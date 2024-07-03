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У Новоросійську лунали вибухи, мер Кравченко заявляв про атаку безекіпажних катерів. ВIДЕО

У ніч проти 3 липня російський Новоросійськ атакували безекіпажні катери.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях. Не перебувайте на відкритому просторі біля моря", - писав він о 3 ночі.

Місцеві телеграм-канали писали, що вибухи з боку моря тривали понад 30 хвилин.

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Наразі оголошено відбій загрози у Новоросійську. Про наслідки атаки поки інформації немає.

Автор: 

вибух (4517) порт (2057) росія (65994)


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Топ коментарі
+8
https://focus.ua/*******-novosti/655582-novorossiysk-atakovali-morskie-drony-v-gorode-gromkie-vzryvy-i-pozhar-detali-video

Новороссийск атаковали морские дроны: в городе громкие взрывы и пожар, детали (видео

"В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве у моря", - написал Кравченко.

Еще через несколько минут он https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/9097 сообщил , что в районе набережной ограничено движение транспортом и запретил горожанам выезжать туда

Местные жители утверждают, что все началось около 3 часов ночи и жаловались на звуки сирены.

Впоследствии местные паблики https://t.me/chpnvrsk_official/61256 сообщили , что в результате атаки морских дронов в горах вблизи Новороссийска начался пожар

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

Отметим, что в Новороссийске расположена военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации и Новороссийский морской порт, который является крупнейшим портом России и Черного моря. В этом же порту есть нефтеналивная гавань.

Напомним, 1 июля украинская армия https://focus.ua/*******-novosti/655453-raketno-bombovyy-udar-po-krymu-pod-sevastopolem-unichtozhen-krupnyy-sklad-foto нанесла ракетный удар по складу беспилотников Shahed-136 в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму, где хранилось примерно 90 БПЛА.
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03.07.2024 06:37 Відповісти
+5
Ду-у-уже інформативне відео...
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03.07.2024 06:41 Відповісти
+4
Жаловались на сирены - это что, украинские, что ли, сирены ?
Сами включают, сами жалуются ....
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03.07.2024 08:08 Відповісти
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https://focus.ua/*******-novosti/655582-novorossiysk-atakovali-morskie-drony-v-gorode-gromkie-vzryvy-i-pozhar-detali-video

Новороссийск атаковали морские дроны: в городе громкие взрывы и пожар, детали (видео

"В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве у моря", - написал Кравченко.

Еще через несколько минут он https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/9097 сообщил , что в районе набережной ограничено движение транспортом и запретил горожанам выезжать туда

Местные жители утверждают, что все началось около 3 часов ночи и жаловались на звуки сирены.

Впоследствии местные паблики https://t.me/chpnvrsk_official/61256 сообщили , что в результате атаки морских дронов в горах вблизи Новороссийска начался пожар

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

Отметим, что в Новороссийске расположена военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации и Новороссийский морской порт, который является крупнейшим портом России и Черного моря. В этом же порту есть нефтеналивная гавань.

Напомним, 1 июля украинская армия https://focus.ua/*******-novosti/655453-raketno-bombovyy-udar-po-krymu-pod-sevastopolem-unichtozhen-krupnyy-sklad-foto нанесла ракетный удар по складу беспилотников Shahed-136 в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму, где хранилось примерно 90 БПЛА.
показати весь коментар
03.07.2024 06:37 Відповісти
" в результате атаки морских дронов в горах вблизи Новороссийска начался пожар"

вот это поворот!
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03.07.2024 09:28 Відповісти
Там скоріш за все база підлодок. А вона може бути в горі, так само як у Криму. Я принаймні таку базу бачив на власні очі в балаклавській бухті в 2010 році.
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03.07.2024 11:36 Відповісти
Ду-у-уже інформативне відео...
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03.07.2024 06:41 Відповісти
"Стреляли."
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03.07.2024 07:13 Відповісти
Сиренили
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03.07.2024 11:17 Відповісти
Нєкуй так многа куріть...
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03.07.2024 07:11 Відповісти
дроны морские а пожар в горах, это как?
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03.07.2024 07:46 Відповісти
На дрони ставлять по кілька направляючих від БМ-21.(Град)
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03.07.2024 08:55 Відповісти
Жаловались на сирены - это что, украинские, что ли, сирены ?
Сами включают, сами жалуются ....
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03.07.2024 08:08 Відповісти
Дуже інформативно!!))
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03.07.2024 08:19 Відповісти
От Кієв за трі дня, до: в Новоросійськє отражалі атаку морськіх дронов
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03.07.2024 08:29 Відповісти
Що незрозуміло? "Четвёртая стадия СВО - абарона Курской Белгародскай Варонежской и Растовскай абластей"!
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03.07.2024 09:42 Відповісти
44.73573 37.8088 07-03 01:58:00 цe Контейнерный терминал "НУТЭП"
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@37.65,45.06,9.00 Карта бавовни за 24 години https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@37.65,45.06,9.00

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03.07.2024 09:44 Відповісти
44.83785 37.67833 величезний склад 07-03 01:58
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03.07.2024 09:55 Відповісти
цікавий ангарчик 230х60 метрів. Якщо горить, то сюди мабуть літачок долетів.
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03.07.2024 10:37 Відповісти
ну https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B044 це начебто теріторія цементного заводу "Пролєтарій" , і там, здається, нічому горіти.
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03.07.2024 10:33 Відповісти
Трава, камыши, цемент
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03.07.2024 11:18 Відповісти
це рецепт ********* саману.
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03.07.2024 11:51 Відповісти
атака той атака - звичайна справа. Чого кричати
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03.07.2024 13:57 Відповісти
 
 