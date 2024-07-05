Знищення БПЛА "ZALA" із ЗРК "Стріла" воїнами 3 ОШБр на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині воїни 3 Окремої штурмової бригади знищили розвідувальний безпілотник окупантів ZALA.
Відео оприлюднили воїни 3 ОШБр, передає Цензор.НЕТ.
Так, ППО бригади ліквідувала розвідувальний БПЛА "ZALA", який стежив за позиціями захисників на Харківщині, ракетою Стріла.
"Цей безпілотник — лише один із зафіксованих на відео бійцями бригади, які полюють на них регулярно. Навели на ціль й знищили бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону!" - додали у 3 ОШБр.
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все кацапське барахло разом з ними 👍🏼🙏🏼🙁