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Мощная детонация российского самоходного миномета "Тюльпан" после попадания украинского дрона. ВИДЕО

В Донецкой области бойцы батальона БпЛА "Ророг" 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ дроном-камикадзе уничтожили российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Донецкая область (9984) 24 омб имени князя Данила Галицкого (259) дроны (4104)


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Топ комментарии
+5
Я так і не зрозумів , куда подівся тюльпан ?
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05.07.2024 21:56 Ответить
+4
Не пощастило сусiднiм будiвлям. То були будинки наших людей...
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05.07.2024 22:10 Ответить
+2
Тюльпан осипався. І ваза кудись зникла.
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05.07.2024 22:48 Ответить
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Я так і не зрозумів , куда подівся тюльпан ?
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05.07.2024 21:56 Ответить
Потужньо здетонiровав.
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05.07.2024 22:09 Ответить
Новітня система телепортації - "Аналогов нєт"
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06.07.2024 02:46 Ответить
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06.07.2024 12:14 Ответить
А у нас ще є ракети на С-300??????? Чи трофейні??))
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05.07.2024 22:36 Ответить
М-да....
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06.07.2024 04:00 Ответить
Не пощастило сусiднiм будiвлям. То були будинки наших людей...
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05.07.2024 22:10 Ответить
Cподiваюсь що нiхто з мiсцевих не постраждав.
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05.07.2024 22:27 Ответить
А навіщо ті падли їздять по селу?? Чи чекати поки вони почнуть стріляти??
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05.07.2024 22:38 Ответить
А до чого там жителі цього села? Їх хтось запитував із росіян, де їм їздити? Чи їм пікет було потрібно організовувати на початку вулиці? Тюльпан під-час руху не стріляє, а ставати він не збирався.
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06.07.2024 05:44 Ответить
Підривають там де є можливість!
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05.07.2024 22:42 Ответить
Тюльпан осипався. І ваза кудись зникла.
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05.07.2024 22:48 Ответить
"работает" он, 3.14дорас? Ну вот, заработал.
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05.07.2024 23:05 Ответить
Горить,палає "Тюльпан" ворожий,рідна Україна переможе!
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05.07.2024 23:21 Ответить
Батальоны просят агня!
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05.07.2024 23:52 Ответить
усьо! "рАботАл" москаль і вже більше не "рАботАє".
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06.07.2024 10:04 Ответить
 
 