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Новости Видео Война
12 202 19

Вражеский танк разлетается вдребезги после наезда на мину. ВИДЕО

После наезда на мину боекомплект вражеского танка взорвался и разорвал бронемашину на куски.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попытки атаки танка на позиции 79-й ОДШБр на Кураховском направлении, наезда на мину и мощного взрыва опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Бойцы 79-й ОДШБр отразили вражеский штурм, уничтожив российские танк и БМП под Новомихайловкой. ВИДЕО

Автор: 

танк (2276) Донецкая область (10009) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+19
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09.07.2024 09:42 Ответить
+15
і тока абосраниє парткі і лапті рашистскіх акупантав взмилі в нєба...
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09.07.2024 09:43 Ответить
+11
Экипажу-крепкого здоровья и успехов в боевой и политической.
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09.07.2024 09:50 Ответить
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Поднимаю бокал:
- Ну, чтобы все !
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09.07.2024 09:42 Ответить
і тока абосраниє парткі і лапті рашистскіх акупантав взмилі в нєба...
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09.07.2024 09:43 Ответить
....та й ті, поки падали догоріли.Але яка сила, щоб нічого з танка не лишилось
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09.07.2024 09:46 Ответить
мальчікі проста єхалі к вадічькє і нє імєлі нєчєго в мислях плохого
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09.07.2024 09:48 Ответить
Важка, але так необхідна для Україні, праця Захисників України!!
Дякуємо та підтримуймо наших Оборонців, хто і як може!!
Україна вистоїть, як будемо усі разом!
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09.07.2024 09:49 Ответить
Экипажу-крепкого здоровья и успехов в боевой и политической.
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09.07.2024 09:50 Ответить
ржава бричка замала помства за "Охмадит"
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09.07.2024 09:54 Ответить
а як хвацько їхав...
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09.07.2024 10:22 Ответить
міны там не було, пердячя кішка розірвалась
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09.07.2024 10:22 Ответить
Їхав чітко по смузі від змія горинича, але ж це 100% міни.
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09.07.2024 13:17 Ответить
у Іваново можно льогко набрати ще десяток танкових екіпажів, бо вони там всі *******.
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09.07.2024 10:23 Ответить
Так поспішав, так поспішав...
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09.07.2024 11:10 Ответить
спешил на концерт
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09.07.2024 12:14 Ответить
може то і міна, але якась модернізована, може навіть натівська...
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09.07.2024 11:28 Ответить
"I нє узнаєт молодая, какой в танкiста бил конєц..."
i далi соло на баянi.
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09.07.2024 12:05 Ответить
Екіпаж улетів в стратосферу - Маск заздрить!
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09.07.2024 12:38 Ответить
Повна анігіляція )))
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09.07.2024 12:43 Ответить
На молекулы
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09.07.2024 19:50 Ответить
 
 