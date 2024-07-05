Уничтожение БПЛА "ZALA" из ЗРК "Стріла" воинами 3-й ОШБр на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине воины 3-й Отдельной штурмовой бригады уничтожили разведывательный беспилотник оккупантов ZALA.
Видео обнародовали воины 3-й ОШБр, передает Цензор.НЕТ.
ПВО бригады ликвидировала разведывательный БПЛА "ZALA", который следил за позициями защитников на Харьковщине, ракетой "Стріла".
"Этот беспилотник - лишь один из зафиксированных на видео бойцами бригады, которые охотятся на них регулярно. Навели на цель и уничтожили бойцы Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона!" - добавили в 3-й ОШБр.
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все кацапське барахло разом з ними 👍🏼🙏🏼🙁