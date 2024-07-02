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Новости Видео Война
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Россиянин и его БТР догорают на украинской земле. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский БТР-82А с десантом на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результативной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно догорающую вражескую бронемашину и охваченное огнем тело одного из ликвидированных оккупантов.

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Автор: 

уничтожение (7197) БТР (366)


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Знову вогнегасники протерміновані .
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02.07.2024 09:45 Ответить
Лето...
И я изжарен как котлета...
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02.07.2024 09:53 Ответить
Мертвий обмилок, прутін, потягнув за собою і цього рашиста… Мабуть, трамп, таки допомагає прутіну..
Гойда… бесогон Михалкова, спрацював на відмінно!
Смерть окупантам з московщини!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
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02.07.2024 10:17 Ответить
Ця новина краща за візит Орбана
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02.07.2024 10:45 Ответить
 
 