Ворожий танк розлітається на друзки після наїзду на міну. ВIДЕО

Після наїзду на міну боєкомплект ворожого танку вибухнув та розірвав бронемашину на шматки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис спроби атаки танка на позиції 79-ї ОДШБр на курахівському напрямку, наїзду на міну та потужного вибуху опублікований у соцмережах.

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