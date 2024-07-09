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Новини Відео Війна
12 202 19

Ворожий танк розлітається на друзки після наїзду на міну. ВIДЕО

Після наїзду на міну боєкомплект ворожого танку вибухнув та розірвав бронемашину на шматки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис спроби атаки танка на позиції 79-ї ОДШБр на курахівському напрямку, наїзду на міну та потужного вибуху опублікований у соцмережах

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 79 ОДШБр відбили ворожий штурм, знищивши російські танк і БМП під Новомихайлівкою. ВIДЕО

Автор: 

танк (2089) Донецька область (8830) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+19
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09.07.2024 09:42 Відповісти
+15
і тока абосраниє парткі і лапті рашистскіх акупантав взмилі в нєба...
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09.07.2024 09:43 Відповісти
+11
Экипажу-крепкого здоровья и успехов в боевой и политической.
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09.07.2024 09:50 Відповісти
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Поднимаю бокал:
- Ну, чтобы все !
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09.07.2024 09:42 Відповісти
і тока абосраниє парткі і лапті рашистскіх акупантав взмилі в нєба...
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09.07.2024 09:43 Відповісти
....та й ті, поки падали догоріли.Але яка сила, щоб нічого з танка не лишилось
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09.07.2024 09:46 Відповісти
мальчікі проста єхалі к вадічькє і нє імєлі нєчєго в мислях плохого
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09.07.2024 09:48 Відповісти
Важка, але так необхідна для Україні, праця Захисників України!!
Дякуємо та підтримуймо наших Оборонців, хто і як може!!
Україна вистоїть, як будемо усі разом!
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09.07.2024 09:49 Відповісти
Экипажу-крепкого здоровья и успехов в боевой и политической.
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09.07.2024 09:50 Відповісти
ржава бричка замала помства за "Охмадит"
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09.07.2024 09:54 Відповісти
а як хвацько їхав...
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09.07.2024 10:22 Відповісти
міны там не було, пердячя кішка розірвалась
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09.07.2024 10:22 Відповісти
Їхав чітко по смузі від змія горинича, але ж це 100% міни.
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09.07.2024 13:17 Відповісти
у Іваново можно льогко набрати ще десяток танкових екіпажів, бо вони там всі *******.
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09.07.2024 10:23 Відповісти
Так поспішав, так поспішав...
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09.07.2024 11:10 Відповісти
спешил на концерт
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09.07.2024 12:14 Відповісти
може то і міна, але якась модернізована, може навіть натівська...
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09.07.2024 11:28 Відповісти
"I нє узнаєт молодая, какой в танкiста бил конєц..."
i далi соло на баянi.
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09.07.2024 12:05 Відповісти
Екіпаж улетів в стратосферу - Маск заздрить!
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09.07.2024 12:38 Відповісти
Повна анігіляція )))
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09.07.2024 12:43 Відповісти
На молекулы
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09.07.2024 19:50 Відповісти
 
 