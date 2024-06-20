РУС
1 706 28

Мы работаем с командой относительно поставок еще нескольких "Patriot", - Зеленский. ВИДЕО

Украина работает над тем, чтобы обеспечить поставку еще нескольких систем ПВО Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Провел сегодня заседание Ставки, посвященное прежде всего защите энергетики от российских ударов и защите наших людей от последствий российского энерготеррора.

Абсолютно конкретная задача - максимально поддержать людей, громады и сделать все, чтобы российские террористы не достигли своих целей. Жизнь Украины должна сохраниться, и это касается, в частности, энергетического обеспечения.

Были на Ставке доклады чиновников и руководителей энергокомпаний, военных и руководителей сектора безопасности.

Конечно, были доклады и поручения сегодня на Ставке по компоненту безопасности, а именно - защите объектов энергетики от российских ударов и диверсионной деятельности. По этому тоже есть четкая работа. Благодарен всем в Силах обороны, в разведке и Силах безопасности, кто защищает нашу инфраструктуру и не дает оккупанту ослабить Украину.

Спасибо Румынии за решение передать "Patriot" Украине. Это действительно сильный шаг. И как следствие - будет больше безопасности во всем нашем регионе, для всех наших соседей. Для Молдовы, для стран Балтии, для Румынии также. Мы сейчас способны победить имперские амбиции России, и это вернет спокойствие и уверенность всей нашей Европе. Мы работаем с командой по поставке еще нескольких "Patriot", - заявил Зеленский.

Зеленский Владимир обращение
+12
Та ти зі своєю командою вже на вишак собі напрацював, гнида неголена.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:13 Ответить
+10
А что он скажет? Скажет что это США работают? Держите карман шире
показать весь комментарий
20.06.2024 20:15 Ответить
+8
З командою з 5-6 менеджерів?
показать весь комментарий
20.06.2024 20:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З командою з 5-6 менеджерів?
показать весь комментарий
20.06.2024 20:05 Ответить
а нахрєн та срана Конституція, якшо пацани прийшли зламати систему життєдіяльності держави ?
показать весь комментарий
20.06.2024 20:42 Ответить
Ваны працюють... наглость второе счастье.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:07 Ответить
тьфу, та й годi
показать весь комментарий
20.06.2024 20:09 Ответить
А что он скажет? Скажет что это США работают? Держите карман шире
показать весь комментарий
20.06.2024 20:15 Ответить
Вже упрів бідолага від непосильної праці.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:45 Ответить
"Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох "петріотів" Джерело:

Місця майбутньої дислокації цих комплексів (і тих, що вже є) дєрьмак до ФСБ вже передав? Чи то буде перед наступним "самітом миру" (без саміту і без миру)?
показать весь комментарий
20.06.2024 20:10 Ответить
Та ти зі своєю командою вже на вишак собі напрацював, гнида неголена.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:13 Ответить
Да там не одна смертна кара в них вже...та й чорти в пеклі зачекались..
показать весь комментарий
20.06.2024 20:20 Ответить
"МИ ПАХАЛИ - Я(Зе) та ТРАКТОР(США)!"
показать весь комментарий
20.06.2024 20:23 Ответить
Я вот не понимаю зачем этот Зеленский лез в Президенты Украины ? Я вот допустим не лезу в Паганини потому что я кроме Чижика Пыжика ничего играть не умею. А он полез.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:25 Ответить
З якою ***** командою?

З токсичним Єрмаком-Татаровим, чи з ноунеймом Жовквою, чи з єрмаківським підгузком Кулєбою?

У кого з цієї сраної шпани та гопоти є хоч якась міжнародна вага та повага?
показать весь комментарий
20.06.2024 20:25 Ответить
Ви з командою працюєте на тєлємарафон, на рейтинг, на власні кишені, на погіршення іміджу України у світі, та на що завгодно, але точно не на постачання в Україну "петріотів". Ви вже дронів поставили стільки, що навіть тєлємарафон офігіває.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:29 Ответить
Оно, *****, обкурено опять в дымину.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:31 Ответить
Он по моему бухой на этом видео. Короче заседание Совбеза прошло успешно.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:35 Ответить
ЗЄля в тій футболці з його небритістю все більше нагадує алкашика , а не головнокомандувача.
показать весь комментарий
20.06.2024 20:47 Ответить
кто слушает это НЕЛОХА, БОНЕВТИКА ?

Оно пи....т как дышит
показать весь комментарий
20.06.2024 20:52 Ответить
Едине що воно вміє - виразно читати з папірця чужі тексти. Заберіть в нього папірець- і побачите яку пургу воно буде нести..... Це по перше, а по друге якже ж вони ******* привласнувати собі чужі заслуги та примазувати себе до чужих досягнень. Ніяких почуттів крім огиди та сорому Я І НАША КОМАНДА не викликають.....
показать весь комментарий
20.06.2024 20:58 Ответить
Ми не переможемо з корупцією. Пане.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:03 Ответить
Диви яке лайно ! Воно працює ? А як надірветься поглинати Мівіну у коморці з дЄрмаком, то що його можна на смітник ? Та навіть зараз вже можна цього недолугого лузера, який вважає себе й досі ампіратором. Друзі, хто це лайно для всіх вас ?
показать весь комментарий
20.06.2024 21:09 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 21:40 Ответить
Я не понимаю,в какой команде этот политический труп
показать весь комментарий
20.06.2024 21:52 Ответить
Боже, яке воно огидне.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:54 Ответить
Мля, воно ж обкурене в хлам. В нього язик заплітається, а на його очі подивіться.
показать весь комментарий
20.06.2024 21:58 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2024 22:22 Ответить
Команда - у спортсменів, бригада - у робітників, у вас- трупа.
показать весь комментарий
21.06.2024 02:18 Ответить
Балабол🤡
показать весь комментарий
21.06.2024 08:08 Ответить
Ко *****
показать весь комментарий
21.06.2024 09:18 Ответить
 
 