Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох "петріотів", - Зеленський. ВIДЕО

Україна працює над тим, щоб забезпечити постачання ще кількох систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Провів сьогодні засідання Ставки, присвячене передусім захисту енергетики від російських ударів та захисту наших людей від наслідків російського енерготерору.

Абсолютно конкретне завдання – максимально підтримати людей, громади та зробити все, щоб російські терористи не досягли своїх цілей. Життя України має зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення.

Були на Ставці доповіді урядовців та очільників енергокомпаній, військових і керівників сектору безпеки.

Звичайно, були доповіді та доручення сьогодні на Ставці щодо безпекового компонента, а саме – захисту об’єктів енергетики від російських ударів та диверсійної діяльності. Щодо цього теж є чітка робота. Вдячний усім у Силах оборони, у розвідці і Силах безпеки, хто захищає нашу інфраструктуру та не дає окупанту послабити Україну.

Дякую Румунії за рішення передати "петріот" Україні. Це справді сильний крок. І як наслідок – буде більше безпеки в усьому нашому регіоні, для всіх наших сусідів. Для Молдови, для країн Балтії, для Румунії також. Ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії, і це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох "петріотів", - заявив Зеленський.

