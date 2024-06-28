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Штурмовик 3-ї ОШБР Рабінович: "Я знищив двох окупантів упритул, бо не хочу їх бачити в Одесі". ВIДЕО

12 травня російські війська розпочали масований наступ у напрямку селища Борова на Харківщині. Там і досі точаться важкі бої, а російська піхота щоденно - хвиля за хвилею, накочується на позиції воїнів Третьої штурмової бригади. Кожен день - це нові подвиги українських воїнів. На каналі "Бутусов плюс" розмова з одним з українських героїв Третьої штурмової - Романом з позивним Рабінович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чому звільнили Содоля і що зміниться? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3613) 3 Окрема штурмова бригада (450)


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"Рабиновичу" респект-не зупиняйся на досягнутому...
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28.06.2024 09:48 Відповісти
рабинович рабиновичу рознь
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28.06.2024 09:50 Відповісти
Правильно зробив- врятував себе і своїх поранених побратимів. Всі сумніви відставити.
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28.06.2024 09:52 Відповісти
український націоналіст Рабинович... Справжній жидобандерівець!
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28.06.2024 10:30 Відповісти
Жидобандерівець -це приблизно як Їжаковий вуж. Це слово міг придумати тільки "масовик -затейник" Бєня Бородач. Він не тільки мем "Жидобандерівець" навісив на вуха лохторату, а й мем "Голобородько. Бандера ві цього мема крутиться в домовині, як пропеллер. Так само, як і Голда Меїр.
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28.06.2024 14:06 Відповісти
Класний Рабіновіч ...жінки таких *******
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28.06.2024 10:53 Відповісти
Молодец чувак, так держать
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28.06.2024 11:36 Відповісти
Открытие памятника неизвестному матросу в Одессе. Гость спрашивает коренного жителя Одессы:
-Скажите почему на памятнике надпись "Неизвестному матросу Рабиновичу? Ведь есть же фамилия Рабинович.
-Да просто неизвестно, был ли он матросом.
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28.06.2024 13:05 Відповісти
Опа- на, а як же боротьба з "нацистами" як кацапи верещать? От тобі й маєш. Невже треба бути перш за все порядною людиною? Тоді й станеш і українцем, і американцем, і ......, ну просто порядною людиною.
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28.06.2024 14:17 Відповісти
 
 