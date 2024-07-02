Дівчина-штурмовик з 3 ОШБр в окопах під обстрілами прикриває своїх побратимів. ВIДЕО
Як відомо, на фронті участь у боях також беруть також жінки. Відтак, бійці 3-ої окремої штурмової бригади опублікувала відео з камери GoPro.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як дівчина-штурмовик з Харківщини відстрілює ворога, надає допомогу пораненим та перечікує обстріли під постійною загрозою ворожих дронів.
"Типовий режим бійців на оборонних позиціях, де ворог щодня намагається прориватися — з камери Даяни", — зазначили в пресслужбі бригади.
Зазначається, що Даяна служить в 3-й роті 1-го штурмового батальйону.
Топ коментарі
+44 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.07.2024 22:16 Відповісти Посилання
+43 Olena Teslenko
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+38 Шая Патриот
показати весь коментар02.07.2024 22:19 Відповісти Посилання
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Слава Захисникам України та їх Родинам!
та ще й жильці одобряють "А что такое ?"
плять, чуть на "*********" не нарвався - так ****..ть хотілось !.
****..али кідари ЗЄльоні !
бережи вас Бог, хлопці і дівчата Воїни ЗСУ !!!!
але в тилу - повна ЗЄльона гниль !
Молимось за Вас, дорогі наші сини та дочки ,
щоби Ви всі повернулися живими та здоровими ‼️
Я б ще зрозумів якщо вона була би медсестрою,тощо,але траншейні бої, повний крінж і дурість,як її так і її родини!
Страну спасать нада! А не рожать вникуда!!! Если тупо рожать не замечая пистеца вокруг, то это где то в Канаде! И то молясь что б трамптсты все нафиг не развалили
За кого ти голосував цікаво, амінь.
I в окопи нас зазвало,
Ти стрiляв iз скорострiла,
Я набої подавала...
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