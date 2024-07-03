В Новороссийске были взрывы, мэр Кравченко заявлял об атаке безэкипажных катеров. ВИДЕО

В ночь на 3 июля российский Новороссийск атаковали безэкипажные катера.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве у моря", - писал он в 3 ночи.

Местные телеграм-каналы писали, что взрывы со стороны моря продолжались более 30 минут.

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На данное время объявлен отбой угрозы в Новороссийске. О последствиях атаки пока информации нет.