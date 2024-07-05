Мощная детонация российского самоходного миномета "Тюльпан" после попадания украинского дрона. ВИДЕО
В Донецкой области бойцы батальона БпЛА "Ророг" 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ дроном-камикадзе уничтожили российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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