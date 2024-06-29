Бойцы 23-й ОМБр сдерживают атаку россиян на Донетчине: уничтожают танки и вражескую пехоту. ВИДЕО

Аэробомберы подразделения ударно-разведывательных беспилотных систем "Ясні очі" 23-й отдельной механизированной бригады сдерживают атаку россиян в окрестностях населенного пункта Очеретино с помощью FPV-дронов.

Атаки врага происходят ежедневно не только пехотой, но и танками, сообщает Цензор.НЕТ.

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