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Новости Видео Война
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Девушка-штурмовик из 3-й ОШБр в окопах под обстрелами прикрывает своих побратимов. ВИДЕО

Как известно, на фронте участие в боях также принимают женщины. В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео с камеры GoPro.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как девушка-штурмовик с Харьковщины отстреливает врага, оказывает помощь раненым и пережидает обстрелы под постоянной угрозой вражеских дронов.

"Типичный режим бойцов на оборонительных позициях, где враг ежедневно пытается прорываться, - с камеры Даяны", - отметили в пресс-службе бригады.

Отмечается, что Даяна служит в 3-й роте 1-го штурмового батальона.

Смотрите также: Украинские защитники уничтожили танк и грузовики оккупантов дронами-камикадзе "Дикие шершни". ВИДЕО

Автор: 

штурм (534) 3-я Отдельная штурмовая бригада (440)


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Топ комментарии
+44
нагородженим гєраічєскім гєроям з 95-го кварталу дивитись обов'язково...
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02.07.2024 22:16
+43
Боже мій! Яка ж дівчина!!! Мужність! Витримка!! Вправність!!!
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02.07.2024 22:19
+38
Тримайтеся, рідненькі! Хай вам Господь допомагає.
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02.07.2024 22:19
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нагородженим гєраічєскім гєроям з 95-го кварталу дивитись обов'язково...
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02.07.2024 22:16 Ответить
Не тільки їм. А також тим, хто "Піду то тцк тільки після депутатів, мусорів та іншої зеленої кодли. Але це-неточно".
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02.07.2024 22:45 Ответить
Ти сам м то вже пішов?
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02.07.2024 22:57 Ответить
Мне тоже пойти, тварь?! Я а 90-тых во время путча в Риге обесточил цех испытания дуговых ламп ночного видения для танков, закрыл щиток на ключ и поехал в Старую Ригу на баррикады. Пока ждал автобус до центра, мимо проехали ОМОНовцы с "Жёлтыми тюльпанами" КИЕВЛЯНКИ Наташи Королевой, с открытой задней дверью ногой, это у них гимном было под желтые бобики. Чуть позже услышал автоматные очереди. Был бы тогда гугл и интернет, то знал бы, чо рядом на мосту тоже были баррикады и погиб гражданский водитель микроавтобуса. А мог и я. Ты в это время где был? Рашке сосал?!
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02.07.2024 23:15 Ответить
Звичайне лайно!
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02.07.2024 23:20 Ответить
що накинулись, може хороший хлопець, начебто за нас
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02.07.2024 23:35 Ответить
Чуднивец или Предатор?
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03.07.2024 00:10 Ответить
Дякую !
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02.07.2024 23:20 Ответить
Я з України.А от яким боком,це до того що я написав?
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03.07.2024 12:47 Ответить
Тримайтеся, рідненькі! Хай вам Господь допомагає.
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02.07.2024 22:19 Ответить
Низький уклін ВАМ ВОЇНИ ЗСУ за подвиг
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02.07.2024 22:19 Ответить
Боже мій! Яка ж дівчина!!! Мужність! Витримка!! Вправність!!!
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02.07.2024 22:19 Ответить
по тембру голоса чую, що вона дуже гарна
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03.07.2024 06:36 Ответить
«А ***** пішли» .... склоняю коліно та аплодую....
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02.07.2024 22:23 Ответить
У привладних ухилянтів, з Урядового кварталу95, аж роти перекосило, від діареї, через побачене з Дівчинкою Захисником!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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02.07.2024 22:31 Ответить
Ви серйозно в це вірите? Та їм похер на ті окопи і війну, хай там хоч мільйони дівчинок будуть, але не вони та їх близькі. Вони тільки доводити до війни вміють і людей відправляти воювать через в тому числі свої про..оби.
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02.07.2024 22:35 Ответить
корисно придивитись тим хто штурмує Тису
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02.07.2024 22:38 Ответить
Під час штурму Тиси теж гинуть, і не поодиноко. Не можу сказати, що мені таких дуже шкода, просто як факт.
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02.07.2024 22:42 Ответить
ви втішили що на Тисі здихають не поодиноко - меньше гнилі буде
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02.07.2024 22:50 Ответить
Від такого відео штурмовиків Тиси стане більше. А по факту-у цієї дівчини з відео яйця (у переносному сенсі) сталевіші, ніж у героїчних борців з Тисою.
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02.07.2024 22:50 Ответить
та хай вони всі потопнуть у своїй Тисі - ото є про що говорити
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02.07.2024 23:19 Ответить
а у мене в під'їзді жлоби кладуть нову плитку
та ще й жильці одобряють "А что такое ?"

