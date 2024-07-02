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Росіянин і його БТР догорають на українській землі. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий БТР-82А з десантом на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результативної бойової роботи бійців опублікований у соцмережах. На записі видно догораючу ворожу бронемашину та охоплене аогнем тіло одного із ліквідованих окупантів.

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знищення (7525) БТР (281)


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Знову вогнегасники протерміновані .
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02.07.2024 09:45 Відповісти
Лето...
И я изжарен как котлета...
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02.07.2024 09:53 Відповісти
Мертвий обмилок, прутін, потягнув за собою і цього рашиста… Мабуть, трамп, таки допомагає прутіну..
Гойда… бесогон Михалкова, спрацював на відмінно!
Смерть окупантам з московщини!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
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02.07.2024 10:17 Відповісти
Ця новина краща за візит Орбана
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02.07.2024 10:45 Відповісти
 
 