Оператор дрона-камикадзе одним точным ударом положил конец тщетной попытке оккупанта наложить жгут Эсмарха на раненую руку.. ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения Shadow ликвидировали двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что после первой атаки один из оккупантов был ликвидирован, а другой - ранен в руку. Уцелевший россиянин долго и тщетно пытался прекратить кровотечение жгутом Эсмарха. Однако был ликвидирован еще одним ударом БПЛА.
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З.Ы.
Крепкого здоровья бойцу.
Підшукував епітет, найкращий - ургентно.
Сенс війни завдання максимальних економічних втрат ворогу, а не навпаки.
Якщо батарея сідає, чи втратив ціль, чи щоб не повертатися додому з вибухівкою - поціль у дерево, але навіщо розвантажувати медичний і пенсійний бюджет на росії?
А воно, тітка КАРМА зла, і згорів рашист, прямо від своєї радіостанції з Китаю!!
Жило грішно, і здохло смішно!
Українці, переможуть орків! Слава Україні!
Терпеть не могу глупость!!!
Кацап старався, а ви так.