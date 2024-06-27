Знищення скидами з дронів російських окупантів у Кринках. ВIДЕО
Знищення скидами з дронів російських окупантів у Кринках на лівобережжі Херсонщини. Працюють аеробомбери 38-ї окремої бригади морської піхоти.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ
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Хай жоден Іхтіандр так біля карасів і лишеться!