Потужна детонація російського самохідного міномету "Тюльпан" після влучання українського дрона. ВIДЕО
На Донеччині бійці батальйону БпЛА "Ророг" 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ дроном-камікадзе знищили російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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