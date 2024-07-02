Росіянин і його БТР догорають на українській землі. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожий БТР-82А з десантом на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результативної бойової роботи бійців опублікований у соцмережах. На записі видно догораючу ворожу бронемашину та охоплене аогнем тіло одного із ліквідованих окупантів.
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И я изжарен как котлета...
Гойда… бесогон Михалкова, спрацював на відмінно!
Смерть окупантам з московщини!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!