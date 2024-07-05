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Потужна детонація російського самохідного міномету "Тюльпан" після влучання українського дрона. ВIДЕО

На Донеччині бійці батальйону БпЛА "Ророг" 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ дроном-камікадзе знищили російський самохідний міномет 2С4 "Тюльпан".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупантів "розриває на частини" від ударів БпЛА бійців 24 ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8812) 24 омб імені князя Данила Галицького (260) дрони (4909)


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Топ коментарі
+5
Я так і не зрозумів , куда подівся тюльпан ?
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05.07.2024 21:56 Відповісти
+4
Не пощастило сусiднiм будiвлям. То були будинки наших людей...
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05.07.2024 22:10 Відповісти
+2
Тюльпан осипався. І ваза кудись зникла.
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05.07.2024 22:48 Відповісти
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Я так і не зрозумів , куда подівся тюльпан ?
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05.07.2024 21:56 Відповісти
Потужньо здетонiровав.
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05.07.2024 22:09 Відповісти
Новітня система телепортації - "Аналогов нєт"
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06.07.2024 02:46 Відповісти
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06.07.2024 12:14 Відповісти
А у нас ще є ракети на С-300??????? Чи трофейні??))
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05.07.2024 22:36 Відповісти
М-да....
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06.07.2024 04:00 Відповісти
Не пощастило сусiднiм будiвлям. То були будинки наших людей...
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05.07.2024 22:10 Відповісти
Cподiваюсь що нiхто з мiсцевих не постраждав.
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05.07.2024 22:27 Відповісти
А навіщо ті падли їздять по селу?? Чи чекати поки вони почнуть стріляти??
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05.07.2024 22:38 Відповісти
А до чого там жителі цього села? Їх хтось запитував із росіян, де їм їздити? Чи їм пікет було потрібно організовувати на початку вулиці? Тюльпан під-час руху не стріляє, а ставати він не збирався.
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06.07.2024 05:44 Відповісти
Підривають там де є можливість!
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05.07.2024 22:42 Відповісти
Тюльпан осипався. І ваза кудись зникла.
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05.07.2024 22:48 Відповісти
"работает" он, 3.14дорас? Ну вот, заработал.
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05.07.2024 23:05 Відповісти
Горить,палає "Тюльпан" ворожий,рідна Україна переможе!
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05.07.2024 23:21 Відповісти
Батальоны просят агня!
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05.07.2024 23:52 Відповісти
усьо! "рАботАл" москаль і вже більше не "рАботАє".
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06.07.2024 10:04 Відповісти
 
 