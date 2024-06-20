Вночі невідомі понівечили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка. ВIДЕО

На Аскольдовій могилі у Києві невідомі понівечили могили Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написала керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.

"На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розгром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось тим, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного", - йдеться в дописі.

