Девушка-штурмовик из 3-й ОШБр в окопах под обстрелами прикрывает своих побратимов. ВИДЕО
Как известно, на фронте участие в боях также принимают женщины. В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео с камеры GoPro.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как девушка-штурмовик с Харьковщины отстреливает врага, оказывает помощь раненым и пережидает обстрелы под постоянной угрозой вражеских дронов.
"Типичный режим бойцов на оборонительных позициях, где враг ежедневно пытается прорываться, - с камеры Даяны", - отметили в пресс-службе бригады.
Отмечается, что Даяна служит в 3-й роте 1-го штурмового батальона.
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Слава Захисникам України та їх Родинам!
та ще й жильці одобряють "А что такое ?"
плять, чуть на "*********" не нарвався - так ****..ть хотілось !.
****..али кідари ЗЄльоні !
бережи вас Бог, хлопці і дівчата Воїни ЗСУ !!!!
але в тилу - повна ЗЄльона гниль !
Молимось за Вас, дорогі наші сини та дочки ,
щоби Ви всі повернулися живими та здоровими ‼️
Я б ще зрозумів якщо вона була би медсестрою,тощо,але траншейні бої, повний крінж і дурість,як її так і її родини!
Страну спасать нада! А не рожать вникуда!!! Если тупо рожать не замечая пистеца вокруг, то это где то в Канаде! И то молясь что б трамптсты все нафиг не развалили
За кого ти голосував цікаво, амінь.
I в окопи нас зазвало,
Ти стрiляв iз скорострiла,
Я набої подавала...
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