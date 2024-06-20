УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9539 відвідувачів онлайн
Новини Відео
19 510 129

Вночі невідомі понівечили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка. ВIДЕО

На Аскольдовій могилі у Києві невідомі понівечили могили Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написала керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова.

"На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розгром. Сімʼї та друзі це відновлять. А ось тим, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині вандал пошкодив могили загиблих бійців. ФОТО

Автор: 

Київ (20025) вандалізм (438) Коцюбайло Дмитро (62)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Ннайти і "понівечить" їх самих Бажано - поламать руки і ноги - щоб не лазили де не просять та не чіпали того що їм не належить Такі ідіоти розуміють лише подібний підхід - хоч закон цього і не схвалює
показати весь коментар
20.06.2024 09:46 Відповісти
+36
Поліція в ту ніч патрулювала лише Кончу-Заспу...
показати весь коментар
20.06.2024 09:45 Відповісти
+24
Вірю, що знайдете цю падаль і покараєте !!!
показати весь коментар
20.06.2024 09:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Твої проблеми ...
показати весь коментар
24.06.2024 12:32 Відповісти
Треба встановити камери спостереження і ліхтарі. Бо це може повторитися. Наволочі до Києва понаїхало останнім часом дуже багато.
показати весь коментар
20.06.2024 10:22 Відповісти
Харошая мисля пріходіт апасля - де ж ти був, містер очевидність, і не підказав такого простого рішення нашим іфіктівним манагєрам, яких устого то 5-6?
показати весь коментар
20.06.2024 10:55 Відповісти
Я хоч щось корисне запропонував. У чому користь твого коментаря?
показати весь коментар
20.06.2024 10:59 Відповісти
У тому, що і твого - списання твоїм мобоператором коштів з твого рахунку.
показати весь коментар
20.06.2024 11:03 Відповісти
Там і до того було їх повно-- парафіяни московського сатанату .
показати весь коментар
20.06.2024 11:00 Відповісти
Оце і є типовий "русскій мір", гадити нишком, трусливо, боячись, аби не піймали. Але-обов'язково гадити де тільки можна.
показати весь коментар
20.06.2024 10:24 Відповісти
...таке стається і продовжуватиметься у "країні мрій" Зєлєнскага-Підєрмачного, коли патріоти-Червінські сидять по тюрмах чи гинуть на війні без достатнього забезпечення ЗСУ щурами у тилу, а зрадники дермаки-татарови під дахом неповносправного сцаря-пєрєсідєнта рулять кривосуддям та мародерять в економіці і обороні
показати весь коментар
20.06.2024 10:29 Відповісти
Мдє, дуже мотивуючі факти іти захищати... Кого? Ждунів на печерську? Чи рашистських диверсантів, які спокійно ошиваються біля урядового кварталу? І де та поліція, і де контррозвідка? Шабуніна швиденько знайшли, а хто оцих розшукає?
показати весь коментар
20.06.2024 10:52 Відповісти
Уявити таке у 2014 році, або пізніше, щоб у центрі Києва сплюндрували могили героїв війни - було просто неможливо. Я з Донеччини, і в нас тоді траплялись такі епізоди, але зараз саме на звільненій Донеччині, таке менш ймовірне, аніж у мирному Києві.
Постає питання - за кого Павло Петриченко, Да Вінчі віддали своє життя? За деградовану ******* без роду та моралі? Як може бути успіх на фронті, якщо в тилу всіляка погань безкарно виявляє свою неповагу до мертвих та живих героїв війни?
показати весь коментар
20.06.2024 10:52 Відповісти
А підірвати журналіста, а застрелити нехай і кацапа-опозиціонера вже після 14-го і теж майже у центрі столиці можна уявити? От тільки не потрібно творити кумирів - немає достойних. Біля фронту усе простіше - там або ворог, або побратим, та і не до того, щоб ночами пакостити.
показати весь коментар
20.06.2024 10:59 Відповісти
