Бійці 23 ОМБр стримують атаку росіян на Донеччині: нищать танки і ворожу піхоту. ВIДЕО
Аеробомбери підрозділу ударно-розвідувальних безпілотних систем "Ясні Очі" 23-ої окремої механізованої бригади стримують атаку росіян на околицях населеного пункту Очеретино за допомогою FPV-дронів.
Атаки ворога відбуваються щодня не лише піхотою, а й танками, повідомляє Цензор.НЕТ.
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gr1959
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