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Знищення БПЛА "ZALA" із ЗРК "Стріла" воїнами 3 ОШБр на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині воїни 3 Окремої штурмової бригади знищили розвідувальний безпілотник окупантів ZALA.

Відео оприлюднили воїни 3 ОШБр, передає Цензор.НЕТ.

Так, ППО бригади ліквідувала розвідувальний БПЛА "ZALA", який стежив за позиціями захисників на Харківщині, ракетою Стріла.

"Цей безпілотник — лише один із зафіксованих на відео бійцями бригади, які полюють на них регулярно. Навели на ціль й знищили бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону!" - додали у 3 ОШБр.

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Молодці наші воїни , що так безжалісно знищують
все кацапське барахло разом з ними 👍🏼🙏🏼🙁
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05.07.2024 13:25 Відповісти
Смерть кацапії!
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05.07.2024 14:06 Відповісти
Помилка - нема суки!!!)))
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05.07.2024 15:20 Відповісти
 
 