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Бійці 23 ОМБр стримують атаку росіян на Донеччині: нищать танки і ворожу піхоту. ВIДЕО

Аеробомбери підрозділу ударно-розвідувальних безпілотних систем "Ясні Очі" 23-ої окремої механізованої бригади стримують атаку росіян на околицях населеного пункту Очеретино за допомогою FPV-дронів.

Атаки ворога відбуваються щодня не лише піхотою, а й танками, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наші воїни знищили ворожий міномет на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488)


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Не читайте. Але я вже написав. І зараз копіюю. Українці, я звертаюсь до тих, хто виходив на перший Майдан захищати від зека українську свободу. І до тих, хто виходив на другий, щоб захистити своїх дітей, яких нещадно били кийками беркутня. Сьогодні ваших дітей, які у 2013 році перші відреагували на Брехню зека, якого ми привели до влади, щоб не бачити "Бджоляра", вбивають не тільки москалі, а й наші "комсомольці" януковича з партії слуг. Головний зрадник країни проводить ставки й випитує про плани військових, щоб злити їх в кремль. Або наказує військовим не шкодувати ваших майданівських дітей у фортецях-містах, щоб покидати бісики європейським фон дер Ляйенам та похизуватись своїм тілом на фоні істинних партійних світових лідерів. Вам не соромно, кияни, що ваших дітей кладуть тисячами, щоб знищити опір українців та правити країною без вашої згоди ? Війна це не причина, щоб терпіти самозванця. Ми маємо право на президента, якому можна довірити й країну, і дітей. Нам не треба бункерна мівінівська зрадниця, яка продавала у Стамбулі цілі регіони країни. А зараз свою Брехню маскує під "безпекові угоди з папуасами". Війна зєлєнсскому, війна його кротам і зрадникам.
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29.06.2024 17:04 Відповісти
Це що за фігня! Тобто Бійцям 23 ОМБр (і не тільки) стримувати атаку росіян на Донеччині(і не тільки) не потрібно? Хай недомірок кремлівський займає Україну, чи як по вашому?А жити ви де збираєтесь?
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29.06.2024 17:20 Відповісти
Я жив й житиму в Україні. Вільній від кварталівських клоунів. Мова була не про ЗСУ, а про народ, який чекає звільнення від злодіїв, які узурпували владу у Києві. А самому боротись боязно ? Бо війна - це не пояснює наше боягузство, яке відчули різні тищенки та дЄрмаки. Ми теж раби, як кацапи ? А ЗСУ будуть краще виконувати свої обов'язки, коли ми самі наведемо лад у тилу, своїми силами. Бо без зброї наші ЗСУ - це не сила. Скільки терпіти будемо бовдурів, клоунів, злодіїв, крадіїв з партії зєлєнскаВО ? Вас не дістала безУмна ? Вас не дістали факти розкрадання військових коштів ? Вас не цікавить, як зєлєнский продавав території кацапам у Стамбулі ? Ще один рік зєлєнскаВО і у нас територій не залишиться - все піде по угодам у власність гаранта з кремля.
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29.06.2024 17:35 Відповісти
А як практично все це здійснити? Вийти на Майдан під час війни? Відразу припиниться фінансова і збройна допомога від цивілізованих країн. Як іще можна позбавити влади цю погань, вони користуються тим, що під час війни, неможливі ніякі вибори. Доведеться почекати.
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29.06.2024 18:44 Відповісти
Таке враження , що ти простудився… Ломати не строїти… ти пропонуєш поломати ? Назви президента якому ти довіряєш. Тормоз..
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29.06.2024 22:55 Відповісти
По-перше, кого ламати ? зєлєнсКАВО ? Його зламає тільки гарна дуьова палиця на його спині та плечах. По-друге, президент, який мене влаштує - це людина: з політичним досвідом, великими знаннями та великою практикою (не в трусах на сцені), з твердим характером ( а не вчора закон про заборону будь-яких переговорів з кацапами, а сьогодні і Стамбул, і заяви про перемовини з армією посередників). А головне, щоб МІЙ ПРЕЗИДЕНТ піклувався про країну, а не про своїх друзяк сцени, і розвивав армію у першу чергу, а не будував дороги та проходи у мінних полях для кацапів. Досить чи ще ? Простудився не я, а ті, хто вибирають собі вождя по пиці і по ...... на сцені, ігноруючи ГОЛОВУ, де розміщуються мізки, а не вата.
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01.07.2024 11:55 Відповісти
Да не засліпить Вас РЕБ, Ясні Очі!)
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29.06.2024 18:45 Відповісти
Дай вам Бог здоров,я ,терпіння і божої помочі синочки захистники мивас любимо і віримо у вашу нашу перемогу бережіть себе
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29.06.2024 19:05 Відповісти
 
 