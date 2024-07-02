Зеленський доручив міністру енергетики в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці. ВIДЕО
Міністр енергетики Герман Галущенко отримав доручення від президента щоденно звітувати щодо стану робіт в енергетичній інфраструктурі та наявного дефіциту.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі Зеленського.
"Щойно доповідав керівник зовнішньої розвідки. Зрозуміле коло питань – про те, що нам загрожує, і про можливості, якими можемо скористатись. Є хороші перспективи.
Глава уряду доповів щодо заходів захисту енергообʼєктів: активний захист, РЕБ і все інше. Доповів і щодо відбудови та нашої роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Ми робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою.
Доручив також міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи "Петріот", про які у нас домовленість із партнерами.
Доручив також міністру енергетики буквально в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення. Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період. ", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Другий тоді. - коли світла не буде.....
пічаль ! 😂👍
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Кожна квартира має закупити обладнання (накопичення електроенергії) на $3-4 тисячі, - виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України»
«Те що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки - вважайте що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що грошей немає, але ви їх проїли», - сказав Павлюк.
багатої тупої, нікому не потрібної інформації.
прострочений зе!поц, зобов'язав, ген штаб тричі на день шуміти.
а тепер, ще й енергетиків.
пружина, соціального вибуху, стиснута до краю...
він отримає й відключення електроенергії, й підвищені тарифи, й щоденні звіти щодо стану робіт в енергетичній інфраструктурі.
Населення потрібно інформувати постійним забезпеченням енергопостачання, а не шоу у стилі 95 кварталу.
Тобто, майже онлайн інформація обмилку прутіна щодо нкоординації для обстрілів!! Але прикриття, усього цього цирку, як інформація для НАРІДУ!
Ось такий збіг …!?
Ще на додачу це.