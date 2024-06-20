Вночі невідомі понівечили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка. ВIДЕО
На Аскольдовій могилі у Києві невідомі понівечили могили Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написала керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.
"На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розгром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось тим, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного", - йдеться в дописі.
Топ коментарі
+44 Яр Холодний
показати весь коментар20.06.2024 09:46 Відповісти Посилання
+36 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар20.06.2024 09:45 Відповісти Посилання
+24 Olena Teslenko
показати весь коментар20.06.2024 09:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Постає питання - за кого Павло Петриченко, Да Вінчі віддали своє життя? За деградовану ******* без роду та моралі? Як може бути успіх на фронті, якщо в тилу всіляка погань безкарно виявляє свою неповагу до мертвих та живих героїв війни?
20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.
На могилах зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.
Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.
Пресслужба Київської міської прокуратури