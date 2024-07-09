Вражеский танк разлетается вдребезги после наезда на мину. ВИДЕО

После наезда на мину боекомплект вражеского танка взорвался и разорвал бронемашину на куски.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попытки атаки танка на позиции 79-й ОДШБр на Кураховском направлении, наезда на мину и мощного взрыва опубликована в соцсетях.

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