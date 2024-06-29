Бійці 116 ОМБр розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську. ВIДЕО
У Вовчанську на Харківщині українські захисники розгромили елітну російську повітряно-десантну бригаду.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри винищення російських загарбників із 83-ої повітряно-десантної бригади ЗС РФ, заблокованих та відрізаних від підкріплень на одному із заводів міста, опублікували у соцмережі.
Нищили окупантів воїни підрозділу Khorne Group 116-ої окремої механізованої бригади.
83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітною групою - однією з дюжини або близько того бригадних з'єднань у довоєнному повітряно-десантному корпусі чисельністю 40 тисяч осіб. Ще 2019 року бригада практикувала парашутне десантування в бою на своїх легких бронемашинах.
Топ коментарі
+16 Igor #591922
показати весь коментар29.06.2024 12:12 Посилання
+11 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар29.06.2024 11:10 Посилання
+9 Валентина Саюн #590718
показати весь коментар29.06.2024 12:14 Посилання
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-Думаю, куме, їм копита поперебивало... хоча, хто зна,хто зна.
кацап, тобі кінець! тобі і твоїм виродкам.
кацап розраховував ще пожити, але українці вирішили, що місце кацапа у вигрібній ямі.
кацап знищений!
Слава Україні!