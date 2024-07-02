Зеленский поручил министру энергетики в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике. ВИДЕО

Министр энергетики Герман Галущенко получил поручение от президента ежедневно отчитываться о состоянии работ в энергетической инфраструктуре и имеющемся дефиците.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале Зеленского.

"Только что докладывал руководитель внешней разведки. Понятный круг вопросов - о том, что нам угрожает, и о возможностях, которыми можем воспользоваться. Есть хорошие перспективы.

Глава правительства доложил о мерах защиты энергообъектов: активная защита, РЭБ и все остальное. Доложил о восстановлении и нашей работе с европейскими партнерами ради расширения импорта электричества в Украину. Сейчас мы полностью выбираем объем импорта, который согласован с ЕС, и я благодарен всем соседям за эту помощь. Мы делаем все, чтобы увеличить импорт, и это должно быть европейское решение. Чиновники наши работают над соответствующим решением.

Поручил также министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены те дополнительные системы "Пэтриот", о которых у нас договоренность с партнерами.

Поручил также министру энергетики буквально в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике, об имеющихся дефицитах и о том, что страна делает ради их восполнения. Правительство должно и значительно активнее работать для того, чтобы у наших людей и наших компаний было больше возможностей закупать, производить, устанавливать все необходимое оборудование, чтобы пройти этот сложный период", - сказал Зеленский.

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