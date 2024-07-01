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Оператор дрона-камикадзе одним точным ударом положил конец тщетной попытке оккупанта наложить жгут Эсмарха на раненую руку.. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения Shadow ликвидировали двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что после первой атаки один из оккупантов был ликвидирован, а другой - ранен в руку. Уцелевший россиянин долго и тщетно пытался прекратить кровотечение жгутом Эсмарха. Однако был ликвидирован еще одним ударом БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вывезли из Рубежного все современное медицинское оборудование

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армия РФ (19620) беспилотник (3741) медицина (2526) уничтожение (7197)


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Топ комментарии
+35
давай вставай тряпка, тебе еще до Киева дойти надо
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01.07.2024 15:53
+28
Даремно на лопатоїда змарнували другу вибухівку - він вже був небоєць, тягар для економіки балалайні і ходяча антиреклама мобілізації.
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01.07.2024 16:07
+20
Красівоє І так би всі 140 лямів, чи скільки ще тих свиней залишилось
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01.07.2024 15:54
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давай вставай тряпка, тебе еще до Киева дойти надо
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01.07.2024 15:53 Ответить
Красівоє І так би всі 140 лямів, чи скільки ще тих свиней залишилось
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01.07.2024 15:54 Ответить
Воно то так тільки навіщо свинок ображати ...
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01.07.2024 16:22 Ответить
От тупий кацап, на горлянку треба того жгута накладувати, а не на руку.
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01.07.2024 15:57 Ответить
Не підсказуй.
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01.07.2024 16:20 Ответить
Всьо приїхали .
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01.07.2024 15:58 Ответить
Спосіб №8 -запеканка
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01.07.2024 16:03 Ответить
дохєра газів було у товстому кишківнику.
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01.07.2024 16:14 Ответить
Мда..При метеоризме помогает активированный уголь и укропная вода.Жгут не поможет.
З.Ы.
Крепкого здоровья бойцу.
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01.07.2024 17:19 Ответить
Руzzкая армия, делаем заметку - способ "гойда" самый лучший 😁
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01.07.2024 16:05 Ответить
Допомогли рану прижечь
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01.07.2024 16:06 Ответить
Даремно на лопатоїда змарнували другу вибухівку - він вже був небоєць, тягар для економіки балалайні і ходяча антиреклама мобілізації.
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01.07.2024 16:07 Ответить
Абсолютно вірно! Тяжке поранення - найкращий демотиватор!
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02.07.2024 10:17 Ответить
оце швидка допомога.
Підшукував епітет, найкращий - ургентно.
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01.07.2024 16:07 Ответить
Чисто практический вопрос, зачем было его добивать? Он уже без руки, уже никогда не будет боеспособным, зачем тратить на него дрон? Или тогда почему не подождали пока за ним приедет эвакуация
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01.07.2024 16:08 Ответить
буває так, що оператор втратив ціль, яка планувалась для ураження, а часу шукати нерозвідану нову ціль вже нема часу, бо батарея сідає. Взагалі-то оператору на місці видніше, що йому робить. Тому зауваження трохи недоречні, хоча допитливість вітається, і її можна задовольнити у 414-му ОПУБАС. Там як раз зараз відповідають на такі питання.
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01.07.2024 16:23 Ответить
Вірно та цілком слушно. В середньому зараз на одну паскуду витрачається десь три дрони... Бува так, що одним натовп покладуть, а бува ганяють- ганяють а воно живуче що капець) Та й РЄБ свинособачий як ніяк а працює... Хоча роботи в цьому напрямку ведуться.
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01.07.2024 17:07 Ответить
буває так, що кацап заскочив у льох, то тоді треба один дрон щоб двері винести, а вже други\м в середину залетіти. І то невідомо з яким результатом - чи він здох там, чи просто оглушило.
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01.07.2024 17:14 Ответить
Я завжди про це думаю коли бачу такі відео! Красіво! Та по-перше дарма втрачений дрон, а по-друге цей кацап вже не воїн, а обуза, якій треба ставити культю, платити утримання, а якщо не заплатять, то буде вештатись по вокзалах за милостинею, чи битись на помийках з котами за недогризані кістки! Крім цього буде наочним пособієм для інших кацапів...
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01.07.2024 17:39 Ответить
Дронов до жопы, стоят копейки. Практикуются ребятка ) да и милосерднее добить этого наемника, все равно кровью истек бы. Да кто там за этим мясом приедет... кому оно нужно то. Он там бы так бы и сгнил, а отцы командиры еще долго бы за него как за живого бабло получали )))
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01.07.2024 22:01 Ответить
Кожну копійчину треба берегти! Інша справа коли він вилетів, не знайшов іншої цілі, а назад повернутись невистачає заряду... Мабуть так воно і виходить...
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02.07.2024 10:07 Ответить
В кінці відео бачив рахунок збору коштів на дрони? Отож! Мало дронів, як і іншої зброї!
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02.07.2024 10:20 Ответить
В принципе - да, он бы при эвакуации занял ещё несколько человек и их впоследствии тоже можно было ликвидировать..
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02.07.2024 09:58 Ответить
Так вот кто спер жгут у Эсмарха!
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01.07.2024 16:15 Ответить
Там еще кружка и ножницы были. Кацапы,сер.
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01.07.2024 17:25 Ответить
Все було красиво і професійно, поки не стали добивати підранка без кінцівки.
Сенс війни завдання максимальних економічних втрат ворогу, а не навпаки.
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01.07.2024 16:20 Ответить
Там вже вище такому ж диванному експерту відповіли, чому так.
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01.07.2024 16:28 Ответить
Скажи мені, ти дурне? Ти не розумієш суті мною написаного?
Якщо батарея сідає, чи втратив ціль, чи щоб не повертатися додому з вибухівкою - поціль у дерево, але навіщо розвантажувати медичний і пенсійний бюджет на росії?
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01.07.2024 16:47 Ответить
Красивая жесткость , диагноз , трансформер .
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01.07.2024 16:23 Ответить
С таким ранением, без руки, мне кажется лучше не добивать, что бы возвращались на паРашку и своим видом "мотивировали" остальных расиян подписывать контракт.
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01.07.2024 16:40 Ответить
Кацап пришедший наемником оккупантом на Украину должен сдохнуть. Это базовый принцип. И его тщательно придерживаются, ибо есть за кого и за что мстить и ненависть оооочень сильна.
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01.07.2024 22:09 Ответить
Озвучка сподобалась...,режисер - романтик.)))
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01.07.2024 16:45 Ответить
дык, они и сидели на расслабоне, закатом любовались
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01.07.2024 20:48 Ответить
Як на мене даремно його добили- був би калікою на все життя і обузою для мацкаляндіі, яка би його сама з часом і добила
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01.07.2024 17:04 Ответить
Не був би.При таких пораненнях-сплив би кров'ю хвилин за 15-20,а то і раніше.
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01.07.2024 17:32 Ответить
ноги в кінці в зет склав! патріот................
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01.07.2024 17:37 Ответить
Навіщо добивати? Чим більше калік тим краще.
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01.07.2024 17:51 Ответить
Опертор виявився жалісливим, добив орка щоб не мучився
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01.07.2024 18:44 Ответить
А ротік як файно роззявив - незабаром там мухи будуть **....тися.
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01.07.2024 18:01 Ответить
Ну і нахріна було це робити??? Покалічений недобиток був ходячою проблемою для свого кервництва, яка вимогала витрат ресурсів на евакуацію, лікування, пенсію і т.д. Крім того своїм виглядом та скавчанням від болю він деморалізував би оточуючих підарів...
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01.07.2024 18:06 Ответить
це літій так спалахнув????
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01.07.2024 18:14 Ответить
Це найкращі кадри, кожна руська потвора повинна так здохнути!!!
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01.07.2024 18:48 Ответить
My favorite bedtime story.
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01.07.2024 20:13 Ответить
якщо горе-ефпівішники на таку ***** будуть дрини витрачати, то їх нінащо не вистачить..
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01.07.2024 20:27 Ответить
последний раз посмотрел в голубое украинское небо и понял, шо не видать его как своих ушей и сдох
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01.07.2024 20:45 Ответить
зря добили !!!(((( это была бы ХОДЯЧАЯ проблема для их властей до конца его дней , и второй дрон ЗМАРНУВАЛЫ , нет человека нет проблем для той же власти !!! а без руки , он не работник и не боец !!! так что ребята , не входите в раж , а думай ТЕ !!! берегите ПАТРОНЫ и ДРОНЫ !!! война в долгую ((( увы (((
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01.07.2024 21:14 Ответить
А в принципе, правильно, раненых не стоит добивать, они уже не способны ни на что и это было бы дополнительной обузой для расейских военных и расеи в целом, что хорошо..
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02.07.2024 10:03 Ответить
Вдерся московіт до України, убивати Українців, за гроші від обмилка прутіна…
А воно, тітка КАРМА зла, і згорів рашист, прямо від своєї радіостанції з Китаю!!

