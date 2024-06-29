Бойцы 116 ОМБр разгромили элитную воздушно-десантную бригаду оккупантов в Волчанске. ВИДЕО
В Волчанске на Харьковщине украинские защитники разгромили элитную российскую воздушно-десантную бригаду.
Как информирует Цензор.НЕТ, кадры уничтожения российских захватчиков из 83-й воздушно-десантной бригады ВС РФ, заблокированных и отрезанных от подкреплений на одном из заводов города, опубликовали в соцсети.
Уничтожали оккупантов воины подразделения Khorne Group 116-й отдельной механизированной бригады.
83-я воздушно-десантная бригада является или была элитной группой - одной из дюжины или около того бригадных соединений в довоенном воздушно-десантном корпусе численностью 40 тысяч человек. Еще в 2019 году бригада практиковала парашютное десантирование в бою на своих легких бронемашинах.
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+16 Igor #591922
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+9 Валентина Саюн #590718
показать весь комментарий29.06.2024 12:14 Ссылка
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-Думаю, куме, їм копита поперебивало... хоча, хто зна,хто зна.
кацап, тобі кінець! тобі і твоїм виродкам.
кацап розраховував ще пожити, але українці вирішили, що місце кацапа у вигрібній ямі.
кацап знищений!
Слава Україні!