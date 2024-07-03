У Новоросійську лунали вибухи, мер Кравченко заявляв про атаку безекіпажних катерів. ВIДЕО
У ніч проти 3 липня російський Новоросійськ атакували безекіпажні катери.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів. Прошу зберігати спокій, дотримуватись заходів безпеки, залишатися в безпечних місцях. Не перебувайте на відкритому просторі біля моря", - писав він о 3 ночі.
Місцеві телеграм-канали писали, що вибухи з боку моря тривали понад 30 хвилин.
Наразі оголошено відбій загрози у Новоросійську. Про наслідки атаки поки інформації немає.
Топ коментарі
+8 Наталия Гончар
показати весь коментар03.07.2024 06:37 Відповісти Посилання
+5 Alex Vassago
показати весь коментар03.07.2024 06:41 Відповісти Посилання
+4 Colt
показати весь коментар03.07.2024 08:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Новороссийск атаковали морские дроны: в городе громкие взрывы и пожар, детали (видео
"В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве у моря", - написал Кравченко.
Еще через несколько минут он https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/9097 сообщил , что в районе набережной ограничено движение транспортом и запретил горожанам выезжать туда
Местные жители утверждают, что все началось около 3 часов ночи и жаловались на звуки сирены.
Впоследствии местные паблики https://t.me/chpnvrsk_official/61256 сообщили , что в результате атаки морских дронов в горах вблизи Новороссийска начался пожар
Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.
Отметим, что в Новороссийске расположена военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации и Новороссийский морской порт, который является крупнейшим портом России и Черного моря. В этом же порту есть нефтеналивная гавань.
Напомним, 1 июля украинская армия https://focus.ua/*******-novosti/655453-raketno-bombovyy-udar-po-krymu-pod-sevastopolem-unichtozhen-krupnyy-sklad-foto нанесла ракетный удар по складу беспилотников Shahed-136 в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму, где хранилось примерно 90 БПЛА.
вот это поворот!
Сами включают, сами жалуются ....
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@37.65,45.06,9.00 Карта бавовни за 24 години https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@37.65,45.06,9.00