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Последний забег оккупанта по улицам разбомбленных Крынков на Херсонщине. ВИДЕО

Оператор БПЛА из 38-й бригады морской пехоты уничтожил оккупанта, который бежал по улице села Крынки на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись последнего забега захватчика опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19578) спорт (2435) уничтожение (7165) 38 отдельная бригада морской пехоты (30) плацдарм (60) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+10
"невдача спіткала підарського спортсмена"
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28.06.2024 13:29
+7
Гарний фініш.
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28.06.2024 13:20
+5
Не залік, зійшов з дистанції, наступний
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28.06.2024 13:22
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Гарний фініш.
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28.06.2024 13:20 Ответить
Якщо окупанти бігють по Кринках, то це виходить, що вони не під ншим контролем, ми тільки долітаємо на дронах.
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28.06.2024 13:21 Ответить
Нажаль так, в кращому випадку сіра зона
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28.06.2024 14:08 Ответить
Не залік, зійшов з дистанції, наступний
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28.06.2024 13:22 Ответить
"невдача спіткала підарського спортсмена"
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28.06.2024 13:29 Ответить
Мабуть, рашист, так за ордером біг, на квартиру у Конче Заспі…
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28.06.2024 13:30 Ответить
проста скрєпнай вітязь нє знал прідя на чужую зємлю чта ат судьби нє ізбєжішь
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28.06.2024 13:52 Ответить
типа кассеты?
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28.06.2024 13:54 Ответить
Тоже обратил внимание, похоже.
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28.06.2024 15:10 Ответить
повітряний підрив.....
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28.06.2024 17:58 Ответить
А були-б мізкі,бігав-би в своїх ****** за пляшкой.
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28.06.2024 14:37 Ответить
подох втомлений..
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28.06.2024 17:21 Ответить
Там людям уже нет куда возвращаться.
А зешмаркля пилит бюджет на марафонах и цирковых прихвостнях
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29.06.2024 00:40 Ответить
...а еще на "орел и решка"... бо бiльше нiчого немае по телеку... КАКИЕ ТОКА ТУПЫЕ ВЕДУЩИЕ В "орле с решкой", Отвязались по какой-то малазийке, которая ниткой убирала на морде волосы. Я спецом сделал такую процедуру в Индии, бо была сплошная брежневская монобровь и с ушей кусты волосни перли. Дык, теперь с ушей и между бровей волосы не растут... Эти орел с решкой ведущие до такой степени тупые, шо процедуру удаления навсегда волос, бо с корнями. Спутали с обычным голiнням. Потому и перли бочку на парикмахершу, мол, больно, я лучше сам побреюсь.. во ступни.. я уж молчу о многих других позорных проколах. Науй те орлы с решками, как и квартал прыдебилковатый...
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29.06.2024 07:15 Ответить
 
 