BMW 530 за донат: Объявлен сбор 10 млн грн на 500 FPV-дронов для защитников. ВИДЕО

Объявлен сбор на 500 FPV-дронов для батальонов "РАРОГ" 24 ОМБр и 1-й ОШБ им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воины бригад ведут бои против оккупантов в Часовом Яру и на Запорожье.

Цель - 10 млн грн.

Реквизиты для помощи

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG

Номер карты: 5375 4112 1874 4972

PayPal: [email protected]

Участники также имеют шанс выиграть BMW 530.

Условия:



донат 500 грн - дает один шанс, 1000 грн - два шанса и так далее.

При пополнении банка обязательно указывайте в комментарии свой ФИО и номер телефона.

Победитель будет выбран в прямом эфире на странице Boss auto с помощью рандомайзера.

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