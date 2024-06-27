Уничтожение сбросами с дронов русских оккупантов в Крынках. ВИДЕО

Уничтожение сбросами с дронов российских оккупантов в Крынках на левобережье Херсонщины. Работают аэробомберы 38-й отдельной бригады морской пехоты.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ

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