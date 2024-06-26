Оккупанта отбросило взрывом на несколько метров после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что тело оккупанта отбрасывает взрывной волной на несколько метров.
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