Уничтожение БПЛА "ZALA" из ЗРК "Стріла" воинами 3-й ОШБр на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине воины 3-й Отдельной штурмовой бригады уничтожили разведывательный беспилотник оккупантов ZALA.

Видео обнародовали воины 3-й ОШБр, передает Цензор.НЕТ.

ПВО бригады ликвидировала разведывательный БПЛА "ZALA", который следил за позициями защитников на Харьковщине, ракетой "Стріла".

"Этот беспилотник - лишь один из зафиксированных на видео бойцами бригады, которые охотятся на них регулярно. Навели на цель и уничтожили бойцы Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона!" - добавили в 3-й ОШБр.

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