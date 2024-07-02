Украинские защитники уничтожили танк и грузовики оккупантов дронами-камикадзе "Дикие шершни". ВИДЕО
Воины 58-й бригады уничтожили дронами "Дикие Шершни" танк, УАЗ и Урал российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки опубликована в соцсетях.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий02.07.2024 21:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий02.07.2024 21:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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