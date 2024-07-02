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Зеленский поручил министру энергетики в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике. ВИДЕО

Министр энергетики Герман Галущенко получил поручение от президента ежедневно отчитываться о состоянии работ в энергетической инфраструктуре и имеющемся дефиците.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале Зеленского.

"Только что докладывал руководитель внешней разведки. Понятный круг вопросов - о том, что нам угрожает, и о возможностях, которыми можем воспользоваться. Есть хорошие перспективы.

Глава правительства доложил о мерах защиты энергообъектов: активная защита, РЭБ и все остальное. Доложил о восстановлении и нашей работе с европейскими партнерами ради расширения импорта электричества в Украину. Сейчас мы полностью выбираем объем импорта, который согласован с ЕС, и я благодарен всем соседям за эту помощь. Мы делаем все, чтобы увеличить импорт, и это должно быть европейское решение. Чиновники наши работают над соответствующим решением.

Поручил также министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены те дополнительные системы "Пэтриот", о которых у нас договоренность с партнерами.

Поручил также министру энергетики буквально в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике, об имеющихся дефицитах и о том, что страна делает ради их восполнения. Правительство должно и значительно активнее работать для того, чтобы у наших людей и наших компаний было больше возможностей закупать, производить, устанавливать все необходимое оборудование, чтобы пройти этот сложный период", - сказал Зеленский.

Читайте также: Украина хотела бы провести второй Саммит мира в этом году, подготовительную работу планируем провести в ближайшие месяцы, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) обращение (767)


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Топ комментарии
+19
Вочевидь розуміти новину треба так - президент доручив галушке самому сцяти в очі людям бо воно вже заморилось та не справляється.
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02.07.2024 18:45
+13
якщо зелений ублюдок перекидає інформування на якогось підлеглого зеленого шниря, отже стан електроенергетики - дупа повна й безнадійна!! "
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02.07.2024 18:54
+12
"Потужне" рішення від ішака. Ішак "працює" цілодобово і "ефективно". Геть безтолкового мудака!
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02.07.2024 18:55
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Правила форума Совет форумчан
Это чтобы Ху#лу было понятнее куда в очередной раз запускать ракеты.
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02.07.2024 18:43 Ответить
Вочевидь розуміти новину треба так - президент доручив галушке самому сцяти в очі людям бо воно вже заморилось та не справляється.
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02.07.2024 18:45 Ответить
Сцяк не вистачає і на відосики і на енергетику...
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02.07.2024 19:20 Ответить
Інформуй - куди потрібно влучити.
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02.07.2024 18:50 Ответить
ага, ру сня до сьогодні без телебачення і інтернеру зовсім не знала куда бити, і хто це нам енергосистему попідривав і як вони без інформації в українськиї змі все понаходили і попідривали... ну шо за дурня, в Україні є багато таких хто за 3 копійки здасть і мати і батька. Більше треба інформувати і більше треба їх контролювати, бо під лозунгом - не на часі - у нас війна, ми скатимось до рівня ра ш ки.
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03.07.2024 10:12 Ответить
ще один відеоблогер, тепер міністр енергетики
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02.07.2024 18:51 Ответить
за державний кошт...
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02.07.2024 19:21 Ответить
не один! Два
Другий тоді. - коли світла не буде.....
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02.07.2024 19:22 Ответить
я пропускаю обидва відоса

пічаль ! 😂👍

.
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02.07.2024 20:22 Ответить
Вони й так щодня інформують

Кожна квартира має закупити обладнання (накопичення електроенергії) на $3-4 тисячі, - виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України»

«Те що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що грошей немає, але ви їх проїли», - сказав Павлюк.
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02.07.2024 18:54 Ответить
Інформатор х* їв ..пішов нах...🤡
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02.07.2024 18:54 Ответить
якщо зелений ублюдок перекидає інформування на якогось підлеглого зеленого шниря, отже стан електроенергетики - дупа повна й безнадійна!! "
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02.07.2024 18:54 Ответить
5-6 ефективних менеджерів і ще одно фуфло..... Всього 6-7???
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02.07.2024 19:23 Ответить
"Потужне" рішення від ішака. Ішак "працює" цілодобово і "ефективно". Геть безтолкового мудака!
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02.07.2024 18:55 Ответить
Точно , от этого сразу электричество появится.
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02.07.2024 18:58 Ответить
коли нема чим відповісти, створюється інформаційний шум.
багатої тупої, нікому не потрібної інформації.
прострочений зе!поц, зобов'язав, ген штаб тричі на день шуміти.
а тепер, ще й енергетиків.

