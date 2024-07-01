Оператор дрона-камикадзе одним точным ударом положил конец тщетной попытке оккупанта наложить жгут Эсмарха на раненую руку.. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения Shadow ликвидировали двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что после первой атаки один из оккупантов был ликвидирован, а другой - ранен в руку. Уцелевший россиянин долго и тщетно пытался прекратить кровотечение жгутом Эсмарха. Однако был ликвидирован еще одним ударом БПЛА.

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