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Бойцы 116 ОМБр разгромили элитную воздушно-десантную бригаду оккупантов в Волчанске. ВИДЕО

В Волчанске на Харьковщине украинские защитники разгромили элитную российскую воздушно-десантную бригаду.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры уничтожения российских захватчиков из 83-й воздушно-десантной бригады ВС РФ, заблокированных и отрезанных от подкреплений на одном из заводов города, опубликовали в соцсети.

Уничтожали оккупантов воины подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады.

83-я воздушно-десантная бригада является или была элитной группой - одной из дюжины или около того бригадных соединений в довоенном воздушно-десантном корпусе численностью 40 тысяч человек. Еще в 2019 году бригада практиковала парашютное десантирование в бою на своих легких бронемашинах.

Также смотрите: Украинские защитники уничтожают российские РСЗО "Смерч" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663)


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Топ комментарии
+16
Тобі до дому привести,або сам сходив би подивився
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29.06.2024 12:12
+11
Як-як? *****@лі, як і все інше. Зєлєбоба по іншому не вміє
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29.06.2024 11:10
+9
За Азовсталь і коксовий Авдіївка . Слава ЗСУ
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29.06.2024 12:14
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Де трупи?
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29.06.2024 10:56 Ответить
Тобі до дому привести,або сам сходив би подивився
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29.06.2024 12:12 Ответить
Не скавчи, кацап, твоїх соплємянєків - знищено.! Ха-ха-ха!
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29.06.2024 20:57 Ответить
Елітний кацапський фарш для звичайних українських пацюків і хробаків.
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29.06.2024 11:00 Ответить
Там етому заводу и орках которые в подвале попрятались как то похрен етот обстрел снаружи. Нужны авиабомбы и желательно не меньше 500-1000кг. Не понятно как наши сдали такую хорошую позицию. Теперь попробуй орков оттуда выкури
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29.06.2024 11:02 Ответить
Як-як? *****@лі, як і все інше. Зєлєбоба по іншому не вміє
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29.06.2024 11:10 Ответить
А ежели вакуумными бомбами и снарядами??
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30.06.2024 13:26 Ответить
Наши хенералы за 30 лет независимости все что было у нас на складах вакуумное и не вакуумное разворовали и распродали а что не украли то сожгли. Теперь вакуум у них только в голове. Так как они считают что воевать можно только мясом. А закончится мясо тогда будет повод капитулировать и уже устроиться на работу к врагу.
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30.06.2024 13:59 Ответить
Да ладно, Алекс, вакуумных бомб и снарядов у союзников должно быть дохрена. Это не мега сложное оружие. Значит и нам поставляют. Для скал, бункеров, подземелий эффективно.
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30.06.2024 15:08 Ответить
Не путай маскалів з українцями.
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01.07.2024 09:12 Ответить
Хай що там пиз..ть, але поховали москалів у льосі назавжди.
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29.06.2024 11:09 Ответить
а ти сходи перевір, це ж не на дівані під спідницею пащекувати як треба і з себе хероя патріота малювати,
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29.06.2024 18:55 Ответить
За Азовсталь і коксовий Авдіївка . Слава ЗСУ
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29.06.2024 12:14 Ответить
Тут я так, розумію, що зібралися дивані стратегі, ну та їдьте на передок і самі робить справу, ну хоча підрахунок зробить
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29.06.2024 12:18 Ответить
Та якось пох на таких людей!
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29.06.2024 14:44 Ответить
Спасибі хлопчики,бийте там їх побільше.
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29.06.2024 12:36 Ответить
Елітна - тільки для параду. Фсьо.
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29.06.2024 12:52 Ответить
-Куме, а чому ні одна свинособака не вилізла, щоб втекти?
-Думаю, куме, їм копита поперебивало... хоча, хто зна,хто зна.
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29.06.2024 15:04 Ответить
Земля кацапам залізобетоном

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29.06.2024 15:09 Ответить
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29.06.2024 15:10 Ответить
Может газом? Закачать им, пущай вылазят если жить хотят. Слезоточивым, Черемухой. Мы ж гуманные и пленные нужны.
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30.06.2024 13:29 Ответить
дiд кабай каже iх тама не ма два хода в пекло чи полон
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29.06.2024 16:04 Ответить
Та подивимся що воно буде далі. Живими кремлю вони теж не потрібні.
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29.06.2024 16:11 Ответить
И кто ж это такой осведомленный, кто присутствовал при разговоре Умерова с братом в Турции?
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29.06.2024 18:39 Ответить
о, заверещав кацап, як свиня недорізана.
кацап, тобі кінець! тобі і твоїм виродкам.
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29.06.2024 21:02 Ответить
Тут два в одном - подслушали разговор и выложили на Цензор. Сильно.
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30.06.2024 13:31 Ответить
Можливо вночі дрони с тепловізором бачили звідки кацапи вилазили і де тусуються.
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29.06.2024 15:24 Ответить
Слава Україні.!
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29.06.2024 17:44 Ответить
Файно накрили кацапа.
кацап розраховував ще пожити, але українці вирішили, що місце кацапа у вигрібній ямі.
кацап знищений!
Слава Україні!
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29.06.2024 21:01 Ответить
Как клопов или тараканов. Быстро, качественно, надежно. Чтоб не гадили!
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30.06.2024 13:24 Ответить
Ще б трупи кацапських вояків показали, ціни вам би не було .....
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30.06.2024 14:31 Ответить
 
 