В Новороссийске были взрывы, мэр Кравченко заявлял об атаке безэкипажных катеров. ВИДЕО
В ночь на 3 июля российский Новороссийск атаковали безэкипажные катера.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве у моря", - писал он в 3 ночи.
Местные телеграм-каналы писали, что взрывы со стороны моря продолжались более 30 минут.
На данное время объявлен отбой угрозы в Новороссийске. О последствиях атаки пока информации нет.
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Новороссийск атаковали морские дроны: в городе громкие взрывы и пожар, детали (видео
"В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве у моря", - написал Кравченко.
Еще через несколько минут он https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/9097 сообщил , что в районе набережной ограничено движение транспортом и запретил горожанам выезжать туда
Местные жители утверждают, что все началось около 3 часов ночи и жаловались на звуки сирены.
Впоследствии местные паблики https://t.me/chpnvrsk_official/61256 сообщили , что в результате атаки морских дронов в горах вблизи Новороссийска начался пожар
Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.
Отметим, что в Новороссийске расположена военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации и Новороссийский морской порт, который является крупнейшим портом России и Черного моря. В этом же порту есть нефтеналивная гавань.
Напомним, 1 июля украинская армия https://focus.ua/*******-novosti/655453-raketno-bombovyy-udar-po-krymu-pod-sevastopolem-unichtozhen-krupnyy-sklad-foto нанесла ракетный удар по складу беспилотников Shahed-136 в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму, где хранилось примерно 90 БПЛА.
вот это поворот!
Сами включают, сами жалуются ....
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@37.65,45.06,9.00 Карта бавовни за 24 години https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@37.65,45.06,9.00