Зазначені вбивства, а також вбивство Аміні Окуєвої, загибель Шаповала - це робота спецслужб. Але, зазвичай, спецслужби з мертвими не воюють. Паплюження могил то. на мою думку, парафія місцевого бидла.
показати весь коментар
20.06.2024 11:07 Відповісти
А чого ця підолігархічна м.аліна НЕ задіє свої каральні zагони чи тільки інваліда Чорновола мають у смітник кидати?
показати весь коментар
20.06.2024 11:03 Відповісти
А це ідея.
показати весь коментар
20.06.2024 11:10 Відповісти
Це не люди. Людина, якщо вона людина, такого ніколи не зробить бо має хоч якійсь інстинкт самозбереження. А це зробили нерозумні істоти, можливо і в людській подобі, які не бачать як бумеранг вже летить їм на зустріч
показати весь коментар
20.06.2024 10:52 Відповісти
А чим вони своєму самозбереженню зашкодили? Хто їх знайде чи хто викриє? Поліції до#єра, але в основному "какаяразніца" - аби не мобілізували.
показати весь коментар
20.06.2024 11:02 Відповісти
Я впевнена в тому, про що пишу. Не все можна пояснити.
показати весь коментар
20.06.2024 11:20 Відповісти
Це вже якою кінченою мерзотою треба бути що б таке творити ? ці рашиські виродки навіть мертвих героїв боятся ,тому всю колоборанську паскуду треба знищувіати ,Все це відбуваєтся через відсутність якоїсь патріотичної гуманітарної політики , а так звана "какая разніца" це біда України під час війни . Дивує міністерство освіти яке не приділяє уваги патріотичному вихованню ,в міністерстві культури вже понад рік немає міністра ,єдиний марафон і фрі дом це деградація телебачення в них задача одна підносити "найвеличнішого" .
показати весь коментар
20.06.2024 11:00 Відповісти
Закон треба приймати - за наругу над могилами загиблих воїнів - довічне ув'язнення.
показати весь коментар
20.06.2024 11:53 Відповісти
Там місце - три підходи, вночі і не попасти на поліцію??? Ще й вибратися непомітно???
показати весь коментар
20.06.2024 12:02 Відповісти
Це ж такі самі шо за гроші від Росії палять автівки ЗСУ. А взагалі це ще відображає рівень патріотизму українців. В тому шо це зробили громадяни України в мене нема сумніву. Країна приречена. Шкода воьовничу меньшість, котра віддала та віддає свої життя та здоровья за цю ганебну країну зеленої більшості.
показати весь коментар
20.06.2024 12:22 Відповісти
Нелюдині, яка це зробила треба набити величезну татуху на спині з портретом Да-Вінчі і висловами героїв яких він понівечив, можна ще символ УПА на грудаку, а потім викинути цей непотріб на россію і нехай роблять з ним що забажають.
показати весь коментар
20.06.2024 12:46 Відповісти
відрубувати руки, разом з головою та шиєю. Виродки срані.. Не виключаю, що так само за криваві кацапські гроші це роблять. Наруга над легендами - це ж мета рашистської мразоти.
показати весь коментар
20.06.2024 12:55 Відповісти
Якщо не знайдуть винних, то це бляха грьобане ДНО
показати весь коментар
20.06.2024 12:59 Відповісти
https://nv.ua/ukr/kyiv/20-chervnya-nevidoma-zhinka-poshkodila-mogili-da-vinchi-dzhusa-ta-pavla-petrichenka-prokuratura-rozsliduye-50428719.html
показати весь коментар
20.06.2024 13:11 Відповісти
В київській міській прокуратурі повідоміли, про жінку, яка осквернила могили наших Героїв. Сподіваюсь, цю москальську сучку зловлять Патріоти, та вчинять те, на що заслуговує ця мразота.... https://t.me/kyiv_pro_office/3993 https://t.me/kyiv_pro_office/3993

показати весь коментар
20.06.2024 13:18 Відповісти
Та Аліна теж підопечна Коломойши, а найнятих кремлем чи їх агентами псувачів могил знайти і зробити їх спину синьою з плавним переходом у чорне.
показати весь коментар
20.06.2024 13:21 Відповісти


20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

На могилах зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.

Пресслужба Київської міської прокуратури
показати весь коментар
20.06.2024 13:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 