Оторванная концовка оккупанта летит в воздухе после сбрасывания с дрона

Оператор украинского дрона точно сбросил гранату и ликвидировал российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом оккупанту оторвало конечность и подбросило ее высоко вверх.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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