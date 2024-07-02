Українські захисники знищили танк та вантажівки окупантів дронами-камікадзе "Дикі шершні". ВIДЕО
Воїни 58-ої бригади знищили дронами "Дикі Шершні" танк, УАЗ та Урал російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки опублікований у соцмережах.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар02.07.2024 21:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар02.07.2024 21:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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