РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10224 посетителя онлайн
Новости Видео Война
6 056 13

Оккупанта отбросило взрывом на несколько метров после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что тело оккупанта отбрасывает взрывной волной на несколько метров.

Также читайте: Оккупанты пытаются продвинуться в направлении Часова Яра, продолжается бой в районе Невельского, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) дроны (4049)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Слабо. Вчора летів метрів на двадцять.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:44
+3
Як "колобок" покотився, не втік від дрона.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:35
+3
Ніфуйовий такий дрон, що аж трусєля злетіли з орка
показать весь комментарий
26.06.2024 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як "колобок" покотився, не втік від дрона.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:35 Ответить
Слабо. Вчора летів метрів на двадцять.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:44 Ответить
Мені теж не сподобалось, ні відстані ні артистизму.
показать весь комментарий
26.06.2024 22:39 Ответить
та да. Сьогодні пальма першості за , який вперто не хотів покинути облюбоване місце де він збирався здохнути.
показать весь комментарий
26.06.2024 22:53 Ответить
Ніфуйовий такий дрон, що аж трусєля злетіли з орка
показать весь комментарий
26.06.2024 12:49 Ответить
Та воно ніби в жіночих колготках
показать весь комментарий
26.06.2024 16:10 Ответить
"Пісьманосєц" штолє?
показать весь комментарий
26.06.2024 12:51 Ответить
не,хуепльот)
показать весь комментарий
26.06.2024 13:03 Ответить
Ну не откинуло, просто ху.,лята учаться летать
показать весь комментарий
26.06.2024 13:02 Ответить
рузгоязычный малчик с приспущенными трусиками
показать весь комментарий
26.06.2024 13:41 Ответить
В фойе у накабздона :"Когда откинулся?"
показать весь комментарий
26.06.2024 13:41 Ответить
Висота не взята. Світовий рекорд по взяттю висоти залишився колишнім.
показать весь комментарий
26.06.2024 13:43 Ответить
Мабуть, не окупанта відкинуло, а його дохлу тушку. Так що тваринка й не насолодилася польотом.
показать весь комментарий
26.06.2024 19:29 Ответить
 
 