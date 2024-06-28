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Останній забіг окупанта вулицями розбомблених Кринків на Херсонщині. ВIДЕО

Оператор БПЛА із 38-ї бригади морської піхоти знищив окупанта, який біг вулицею села Кринки на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис останнього забігу загарбника опублікований у соцмережах

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Автор: 

армія рф (17713) спорт (1627) знищення (7468) 38 окрема бригада морської піхоти (30) плацдарм (81) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+10
"невдача спіткала підарського спортсмена"
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28.06.2024 13:29
+7
Гарний фініш.
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28.06.2024 13:20
+5
Не залік, зійшов з дистанції, наступний
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28.06.2024 13:22
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Гарний фініш.
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28.06.2024 13:20 Відповісти
Якщо окупанти бігють по Кринках, то це виходить, що вони не під ншим контролем, ми тільки долітаємо на дронах.
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28.06.2024 13:21 Відповісти
Нажаль так, в кращому випадку сіра зона
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28.06.2024 14:08 Відповісти
Не залік, зійшов з дистанції, наступний
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28.06.2024 13:22 Відповісти
"невдача спіткала підарського спортсмена"
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28.06.2024 13:29 Відповісти
Мабуть, рашист, так за ордером біг, на квартиру у Конче Заспі…
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28.06.2024 13:30 Відповісти
проста скрєпнай вітязь нє знал прідя на чужую зємлю чта ат судьби нє ізбєжішь
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28.06.2024 13:52 Відповісти
типа кассеты?
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28.06.2024 13:54 Відповісти
Тоже обратил внимание, похоже.
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28.06.2024 15:10 Відповісти
повітряний підрив.....
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28.06.2024 17:58 Відповісти
А були-б мізкі,бігав-би в своїх ****** за пляшкой.
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28.06.2024 14:37 Відповісти
подох втомлений..
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28.06.2024 17:21 Відповісти
Там людям уже нет куда возвращаться.
А зешмаркля пилит бюджет на марафонах и цирковых прихвостнях
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29.06.2024 00:40 Відповісти
...а еще на "орел и решка"... бо бiльше нiчого немае по телеку... КАКИЕ ТОКА ТУПЫЕ ВЕДУЩИЕ В "орле с решкой", Отвязались по какой-то малазийке, которая ниткой убирала на морде волосы. Я спецом сделал такую процедуру в Индии, бо была сплошная брежневская монобровь и с ушей кусты волосни перли. Дык, теперь с ушей и между бровей волосы не растут... Эти орел с решкой ведущие до такой степени тупые, шо процедуру удаления навсегда волос, бо с корнями. Спутали с обычным голiнням. Потому и перли бочку на парикмахершу, мол, больно, я лучше сам побреюсь.. во ступни.. я уж молчу о многих других позорных проколах. Науй те орлы с решками, как и квартал прыдебилковатый...
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29.06.2024 07:15 Відповісти
 
 