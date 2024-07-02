Девушка-штурмовик из 3-й ОШБр в окопах под обстрелами прикрывает своих побратимов. ВИДЕО

Как известно, на фронте участие в боях также принимают женщины. В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видео с камеры GoPro.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как девушка-штурмовик с Харьковщины отстреливает врага, оказывает помощь раненым и пережидает обстрелы под постоянной угрозой вражеских дронов.

"Типичный режим бойцов на оборонительных позициях, где враг ежедневно пытается прорываться, - с камеры Даяны", - отметили в пресс-службе бригады.

Отмечается, что Даяна служит в 3-й роте 1-го штурмового батальона.

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