Зеленский поручил министру энергетики в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике. ВИДЕО
Министр энергетики Герман Галущенко получил поручение от президента ежедневно отчитываться о состоянии работ в энергетической инфраструктуре и имеющемся дефиците.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале Зеленского.
"Только что докладывал руководитель внешней разведки. Понятный круг вопросов - о том, что нам угрожает, и о возможностях, которыми можем воспользоваться. Есть хорошие перспективы.
Глава правительства доложил о мерах защиты энергообъектов: активная защита, РЭБ и все остальное. Доложил о восстановлении и нашей работе с европейскими партнерами ради расширения импорта электричества в Украину. Сейчас мы полностью выбираем объем импорта, который согласован с ЕС, и я благодарен всем соседям за эту помощь. Мы делаем все, чтобы увеличить импорт, и это должно быть европейское решение. Чиновники наши работают над соответствующим решением.
Поручил также министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены те дополнительные системы "Пэтриот", о которых у нас договоренность с партнерами.
Поручил также министру энергетики буквально в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике, об имеющихся дефицитах и о том, что страна делает ради их восполнения. Правительство должно и значительно активнее работать для того, чтобы у наших людей и наших компаний было больше возможностей закупать, производить, устанавливать все необходимое оборудование, чтобы пройти этот сложный период", - сказал Зеленский.
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Другий тоді. - коли світла не буде.....
пічаль ! 😂👍
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Кожна квартира має закупити обладнання (накопичення електроенергії) на $3-4 тисячі, - виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України»
«Те що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що грошей немає, але ви їх проїли», - сказав Павлюк.
багатої тупої, нікому не потрібної інформації.
прострочений зе!поц, зобов'язав, ген штаб тричі на день шуміти.
а тепер, ще й енергетиків.
пружина, соціального вибуху, стиснута до краю...
він отримає й відключення електроенергії, й підвищені тарифи, й щоденні звіти щодо стану робіт в енергетичній інфраструктурі.
Населення потрібно інформувати постійним забезпеченням енергопостачання, а не шоу у стилі 95 кварталу.
Тобто, майже онлайн інформація обмилку прутіна щодо нкоординації для обстрілів!! Але прикриття, усього цього цирку, як інформація для НАРІДУ!
Ось такий збіг …!?
Ще на додачу це.