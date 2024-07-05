BMW 530 за донат: Объявлен сбор 10 млн грн на 500 FPV-дронов для защитников. ВИДЕО
Объявлен сбор на 500 FPV-дронов для батальонов "РАРОГ" 24 ОМБр и 1-й ОШБ им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воины бригад ведут бои против оккупантов в Часовом Яру и на Запорожье.
Цель - 10 млн грн.
Реквизиты для помощи
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG
Номер карты: 5375 4112 1874 4972
PayPal: [email protected]
Участники также имеют шанс выиграть BMW 530.
Условия:
донат 500 грн - дает один шанс, 1000 грн - два шанса и так далее.
При пополнении банка обязательно указывайте в комментарии свой ФИО и номер телефона.
Победитель будет выбран в прямом эфире на странице Boss auto с помощью рандомайзера.
Топ комментарии
+15 НБ
показать весь комментарий05.07.2024 12:12 Ответить Ссылка
+9 саша паламарчук
показать весь комментарий05.07.2024 12:08 Ответить Ссылка
+7 Serhii Hurskyi
показать весь комментарий05.07.2024 12:25 Ответить Ссылка
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та пох, лише б дронами більше кацапських срак повідривало
максимум мільйон і то, наврядчи