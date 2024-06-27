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Уничтожение сбросами с дронов русских оккупантов в Крынках. ВИДЕО

Уничтожение сбросами с дронов российских оккупантов в Крынках на левобережье Херсонщины. Работают аэробомберы 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 38 ОБрМП ликвидировали группу десантников в Крынках на Херсонщине. ВИДЕО

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дроны (4049) 38 отдельная бригада морской пехоты (30) Херсонская область (4857)


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Одного в магазин відправили,а він падло здох.
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27.06.2024 21:11 Ответить
Це те падло, яке бул-буль виклало
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27.06.2024 21:21 Ответить
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27.06.2024 21:11 Ответить
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27.06.2024 21:25 Ответить
Бомберам щира Подяка!
Хай жоден Іхтіандр так біля карасів і лишеться!
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27.06.2024 21:25 Ответить
Знищення скидами з дронів російських окупантів, якось це не гуманно, та і довго, його ще на дрон загрузить треба, може по старому гранатою
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27.06.2024 21:38 Ответить
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27.06.2024 22:19 Ответить
Повітряний підрив працює на всі 100
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27.06.2024 22:34 Ответить
Карасики-**********!
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28.06.2024 12:58 Ответить
 
 