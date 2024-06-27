Уничтожение сбросами с дронов русских оккупантов в Крынках. ВИДЕО
Уничтожение сбросами с дронов российских оккупантов в Крынках на левобережье Херсонщины. Работают аэробомберы 38-й отдельной бригады морской пехоты.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хай жоден Іхтіандр так біля карасів і лишеться!