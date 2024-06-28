Последний забег оккупанта по улицам разбомбленных Крынков на Херсонщине. ВИДЕО
Оператор БПЛА из 38-й бригады морской пехоты уничтожил оккупанта, который бежал по улице села Крынки на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись последнего забега захватчика опубликована в соцсетях.
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+10 Зэлэный_Змий
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