кто это сделал, будет очень плохо, потому что мы найдем каждого", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Годовщина гибели Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи): в Киеве провели панихиду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25588) вандализм (604) Коцюбайло Дмитрий (61)


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Топ комментарии
+44
Ннайти і "понівечить" їх самих Бажано - поламать руки і ноги - щоб не лазили де не просять та не чіпали того що їм не належить Такі ідіоти розуміють лише подібний підхід - хоч закон цього і не схвалює
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20.06.2024 09:46
+36
Поліція в ту ніч патрулювала лише Кончу-Заспу...
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20.06.2024 09:45
+24
Вірю, що знайдете цю падаль і покараєте !!!
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20.06.2024 09:46
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Твої проблеми ...
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24.06.2024 12:32 Ответить
Треба встановити камери спостереження і ліхтарі. Бо це може повторитися. Наволочі до Києва понаїхало останнім часом дуже багато.
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20.06.2024 10:22 Ответить
Харошая мисля пріходіт апасля - де ж ти був, містер очевидність, і не підказав такого простого рішення нашим іфіктівним манагєрам, яких устого то 5-6?
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20.06.2024 10:55 Ответить
Я хоч щось корисне запропонував. У чому користь твого коментаря?
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20.06.2024 10:59 Ответить
У тому, що і твого - списання твоїм мобоператором коштів з твого рахунку.
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20.06.2024 11:03 Ответить
Там і до того було їх повно-- парафіяни московського сатанату .
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20.06.2024 11:00 Ответить
Оце і є типовий "русскій мір", гадити нишком, трусливо, боячись, аби не піймали. Але-обов'язково гадити де тільки можна.
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20.06.2024 10:24 Ответить
...таке стається і продовжуватиметься у "країні мрій" Зєлєнскага-Підєрмачного, коли патріоти-Червінські сидять по тюрмах чи гинуть на війні без достатнього забезпечення ЗСУ щурами у тилу, а зрадники дермаки-татарови під дахом неповносправного сцаря-пєрєсідєнта рулять кривосуддям та мародерять в економіці і обороні
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20.06.2024 10:29 Ответить
Мдє, дуже мотивуючі факти іти захищати... Кого? Ждунів на печерську? Чи рашистських диверсантів, які спокійно ошиваються біля урядового кварталу? І де та поліція, і де контррозвідка? Шабуніна швиденько знайшли, а хто оцих розшукає?
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20.06.2024 10:52 Ответить
Уявити таке у 2014 році, або пізніше, щоб у центрі Києва сплюндрували могили героїв війни - було просто неможливо. Я з Донеччини, і в нас тоді траплялись такі епізоди, але зараз саме на звільненій Донеччині, таке менш ймовірне, аніж у мирному Києві.
Постає питання - за кого Павло Петриченко, Да Вінчі віддали своє життя? За деградовану ******* без роду та моралі? Як може бути успіх на фронті, якщо в тилу всіляка погань безкарно виявляє свою неповагу до мертвих та живих героїв війни?
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20.06.2024 10:52 Ответить
А підірвати журналіста, а застрелити нехай і кацапа-опозиціонера вже після 14-го і теж майже у центрі столиці можна уявити? От тільки не потрібно творити кумирів - немає достойних. Біля фронту усе простіше - там або ворог, або побратим, та і не до того, щоб ночами пакостити.
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20.06.2024 10:59 Ответить
Зазначені вбивства, а також вбивство Аміні Окуєвої, загибель Шаповала - це робота спецслужб. Але, зазвичай, спецслужби з мертвими не воюють. Паплюження могил то. на мою думку, парафія місцевого бидла.
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20.06.2024 11:07 Ответить
А чого ця підолігархічна м.аліна НЕ задіє свої каральні zагони чи тільки інваліда Чорновола мають у смітник кидати?
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20.06.2024 11:03 Ответить
А це ідея.
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20.06.2024 11:10 Ответить
Це не люди. Людина, якщо вона людина, такого ніколи не зробить бо має хоч якійсь інстинкт самозбереження. А це зробили нерозумні істоти, можливо і в людській подобі, які не бачать як бумеранг вже летить їм на зустріч
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20.06.2024 10:52 Ответить
А чим вони своєму самозбереженню зашкодили? Хто їх знайде чи хто викриє? Поліції до#єра, але в основному "какаяразніца" - аби не мобілізували.
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20.06.2024 11:02 Ответить
Я впевнена в тому, про що пишу. Не все можна пояснити.
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20.06.2024 11:20 Ответить
Це вже якою кінченою мерзотою треба бути що б таке творити ? ці рашиські виродки навіть мертвих героїв боятся ,тому всю колоборанську паскуду треба знищувіати ,Все це відбуваєтся через відсутність якоїсь патріотичної гуманітарної політики , а так звана "какая разніца" це біда України під час війни . Дивує міністерство освіти яке не приділяє уваги патріотичному вихованню ,в міністерстві культури вже понад рік немає міністра ,єдиний марафон і фрі дом це деградація телебачення в них задача одна підносити "найвеличнішого" .
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20.06.2024 11:00 Ответить
Закон треба приймати - за наругу над могилами загиблих воїнів - довічне ув'язнення.
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20.06.2024 11:53 Ответить
Там місце - три підходи, вночі і не попасти на поліцію??? Ще й вибратися непомітно???
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20.06.2024 12:02 Ответить
Це ж такі самі шо за гроші від Росії палять автівки ЗСУ. А взагалі це ще відображає рівень патріотизму українців. В тому шо це зробили громадяни України в мене нема сумніву. Країна приречена. Шкода воьовничу меньшість, котра віддала та віддає свої життя та здоровья за цю ганебну країну зеленої більшості.
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20.06.2024 12:22 Ответить
Нелюдині, яка це зробила треба набити величезну татуху на спині з портретом Да-Вінчі і висловами героїв яких він понівечив, можна ще символ УПА на грудаку, а потім викинути цей непотріб на россію і нехай роблять з ним що забажають.
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20.06.2024 12:46 Ответить
відрубувати руки, разом з головою та шиєю. Виродки срані.. Не виключаю, що так само за криваві кацапські гроші це роблять. Наруга над легендами - це ж мета рашистської мразоти.
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20.06.2024 12:55 Ответить
Якщо не знайдуть винних, то це бляха грьобане ДНО
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20.06.2024 12:59 Ответить
https://nv.ua/ukr/kyiv/20-chervnya-nevidoma-zhinka-poshkodila-mogili-da-vinchi-dzhusa-ta-pavla-petrichenka-prokuratura-rozsliduye-50428719.html
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20.06.2024 13:11 Ответить
В київській міській прокуратурі повідоміли, про жінку, яка осквернила могили наших Героїв. Сподіваюсь, цю москальську сучку зловлять Патріоти, та вчинять те, на що заслуговує ця мразота.... https://t.me/kyiv_pro_office/3993 https://t.me/kyiv_pro_office/3993

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20.06.2024 13:18 Ответить
Та Аліна теж підопечна Коломойши, а найнятих кремлем чи їх агентами псувачів могил знайти і зробити їх спину синьою з плавним переходом у чорне.
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20.06.2024 13:21 Ответить


20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

На могилах зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.

Пресслужба Київської міської прокуратури
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20.06.2024 13:32 Ответить
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