Ворожий танк розлітається на друзки після наїзду на міну. ВIДЕО
Після наїзду на міну боєкомплект ворожого танку вибухнув та розірвав бронемашину на шматки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис спроби атаки танка на позиції 79-ї ОДШБр на курахівському напрямку, наїзду на міну та потужного вибуху опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+19 AbOriginal_UA
показати весь коментар09.07.2024 09:42 Відповісти Посилання
+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.07.2024 09:43 Відповісти Посилання
+11 олег иванов #434516
показати весь коментар09.07.2024 09:50 Відповісти Посилання
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