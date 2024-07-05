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BMW 530 за донат: Объявлен сбор 10 млн грн на 500 FPV-дронов для защитников. ВИДЕО

Объявлен сбор на 500 FPV-дронов для батальонов "РАРОГ" 24 ОМБр и 1-й ОШБ им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воины бригад ведут бои против оккупантов в Часовом Яру и на Запорожье.

Цель - 10 млн грн.

Реквизиты для помощи

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG
Номер карты: 5375 4112 1874 4972
PayPal: [email protected]

Участники также имеют шанс выиграть BMW 530.

Условия:

донат 500 грн - дает один шанс, 1000 грн - два шанса и так далее.

При пополнении банка обязательно указывайте в комментарии свой ФИО и номер телефона.

Победитель будет выбран в прямом эфире на странице Boss auto с помощью рандомайзера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батальон "Волки Да Винчи" объявил сбор 25 млн грн на тепловизоры и дроны

Автор: 

сбор (309) 24 омб имени князя Данила Галицкого (259)


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Топ комментарии
+15
Хлопці! Ви дозволяєте владі красти мільярдами і просите у бідних віддати останні копійки за "надію на шкурний інтерес" - "виграш в лотерею"?
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05.07.2024 12:12 Ответить
+9
я Справі Громад доначу . а в спортлото не граю.
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05.07.2024 12:08 Ответить
+7
Я перепрошую, але донати на третьому році війни означають лише те, що починаючи з командира батальйону і закінчуючи нашим верховни главнокомандуючим - некомпетені особи і повинні залишити посади. Інакше як пояснити те, що на третій рік війни військові повинні з протягнутою рукою ходити і побиратись донатами? І було б дуже цікаво почути командира батальйону, як він допустив відсутність нормального забезпечення батальйону під час війни і нафіга він взагалі на цій посаді тоді потрібен...

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05.07.2024 12:25 Ответить
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я Справі Громад доначу . а в спортлото не граю.
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05.07.2024 12:08 Ответить
З ГБО ?
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05.07.2024 12:08 Ответить
дизельна на газу.
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05.07.2024 12:12 Ответить
Хлопці! Ви дозволяєте владі красти мільярдами і просите у бідних віддати останні копійки за "надію на шкурний інтерес" - "виграш в лотерею"?
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05.07.2024 12:12 Ответить
це *****-ліна ********* таке вигадала?
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05.07.2024 12:13 Ответить
звичайно, я роблю донати, коли можу, але мені здається, краще продати цю тачку й гроші закинути на збір...
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05.07.2024 12:15 Ответить
На пам'ятник Рейгану вже оголосили!
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05.07.2024 12:16 Ответить
Бмв це вєщь - доначу
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05.07.2024 12:17 Ответить
Я перепрошую, але донати на третьому році війни означають лише те, що починаючи з командира батальйону і закінчуючи нашим верховни главнокомандуючим - некомпетені особи і повинні залишити посади. Інакше як пояснити те, що на третій рік війни військові повинні з протягнутою рукою ходити і побиратись донатами? І було б дуже цікаво почути командира батальйону, як він допустив відсутність нормального забезпечення батальйону під час війни і нафіга він взагалі на цій посаді тоді потрібен...

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05.07.2024 12:25 Ответить
вангую що персонально у комбата з транспортом все добре, а от у рядового Миколи чомусь не дуже
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05.07.2024 12:29 Ответить
Це залежить від того хто де їздить - хто в сауну, а хтось "на передок".
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05.07.2024 15:21 Ответить
Продайте беху-будуть дрони.Цирк на дроті для люмпенів.Десь ми про.бали,це вже не смішно,а просто треш.
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05.07.2024 12:39 Ответить
ви чули шоб хтось виграв ту бєху?
та пох, лише б дронами більше кацапських срак повідривало
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05.07.2024 13:24 Ответить
ніяка беха не потягне на 10 мільйонів! тим більше така, в яку вкорячили ГБО!
максимум мільйон і то, наврядчи
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06.07.2024 10:19 Ответить
Лохотрони які ми заслужили, але правда не знаю саме за що. За зєлю не голосував.
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05.07.2024 12:40 Ответить
Кирило Тимошонка выиграет тачку, к гадалке не ходи
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05.07.2024 14:13 Ответить
Розвідняк під авто? СБУ в темі? Чи в долі?
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05.07.2024 14:17 Ответить
А поворотники на бесі працюють? )))
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05.07.2024 15:47 Ответить
Та ми ще того Майбаха не з"їздили, що Мішка Ткач "розігрував"! Так і ця беха попаде туди, куди треба. Можна все зрозуміти, що потрібна допомога. Але не ганьбіться так. Тим більше ви навіть нікому не показали те авто, який рік випуску, який пробіг, в якому стані і т.д. Коротше -- дайте нам 10 лимонів за кота в мішку ! Ганьба ! Люди і так вам донатять хто скільки може, а ви...
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05.07.2024 22:51 Ответить
 
 