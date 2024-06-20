Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох "петріотів", - Зеленський. ВIДЕО
Україна працює над тим, щоб забезпечити постачання ще кількох систем ППО Patriot.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Провів сьогодні засідання Ставки, присвячене передусім захисту енергетики від російських ударів та захисту наших людей від наслідків російського енерготерору.
Абсолютно конкретне завдання – максимально підтримати людей, громади та зробити все, щоб російські терористи не досягли своїх цілей. Життя України має зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення.
Були на Ставці доповіді урядовців та очільників енергокомпаній, військових і керівників сектору безпеки.
Звичайно, були доповіді та доручення сьогодні на Ставці щодо безпекового компонента, а саме – захисту об’єктів енергетики від російських ударів та диверсійної діяльності. Щодо цього теж є чітка робота. Вдячний усім у Силах оборони, у розвідці і Силах безпеки, хто захищає нашу інфраструктуру та не дає окупанту послабити Україну.
Дякую Румунії за рішення передати "петріот" Україні. Це справді сильний крок. І як наслідок – буде більше безпеки в усьому нашому регіоні, для всіх наших сусідів. Для Молдови, для країн Балтії, для Румунії також. Ми зараз здатні перемогти імперські амбіції Росії, і це поверне спокій та впевненість усій нашій Європі. Ми працюємо з командою щодо постачання ще кількох "петріотів", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Місця майбутньої дислокації цих комплексів (і тих, що вже є) дєрьмак до ФСБ вже передав? Чи то буде перед наступним "самітом миру" (без саміту і без миру)?
З токсичним Єрмаком-Татаровим, чи з ноунеймом Жовквою, чи з єрмаківським підгузком Кулєбою?
У кого з цієї сраної шпани та гопоти є хоч якась міжнародна вага та повага?
Оно пи....т как дышит