пружина, соціального вибуху, стиснута до краю...
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02.07.2024 19:02 Ответить
Якщо мудрий нарід між відключенням електроенергії і підвищенням тарифів мовчки приймає підвищення тарифів,
він отримає й відключення електроенергії, й підвищені тарифи, й щоденні звіти щодо стану робіт в енергетичній інфраструктурі.

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02.07.2024 19:14 Ответить
теперь в два раза больше тратить э/энергию на просмотры ДВУХ дол...ов !!!
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02.07.2024 19:18 Ответить
Кіловат по чому, скажи....
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02.07.2024 19:18 Ответить
коли відкриття Офісу Міністра Енергетики? Команду вже набрали?
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02.07.2024 19:28 Ответить
Яка там в біса енергетика...??? ЩОДНЯ на своїй шкірі відчуваємо, що кермує сцар тьми
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02.07.2024 19:30 Ответить
просроченная московская консерва на манеже
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02.07.2024 19:31 Ответить
Квартальник без мозоку! Аби щось голосоти! А цікаво, в його жОПі теж вдключають?

Населення потрібно інформувати постійним забезпеченням енергопостачання, а не шоу у стилі 95 кварталу.
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02.07.2024 19:36 Ответить
Потужні рішення простроченого, вава, краще заграй нам на піаніно пісюном
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02.07.2024 19:49 Ответить
Це чутлива інформація, яка цікава і ворогу для планування подальших ударів. Я б навпаки її закрив
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02.07.2024 19:49 Ответить
Ох і мудрило, отой прострочений! Аж страшно…
Тобто, майже онлайн інформація обмилку прутіна щодо нкоординації для обстрілів!! Але прикриття, усього цього цирку, як інформація для НАРІДУ!
Ось такий збіг …!?
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02.07.2024 19:56 Ответить
Він що має відібрати роботу в д'єрмака? Буде відкритим текстом розповідати щодня що і куди влучило і що ще може працювати.
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02.07.2024 19:56 Ответить
І нахіба цей триндьож, тут графіки відключень світла, все говорять самі за себе. Займіться реальними справами.
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02.07.2024 19:56 Ответить
Я так і не зрозумів, він взяв енергопостачання під особистий контроль, чи передав контроль міністру?
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02.07.2024 19:58 Ответить
Ледве міністру енергетики знайшли роботу. Відосики кожен день шпілити. Замість займатись своїми прямими обов'язками. Когось це мені нагадує...
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02.07.2024 20:02 Ответить
Нам ще *** відосиків від ще одного довбня не вистачає
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02.07.2024 20:05 Ответить
Леонід Ілліч Нетряпка доручив.
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02.07.2024 20:12 Ответить
Це, без сумніву, дуже допоможе людям, які сидять без світла(
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02.07.2024 20:42 Ответить
Чи не забагато щоденних відсотків на один день . Зранку про просрану енергетику. Ввечорі про просраний час на укріплення. Ще бажано в обід сірського послухати. То може станемо менше їсти? Бо апетиту вже не буде. Після цього всього вилитого на нас лайна
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02.07.2024 21:15 Ответить
Уряд Шмигаля зупинив створення унікального захисту енергетики від ракет, - ЗМІ Джерело: .
Ще на додачу це.
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02.07.2024 21:17 Ответить
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02.07.2024 22:05 Ответить
Доповідь по енергетиці :сьогодні світла немає, завтра також не буде і так кожного дня Одна користь від того, телевізор з марафоном не дивляться
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03.07.2024 05:54 Ответить
Такаж брехлива гнида як і зеленський і уся зелена шушура. Тільки відосики і брехня
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03.07.2024 07:52 Ответить
 
 