Жило грішно, і здохло смішно!
Українці, переможуть орків! Слава Україні!
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01.07.2024 21:19 Ответить
думаешь это китайский аккумулятор рации так его сжарил? ) Вот так и задумаешься о "братской помощи" китайских краснозадых питарашкам )))
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01.07.2024 22:12 Ответить
Живучая кацапсятина, целіх два дрона пришлось потратить
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01.07.2024 21:30 Ответить
Їх було двоє....так що по одному на свиняче рило
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01.07.2024 21:54 Ответить
Лол, він подох в позі свастону
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01.07.2024 22:19 Ответить
ОК! Желаю оператору дрона хорошо проср@ться во время очередной атаки орков, если вдруг дроны неожиданно закончатся.
Терпеть не могу глупость!!!
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01.07.2024 22:51 Ответить
Подивишся, ну, начебто не дурна істота. Ховається, коли є куди. Навіть якусь гуму намотує на відірвану кінцівку. А от спитати себе " нах-уя я тут ?" ця потвора не в змозі ! Це яскравий приклад тупикової гілки розвитку людської цивілізації.
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01.07.2024 23:48 Ответить
дрона жалко.. и так бы подох в муках...
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02.07.2024 09:29 Ответить
😁
Кацап старався, а ви так.
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02.07.2024 15:10 Ответить
Потужно газонув наостанок...
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02.07.2024 19:22 Ответить
 
 