плять, чуть на "*********" не нарвався - так ****..ть хотілось !.
****..али кідари ЗЄльоні !

бережи вас Бог, хлопці і дівчата Воїни ЗСУ !!!!
але в тилу - повна ЗЄльона гниль !
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02.07.2024 22:49 Ответить
Респект і шана дівчинці героїні! Велике дякую всім воїнам за наш захист!
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02.07.2024 22:59 Ответить
Хлопці , Ви найкращі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
Молимось за Вас, дорогі наші сини та дочки ,
щоби Ви всі повернулися живими та здоровими ‼️
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02.07.2024 23:16 Ответить
Дура ****,як би хрєново не було жінки не повинні бути на передовій, вони створені щоб народити дитину!
Я б ще зрозумів якщо вона була би медсестрою,тощо,але траншейні бої, повний крінж і дурість,як її так і її родини!
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02.07.2024 23:22 Ответить
подивись наприклад на ЦАХАЛ-там всі рівні і саме тому це одна з найсильніших армій світу...
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02.07.2024 23:35 Ответить
Что ты несешь!!
Страну спасать нада! А не рожать вникуда!!! Если тупо рожать не замечая пистеца вокруг, то это где то в Канаде! И то молясь что б трамптсты все нафиг не развалили
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03.07.2024 00:18 Ответить
Ну она может и хотела бы быть медсестрой или там рожать детей, но поскольку множество "козаков" ждут пока пойдет воевать Кошовой, квартал и мусора, ей приходится вести траншейный бой и кринж, за них.
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03.07.2024 01:21 Ответить
А ти мабуть створений тільки для того щоб запліднити жінку. Одну. І потім решту життя утримувати її та дитинку. А можна і не утримувати, а просто пишатись фактом запліднення - мужик як ніяк...
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03.07.2024 05:20 Ответить
Справжня жінка, пліч-о-пліч з чоловіком. Моя повага.
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02.07.2024 23:36 Ответить
Вибач доця, що прийшлося тобі воювати у свої кращі роки..
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02.07.2024 23:39 Ответить
АЛЁ, СРАНЫЕ ОППОЗИЦИОНЕРЫ против "квартала 95", где вы были, когда ВЫБРАЛИ его?! Водку ЖРАЛИ? Для прикола голоснули? ЖОПУ от дивана не оторвали? Может участвовали в массовых МАНИФЕСТАЦИЯХ подозревая, что выборы были не открытыми? НЕТ? Ну тогда ЗАВАЛИТЕ СВОЁ ВАТНОЕ ХЛЕБАЛО! Идёт война и для всей Европы Президент Украины -Зеленский, а сЦарь рашки - *****! Аминь.
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02.07.2024 23:41 Ответить
Цікава в тебе молитва.
За кого ти голосував цікаво, амінь.
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03.07.2024 03:45 Ответить
Дівчата воюють, а ****** ухилянти, як щури ховаються по підвалам. Ганьба та сором для ухилянтів.
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03.07.2024 01:25 Ответить
Не всі, дехто до германії звалив
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03.07.2024 11:20 Ответить
Жінкам на війні робити нічого у ролі чоловіків це факт, загибель чоловіка для сім'ї це ще куди не йшло, а загибель матері для дітей це вже край.
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03.07.2024 03:43 Ответить
Повертайтеся живими!
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03.07.2024 06:26 Ответить
Лiто спекою зустрiло
I в окопи нас зазвало,
Ти стрiляв iз скорострiла,
Я набої подавала...

Плагиат по ассоциации
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03.07.2024 09:37 Ответить
 
 