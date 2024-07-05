Знищення БПЛА "ZALA" із ЗРК "Стріла" воїнами 3 ОШБр на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині воїни 3 Окремої штурмової бригади знищили розвідувальний безпілотник окупантів ZALA.

Відео оприлюднили воїни 3 ОШБр, передає Цензор.НЕТ.

Так, ППО бригади ліквідувала розвідувальний БПЛА "ZALA", який стежив за позиціями захисників на Харківщині, ракетою Стріла.

"Цей безпілотник — лише один із зафіксованих на відео бійцями бригади, які полюють на них регулярно. Навели на ціль й знищили бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону!" - додали у 3 ОШБр.

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