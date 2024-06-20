УКР
1 706 28

Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох "петріотів", - Зеленський. ВIДЕО

Україна працює над тим, щоб забезпечити постачання ще кількох систем ППО Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Провів сьогодні засідання Ставки, присвячене передусім захисту енергетики від російських ударів та захисту наших людей від наслідків російського енерготерору.

Абсолютно конкретне завдання – максимально підтримати людей, громади та зробити все, щоб російські терористи не досягли своїх цілей. Життя України має зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення.

Були на Ставці доповіді урядовців та очільників енергокомпаній, військових і керівників сектору безпеки.

Звичайно, були доповіді та доручення сьогодні на Ставці щодо безпекового компонента, а саме – захисту об’єктів енергетики від російських ударів та диверсійної діяльності. Щодо цього теж є чітка робота. Вдячний усім у Силах оборони, у розвідці і Силах безпеки, хто захищає нашу інфраструктуру та не дає окупанту послабити Україну.

Дякую Румунії за рішення передати "петріот" Україні. Це справді сильний крок. І як наслідок – буде більше безпеки в усьому нашому регіоні, для всіх наших сусідів. Для Молдови, для країн Балтії, для Румунії також. Ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії, і це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох "петріотів", - заявив Зеленський.

Читайте: Зеленський провів засідання Ставки, присвячене виключно енергетичній безпеці

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) звернення (655)
Топ коментарі
+12
Та ти зі своєю командою вже на вишак собі напрацював, гнида неголена.
показати весь коментар
20.06.2024 20:13 Відповісти
+10
А что он скажет? Скажет что это США работают? Держите карман шире
показати весь коментар
20.06.2024 20:15 Відповісти
+8
З командою з 5-6 менеджерів?
показати весь коментар
20.06.2024 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З командою з 5-6 менеджерів?
показати весь коментар
20.06.2024 20:05 Відповісти
а нахрєн та срана Конституція, якшо пацани прийшли зламати систему життєдіяльності держави ?
показати весь коментар
20.06.2024 20:42 Відповісти
Ваны працюють... наглость второе счастье.
показати весь коментар
20.06.2024 20:07 Відповісти
тьфу, та й годi
показати весь коментар
20.06.2024 20:09 Відповісти
А что он скажет? Скажет что это США работают? Держите карман шире
показати весь коментар
20.06.2024 20:15 Відповісти
Вже упрів бідолага від непосильної праці.
показати весь коментар
20.06.2024 20:45 Відповісти
"Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох "петріотів" Джерело:

Місця майбутньої дислокації цих комплексів (і тих, що вже є) дєрьмак до ФСБ вже передав? Чи то буде перед наступним "самітом миру" (без саміту і без миру)?
показати весь коментар
20.06.2024 20:10 Відповісти
Та ти зі своєю командою вже на вишак собі напрацював, гнида неголена.
показати весь коментар
20.06.2024 20:13 Відповісти
Да там не одна смертна кара в них вже...та й чорти в пеклі зачекались..
показати весь коментар
20.06.2024 20:20 Відповісти
"МИ ПАХАЛИ - Я(Зе) та ТРАКТОР(США)!"
показати весь коментар
20.06.2024 20:23 Відповісти
Я вот не понимаю зачем этот Зеленский лез в Президенты Украины ? Я вот допустим не лезу в Паганини потому что я кроме Чижика Пыжика ничего играть не умею. А он полез.
показати весь коментар
20.06.2024 20:25 Відповісти
З якою ***** командою?

З токсичним Єрмаком-Татаровим, чи з ноунеймом Жовквою, чи з єрмаківським підгузком Кулєбою?

У кого з цієї сраної шпани та гопоти є хоч якась міжнародна вага та повага?
показати весь коментар
20.06.2024 20:25 Відповісти
Ви з командою працюєте на тєлємарафон, на рейтинг, на власні кишені, на погіршення іміджу України у світі, та на що завгодно, але точно не на постачання в Україну "петріотів". Ви вже дронів поставили стільки, що навіть тєлємарафон офігіває.
показати весь коментар
20.06.2024 20:29 Відповісти
Оно, *****, обкурено опять в дымину.
показати весь коментар
20.06.2024 20:31 Відповісти
Он по моему бухой на этом видео. Короче заседание Совбеза прошло успешно.
показати весь коментар
20.06.2024 20:35 Відповісти
ЗЄля в тій футболці з його небритістю все більше нагадує алкашика , а не головнокомандувача.
показати весь коментар
20.06.2024 20:47 Відповісти
кто слушает это НЕЛОХА, БОНЕВТИКА ?

Оно пи....т как дышит
показати весь коментар
20.06.2024 20:52 Відповісти
Едине що воно вміє - виразно читати з папірця чужі тексти. Заберіть в нього папірець- і побачите яку пургу воно буде нести..... Це по перше, а по друге якже ж вони ******* привласнувати собі чужі заслуги та примазувати себе до чужих досягнень. Ніяких почуттів крім огиди та сорому Я І НАША КОМАНДА не викликають.....
показати весь коментар
20.06.2024 20:58 Відповісти
Ми не переможемо з корупцією. Пане.
показати весь коментар
20.06.2024 21:03 Відповісти
Диви яке лайно ! Воно працює ? А як надірветься поглинати Мівіну у коморці з дЄрмаком, то що його можна на смітник ? Та навіть зараз вже можна цього недолугого лузера, який вважає себе й досі ампіратором. Друзі, хто це лайно для всіх вас ?
показати весь коментар
20.06.2024 21:09 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 21:40 Відповісти
Я не понимаю,в какой команде этот политический труп
показати весь коментар
20.06.2024 21:52 Відповісти
Боже, яке воно огидне.
показати весь коментар
20.06.2024 21:54 Відповісти
Мля, воно ж обкурене в хлам. В нього язик заплітається, а на його очі подивіться.
показати весь коментар
20.06.2024 21:58 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 22:22 Відповісти
Команда - у спортсменів, бригада - у робітників, у вас- трупа.
показати весь коментар
21.06.2024 02:18 Відповісти
Балабол🤡
показати весь коментар
21.06.2024 08:08 Відповісти
Ко *****
показати весь коментар
21.06.2024 09:18 Відповісти
 
 