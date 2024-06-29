Бійці 116 ОМБр розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську. ВIДЕО

У Вовчанську на Харківщині українські захисники розгромили елітну російську повітряно-десантну бригаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри винищення російських загарбників із 83-ої повітряно-десантної бригади ЗС РФ, заблокованих та відрізаних від підкріплень на одному із заводів міста, опублікували у соцмережі.

Нищили окупантів воїни підрозділу Khorne Group 116-ої окремої механізованої бригади.

83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітною групою - однією з дюжини або близько того бригадних з'єднань у довоєнному повітряно-десантному корпусі чисельністю 40 тисяч осіб. Ще 2019 року бригада практикувала парашутне десантування в бою на своїх легких бронемашинах.

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