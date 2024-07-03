У Новоросійську лунали вибухи, мер Кравченко заявляв про атаку безекіпажних катерів. ВIДЕО

У ніч проти 3 липня російський Новоросійськ атакували безекіпажні катери.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях. Не перебувайте на відкритому просторі біля моря", - писав він о 3 ночі.

Місцеві телеграм-канали писали, що вибухи з боку моря тривали понад 30 хвилин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару ЗСУ по порту "Кавказ" біля окупованої Керчі: з’явилися супутникові знімки. ВIДЕО

Наразі оголошено відбій загрози у Новоросійську. Про наслідки атаки поки інформації немає.