Знищення скидами з дронів російських окупантів у Кринках. ВIДЕО

Знищення скидами з дронів російських окупантів у Кринках на лівобережжі Херсонщини. Працюють аеробомбери 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ

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