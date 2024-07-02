Дівчина-штурмовик з 3 ОШБр в окопах під обстрілами прикриває своїх побратимів. ВIДЕО

Як відомо, на фронті участь у боях також беруть також жінки. Відтак, бійці 3-ої окремої штурмової бригади опублікувала відео з камери GoPro.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як дівчина-штурмовик з Харківщини відстрілює ворога, надає допомогу пораненим та перечікує обстріли під постійною загрозою ворожих дронів.

"Типовий режим бійців на оборонних позиціях, де ворог щодня намагається прориватися — з камери Даяни", — зазначили в пресслужбі бригади.

Зазначається, що Даяна служить в 3-й роті 1-го штурмового батальйону.

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