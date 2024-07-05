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Новости Видео Война
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Уничтожение БПЛА "ZALA" из ЗРК "Стріла" воинами 3-й ОШБр на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине воины 3-й Отдельной штурмовой бригады уничтожили разведывательный беспилотник оккупантов ZALA.

Видео обнародовали воины 3-й ОШБр, передает Цензор.НЕТ.

ПВО бригады ликвидировала разведывательный БПЛА "ZALA", который следил за позициями защитников на Харьковщине, ракетой "Стріла".

"Этот беспилотник - лишь один из зафиксированных на видео бойцами бригады, которые охотятся на них регулярно. Навели на цель и уничтожили бойцы Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона!" - добавили в 3-й ОШБр.

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Автор: 

беспилотник (3762) уничтожение (7245) 3-я Отдельная штурмовая бригада (443)


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Молодці наші воїни , що так безжалісно знищують
все кацапське барахло разом з ними 👍🏼🙏🏼🙁
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05.07.2024 13:25 Ответить
Смерть кацапії!
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05.07.2024 14:06 Ответить
Помилка - нема суки!!!)))
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05.07.2024 15:20 Ответить
 
 