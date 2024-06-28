Останній забіг окупанта вулицями розбомблених Кринків на Херсонщині. ВIДЕО

Оператор БПЛА із 38-ї бригади морської піхоти знищив окупанта, який біг вулицею села Кринки на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис останнього забігу загарбника опублікований у соцмережах.

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