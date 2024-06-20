Мы работаем с командой относительно поставок еще нескольких "Patriot", - Зеленский. ВИДЕО

Украина работает над тем, чтобы обеспечить поставку еще нескольких систем ПВО Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Провел сегодня заседание Ставки, посвященное прежде всего защите энергетики от российских ударов и защите наших людей от последствий российского энерготеррора.

Абсолютно конкретная задача - максимально поддержать людей, громады и сделать все, чтобы российские террористы не достигли своих целей. Жизнь Украины должна сохраниться, и это касается, в частности, энергетического обеспечения.

Были на Ставке доклады чиновников и руководителей энергокомпаний, военных и руководителей сектора безопасности.

Конечно, были доклады и поручения сегодня на Ставке по компоненту безопасности, а именно - защите объектов энергетики от российских ударов и диверсионной деятельности. По этому тоже есть четкая работа. Благодарен всем в Силах обороны, в разведке и Силах безопасности, кто защищает нашу инфраструктуру и не дает оккупанту ослабить Украину.

Спасибо Румынии за решение передать "Patriot" Украине. Это действительно сильный шаг. И как следствие - будет больше безопасности во всем нашем регионе, для всех наших соседей. Для Молдовы, для стран Балтии, для Румынии также. Мы сейчас способны победить имперские амбиции России, и это вернет спокойствие и уверенность всей нашей Европе. Мы работаем с командой по поставке еще нескольких "Patriot", - заявил Зеленский.

