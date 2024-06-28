Штурмовик 3-й ОШБР Рабинович: "Я уничтожил двух оккупантов вплотную, потому что не хочу их видеть в Одессе". ВИДЕО

12 мая российские войска начали массированное наступление в направлении поселка Боровая на Харьковщине. Там до сих пор идут тяжелые бои, а российская пехота ежедневно - волна за волной, накатывается на позиции воинов Третьей штурмовой бригады. Каждый день - это новые подвиги украинских воинов. На канале"Бутусов плюс" разговор с одним из украинских героев Третьей штурмовой - Романом с позывным Рабинович.

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