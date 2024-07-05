BMW 530 за донат: Оголошено збір 10 млн грн на 500 FPV-дронів для захисників. ВIДЕО

Оголошено збір на 500 FPV-дронів для батальйонів "РАРОГ" 24 ОМБр та 1-й ОШБ ім. Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Воїни бригад ведуть бої проти окупантів у Часовому Яру та на Запоріжжі.

Ціль - 10 млн грн.

Реквізити для допомоги

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/2B7NoUnUGG

Номер карти: 5375 4112 1874 4972

PayPal: [email protected]

Учасники також мають шанс виграти BMW 530.

Умови:



донат 500 грн - дає один шанс, 1000 грн – два шанси і так далі.

При поповненні банки обовʼязково вказуйте в коментарі свій ПІБ та номер телефону.

Переможця буде обрано в прямому ефірі на сторінці Boss auto за допомогою рандомайзера.

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