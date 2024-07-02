Зеленський доручив міністру енергетики в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці. ВIДЕО

Міністр енергетики Герман Галущенко отримав доручення від президента щоденно звітувати щодо стану робіт в енергетичній інфраструктурі та наявного дефіциту.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі Зеленського.

"Щойно доповідав керівник зовнішньої розвідки. Зрозуміле коло питань – про те, що нам загрожує, і про можливості, якими можемо скористатись. Є хороші перспективи.

Глава уряду доповів щодо заходів захисту енергообʼєктів: активний захист, РЕБ і все інше. Доповів і щодо відбудови та нашої роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Ми робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою.

Доручив також міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи "Петріот", про які у нас домовленість із партнерами.

Доручив також міністру енергетики буквально в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення. Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період. ", - сказав Зеленський.

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