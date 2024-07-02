Россиянин и его БТР догорают на украинской земле. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский БТР-82А с десантом на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результативной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно догорающую вражескую бронемашину и охваченное огнем тело одного из ликвидированных оккупантов.
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И я изжарен как котлета...
Гойда… бесогон Михалкова, спрацював на відмінно!
Смерть окупантам з московщини!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!