BMW 530 за донат: Оголошено збір 10 млн грн на 500 FPV-дронів для захисників. ВIДЕО
Оголошено збір на 500 FPV-дронів для батальйонів "РАРОГ" 24 ОМБр та 1-й ОШБ ім. Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Воїни бригад ведуть бої проти окупантів у Часовому Яру та на Запоріжжі.
Ціль - 10 млн грн.
Реквізити для допомоги
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG
Номер карти: 5375 4112 1874 4972
PayPal: [email protected]
Учасники також мають шанс виграти BMW 530.
Умови:
донат 500 грн - дає один шанс, 1000 грн – два шанси і так далі.
При поповненні банки обовʼязково вказуйте в коментарі свій ПІБ та номер телефону.
Переможця буде обрано в прямому ефірі на сторінці Boss auto за допомогою рандомайзера.
Топ коментарі
+15 НБ
показати весь коментар05.07.2024 12:12 Відповісти Посилання
+9 саша паламарчук
показати весь коментар05.07.2024 12:08 Відповісти Посилання
+7 Serhii Hurskyi
показати весь коментар05.07.2024 12:25 Відповісти Посилання
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та пох, лише б дронами більше кацапських срак повідривало
максимум мільйон і то, наврядчи