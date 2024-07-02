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Українські захисники знищили танк та вантажівки окупантів дронами-камікадзе "Дикі шершні". ВIДЕО

Воїни 58-ої бригади знищили дронами "Дикі Шершні" танк, УАЗ та Урал російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки опублікований у соцмережах.

Також дивіться: День у командному пункті 93 бригади "Холодний яр": "Треба боятися про#бати країну, а зараз бояться про#бати погони". ВIДЕО

Автор: 

58 окрема мотопіхотна бригада (113) Дикі шершні (232)


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Ось, які Українці, повинні засідати у Ставці, а не оте, збіговисько рішал, ларьочників та ухилянтів!!
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02.07.2024 21:19 Відповісти
де сам чалишся, захисник?
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02.07.2024 21:20 Відповісти
 
 