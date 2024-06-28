Штурмовик 3-ї ОШБР Рабінович: "Я знищив двох окупантів упритул, бо не хочу їх бачити в Одесі". ВIДЕО

12 травня російські війська розпочали масований наступ у напрямку селища Борова на Харківщині. Там і досі точаться важкі бої, а російська піхота щоденно - хвиля за хвилею, накочується на позиції воїнів Третьої штурмової бригади. Кожен день - це нові подвиги українських воїнів. На каналі "Бутусов плюс" розмова з одним з українських героїв Третьої штурмової - Романом з позивним Рабінович.

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