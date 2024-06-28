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Штурмовик 3-й ОШБР Рабинович: "Я уничтожил двух оккупантов вплотную, потому что не хочу их видеть в Одессе". ВИДЕО

12 мая российские войска начали массированное наступление в направлении поселка Боровая на Харьковщине. Там до сих пор идут тяжелые бои, а российская пехота ежедневно - волна за волной, накатывается на позиции воинов Третьей штурмовой бригады. Каждый день - это новые подвиги украинских воинов. На канале"Бутусов плюс" разговор с одним из украинских героев Третьей штурмовой - Романом с позывным Рабинович.

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Автор: 

Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4381) 3-я Отдельная штурмовая бригада (438)


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"Рабиновичу" респект-не зупиняйся на досягнутому...
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28.06.2024 09:48 Ответить
рабинович рабиновичу рознь
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28.06.2024 09:50 Ответить
Правильно зробив- врятував себе і своїх поранених побратимів. Всі сумніви відставити.
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28.06.2024 09:52 Ответить
український націоналіст Рабинович... Справжній жидобандерівець!
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28.06.2024 10:30 Ответить
Жидобандерівець -це приблизно як Їжаковий вуж. Це слово міг придумати тільки "масовик -затейник" Бєня Бородач. Він не тільки мем "Жидобандерівець" навісив на вуха лохторату, а й мем "Голобородько. Бандера ві цього мема крутиться в домовині, як пропеллер. Так само, як і Голда Меїр.
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28.06.2024 14:06 Ответить
Класний Рабіновіч ...жінки таких *******
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28.06.2024 10:53 Ответить
Молодец чувак, так держать
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28.06.2024 11:36 Ответить
Открытие памятника неизвестному матросу в Одессе. Гость спрашивает коренного жителя Одессы:
-Скажите почему на памятнике надпись "Неизвестному матросу Рабиновичу? Ведь есть же фамилия Рабинович.
-Да просто неизвестно, был ли он матросом.
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28.06.2024 13:05 Ответить
Опа- на, а як же боротьба з "нацистами" як кацапи верещать? От тобі й маєш. Невже треба бути перш за все порядною людиною? Тоді й станеш і українцем, і американцем, і ......, ну просто порядною людиною.
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28.06.2024 14:17 Ответить
 
 