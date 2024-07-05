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BMW 530 за донат: Оголошено збір 10 млн грн на 500 FPV-дронів для захисників. ВIДЕО

Оголошено збір на 500 FPV-дронів для батальйонів "РАРОГ" 24 ОМБр та 1-й ОШБ ім. Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Воїни бригад ведуть бої проти окупантів у Часовому Яру та на Запоріжжі.

Ціль - 10 млн грн.

Реквізити для допомоги

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG
Номер карти: 5375 4112 1874 4972
PayPal: [email protected]

Учасники також мають шанс виграти BMW 530.

Умови:

донат 500 грн - дає один шанс, 1000 грн – два шанси і так далі.

При поповненні банки обовʼязково вказуйте в коментарі свій ПІБ та номер телефону.

Переможця буде обрано в прямому ефірі на сторінці Boss auto за допомогою рандомайзера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Вовки Да Вінчі" оголосив збір 25 млн грн на тепловізори та дрони

Автор: 

збір (344) 24 омб імені князя Данила Галицького (260)


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Топ коментарі
+15
Хлопці! Ви дозволяєте владі красти мільярдами і просите у бідних віддати останні копійки за "надію на шкурний інтерес" - "виграш в лотерею"?
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05.07.2024 12:12 Відповісти
+9
я Справі Громад доначу . а в спортлото не граю.
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05.07.2024 12:08 Відповісти
+7
Я перепрошую, але донати на третьому році війни означають лише те, що починаючи з командира батальйону і закінчуючи нашим верховни главнокомандуючим - некомпетені особи і повинні залишити посади. Інакше як пояснити те, що на третій рік війни військові повинні з протягнутою рукою ходити і побиратись донатами? І було б дуже цікаво почути командира батальйону, як він допустив відсутність нормального забезпечення батальйону під час війни і нафіга він взагалі на цій посаді тоді потрібен...

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05.07.2024 12:25 Відповісти
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я Справі Громад доначу . а в спортлото не граю.
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05.07.2024 12:08 Відповісти
З ГБО ?
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05.07.2024 12:08 Відповісти
дизельна на газу.
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05.07.2024 12:12 Відповісти
Хлопці! Ви дозволяєте владі красти мільярдами і просите у бідних віддати останні копійки за "надію на шкурний інтерес" - "виграш в лотерею"?
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05.07.2024 12:12 Відповісти
це *****-ліна ********* таке вигадала?
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05.07.2024 12:13 Відповісти
звичайно, я роблю донати, коли можу, але мені здається, краще продати цю тачку й гроші закинути на збір...
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05.07.2024 12:15 Відповісти
На пам'ятник Рейгану вже оголосили!
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05.07.2024 12:16 Відповісти
Бмв це вєщь - доначу
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05.07.2024 12:17 Відповісти
Я перепрошую, але донати на третьому році війни означають лише те, що починаючи з командира батальйону і закінчуючи нашим верховни главнокомандуючим - некомпетені особи і повинні залишити посади. Інакше як пояснити те, що на третій рік війни військові повинні з протягнутою рукою ходити і побиратись донатами? І було б дуже цікаво почути командира батальйону, як він допустив відсутність нормального забезпечення батальйону під час війни і нафіга він взагалі на цій посаді тоді потрібен...

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05.07.2024 12:25 Відповісти
вангую що персонально у комбата з транспортом все добре, а от у рядового Миколи чомусь не дуже
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05.07.2024 12:29 Відповісти
Це залежить від того хто де їздить - хто в сауну, а хтось "на передок".
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05.07.2024 15:21 Відповісти
Продайте беху-будуть дрони.Цирк на дроті для люмпенів.Десь ми про.бали,це вже не смішно,а просто треш.
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05.07.2024 12:39 Відповісти
ви чули шоб хтось виграв ту бєху?
та пох, лише б дронами більше кацапських срак повідривало
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05.07.2024 13:24 Відповісти
ніяка беха не потягне на 10 мільйонів! тим більше така, в яку вкорячили ГБО!
максимум мільйон і то, наврядчи
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06.07.2024 10:19 Відповісти
Лохотрони які ми заслужили, але правда не знаю саме за що. За зєлю не голосував.
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05.07.2024 12:40 Відповісти
Кирило Тимошонка выиграет тачку, к гадалке не ходи
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05.07.2024 14:13 Відповісти
Розвідняк під авто? СБУ в темі? Чи в долі?
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05.07.2024 14:17 Відповісти
А поворотники на бесі працюють? )))
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05.07.2024 15:47 Відповісти
Та ми ще того Майбаха не з"їздили, що Мішка Ткач "розігрував"! Так і ця беха попаде туди, куди треба. Можна все зрозуміти, що потрібна допомога. Але не ганьбіться так. Тим більше ви навіть нікому не показали те авто, який рік випуску, який пробіг, в якому стані і т.д. Коротше -- дайте нам 10 лимонів за кота в мішку ! Ганьба ! Люди і так вам донатять хто скільки може, а ви...
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05.07.2024 22:51 Відповісти
 
 