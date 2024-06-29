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Бійці 116 ОМБр розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську. ВIДЕО

У Вовчанську на Харківщині українські захисники розгромили елітну російську повітряно-десантну бригаду.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри винищення російських загарбників із 83-ої повітряно-десантної бригади ЗС РФ, заблокованих та відрізаних від підкріплень на одному із заводів міста, опублікували у соцмережі.

Нищили окупантів воїни підрозділу Khorne Group 116-ої окремої механізованої бригади.

83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітною групою - однією з дюжини або близько того бригадних з'єднань у довоєнному повітряно-десантному корпусі чисельністю 40 тисяч осіб. Ще 2019 року бригада практикувала парашутне десантування в бою на своїх легких бронемашинах.

Також дивіться: Українські захисники знищують російські РСЗВ "Смерч" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17743) ліквідація (4050)


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Топ коментарі
+16
Тобі до дому привести,або сам сходив би подивився
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29.06.2024 12:12
+11
Як-як? *****@лі, як і все інше. Зєлєбоба по іншому не вміє
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29.06.2024 11:10
+9
За Азовсталь і коксовий Авдіївка . Слава ЗСУ
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29.06.2024 12:14
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Де трупи?
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29.06.2024 10:56 Відповісти
Тобі до дому привести,або сам сходив би подивився
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29.06.2024 12:12 Відповісти
Не скавчи, кацап, твоїх соплємянєків - знищено.! Ха-ха-ха!
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29.06.2024 20:57 Відповісти
Елітний кацапський фарш для звичайних українських пацюків і хробаків.
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29.06.2024 11:00 Відповісти
Там етому заводу и орках которые в подвале попрятались как то похрен етот обстрел снаружи. Нужны авиабомбы и желательно не меньше 500-1000кг. Не понятно как наши сдали такую хорошую позицию. Теперь попробуй орков оттуда выкури
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29.06.2024 11:02 Відповісти
Як-як? *****@лі, як і все інше. Зєлєбоба по іншому не вміє
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29.06.2024 11:10 Відповісти
А ежели вакуумными бомбами и снарядами??
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30.06.2024 13:26 Відповісти
Наши хенералы за 30 лет независимости все что было у нас на складах вакуумное и не вакуумное разворовали и распродали а что не украли то сожгли. Теперь вакуум у них только в голове. Так как они считают что воевать можно только мясом. А закончится мясо тогда будет повод капитулировать и уже устроиться на работу к врагу.
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30.06.2024 13:59 Відповісти
Да ладно, Алекс, вакуумных бомб и снарядов у союзников должно быть дохрена. Это не мега сложное оружие. Значит и нам поставляют. Для скал, бункеров, подземелий эффективно.
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30.06.2024 15:08 Відповісти
Не путай маскалів з українцями.
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01.07.2024 09:12 Відповісти
Хай що там пиз..ть, але поховали москалів у льосі назавжди.
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29.06.2024 11:09 Відповісти
а ти сходи перевір, це ж не на дівані під спідницею пащекувати як треба і з себе хероя патріота малювати,
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29.06.2024 18:55 Відповісти
За Азовсталь і коксовий Авдіївка . Слава ЗСУ
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29.06.2024 12:14 Відповісти
Тут я так, розумію, що зібралися дивані стратегі, ну та їдьте на передок і самі робить справу, ну хоча підрахунок зробить
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29.06.2024 12:18 Відповісти
Та якось пох на таких людей!
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29.06.2024 14:44 Відповісти
Спасибі хлопчики,бийте там їх побільше.
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29.06.2024 12:36 Відповісти
Елітна - тільки для параду. Фсьо.
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29.06.2024 12:52 Відповісти
-Куме, а чому ні одна свинособака не вилізла, щоб втекти?
-Думаю, куме, їм копита поперебивало... хоча, хто зна,хто зна.
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29.06.2024 15:04 Відповісти
Земля кацапам залізобетоном

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29.06.2024 15:09 Відповісти
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29.06.2024 15:10 Відповісти
Может газом? Закачать им, пущай вылазят если жить хотят. Слезоточивым, Черемухой. Мы ж гуманные и пленные нужны.
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30.06.2024 13:29 Відповісти
дiд кабай каже iх тама не ма два хода в пекло чи полон
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29.06.2024 16:04 Відповісти
Та подивимся що воно буде далі. Живими кремлю вони теж не потрібні.
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29.06.2024 16:11 Відповісти
И кто ж это такой осведомленный, кто присутствовал при разговоре Умерова с братом в Турции?
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29.06.2024 18:39 Відповісти
о, заверещав кацап, як свиня недорізана.
кацап, тобі кінець! тобі і твоїм виродкам.
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29.06.2024 21:02 Відповісти
Тут два в одном - подслушали разговор и выложили на Цензор. Сильно.
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30.06.2024 13:31 Відповісти
Можливо вночі дрони с тепловізором бачили звідки кацапи вилазили і де тусуються.
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29.06.2024 15:24 Відповісти
Слава Україні.!
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29.06.2024 17:44 Відповісти
Файно накрили кацапа.
кацап розраховував ще пожити, але українці вирішили, що місце кацапа у вигрібній ямі.
кацап знищений!
Слава Україні!
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29.06.2024 21:01 Відповісти
Как клопов или тараканов. Быстро, качественно, надежно. Чтоб не гадили!
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30.06.2024 13:24 Відповісти
Ще б трупи кацапських вояків показали, ціни вам би не було .....
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30.06.2024 14:31 Відповісти
 
 