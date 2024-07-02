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Украинские защитники уничтожили танк и грузовики оккупантов дронами-камикадзе "Дикие шершни". ВИДЕО

Воины 58-й бригады уничтожили дронами "Дикие Шершни" танк, УАЗ и Урал российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись меткой атаки опубликована в соцсетях.

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Автор: 

58 отдельная мотопехотная бригада (115) Дикие шершни (227)


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Ось, які Українці, повинні засідати у Ставці, а не оте, збіговисько рішал, ларьочників та ухилянтів!!
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02.07.2024 21:19 Ответить
де сам чалишся, захисник?
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02.07.2024 21:20 Ответить
 
 