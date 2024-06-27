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Знищення скидами з дронів російських окупантів у Кринках. ВIДЕО

Знищення скидами з дронів російських окупантів у Кринках на лівобережжі Херсонщини. Працюють аеробомбери 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 38 ОБрМП ліквідували групу десантників у Кринках на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4838) 38 окрема бригада морської піхоти (30) Херсонська область (5847)


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Одного в магазин відправили,а він падло здох.
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27.06.2024 21:11 Відповісти
Це те падло, яке бул-буль виклало
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27.06.2024 21:21 Відповісти
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27.06.2024 21:11 Відповісти
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27.06.2024 21:25 Відповісти
Бомберам щира Подяка!
Хай жоден Іхтіандр так біля карасів і лишеться!
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27.06.2024 21:25 Відповісти
Знищення скидами з дронів російських окупантів, якось це не гуманно, та і довго, його ще на дрон загрузить треба, може по старому гранатою
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27.06.2024 21:38 Відповісти
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27.06.2024 22:19 Відповісти
Повітряний підрив працює на всі 100
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27.06.2024 22:34 Відповісти
Карасики-**********!
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28.06.2024 12:58 Відповісти
 
 