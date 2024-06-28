Останній забіг окупанта вулицями розбомблених Кринків на Херсонщині. ВIДЕО
Оператор БПЛА із 38-ї бригади морської піхоти знищив окупанта, який біг вулицею села Кринки на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис останнього забігу загарбника опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+10 Зэлэный_Змий
показати весь коментар28.06.2024 13:29 Посилання
+7 ОсвальдКоблпот #588757
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+5 Igor #591922
показати весь коментар28.06.2024 13:22 Посилання
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А зешмаркля пилит бюджет на марафонах и цирковых прихвостнях