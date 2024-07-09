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Оторванная концовка оккупанта летит в воздухе после сбрасывания с дрона

Оператор украинского дрона точно сбросил гранату и ликвидировал российского захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом оккупанту оторвало конечность и подбросило ее высоко вверх.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе незаметно подкрадывается к оккупанту в перелеске: "П#дар сел, замер и думает, что скрылся, но...". ВIДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) дроны (4123)


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Топ комментарии
+4
Він сказав: - Поїхали, - та змахнув рукой.
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09.07.2024 13:02 Ответить
+3
попрощалась і *********.... ще й махала)
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09.07.2024 12:39 Ответить
+1
Выражение "голосовал за путина" заиграло новыми красками....
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09.07.2024 12:52 Ответить
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попрощалась і *********.... ще й махала)
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09.07.2024 12:39 Ответить
зараз на расії такий "мозабрік навпаки" дуже популярний.
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09.07.2024 12:44 Ответить
Выражение "голосовал за путина" заиграло новыми красками....
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09.07.2024 12:52 Ответить
Він сказав: - Поїхали, - та змахнув рукой.
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09.07.2024 13:02 Ответить
Підірвали москаля в вирві край дороги,
Летять руки, летять ноги, летять роги.
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09.07.2024 13:10 Ответить
Рученьки. ніженьки...
(з колискової)
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09.07.2024 13:14 Ответить
Прикольно, Ванька прокинеться, а руки нема!
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09.07.2024 13:54 Ответить
Взагалі-то - "конечность". Але "концовка" теж не погано...
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09.07.2024 14:17 Ответить
На видосиках часто повреждаются руки и ноги руззких, а то даже их вообще отрывает. Надоть ентим мобилизованным ноги заранее ампутировать и ставить на пружинах - смогут легко убежать от наших дрончиков. Да и руки шоб булы биомеханические, как у Буратино. (совет от Паффнутия)
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09.07.2024 14:29 Ответить
Одна нога тут , а інша..... ?
Почекаємо, де нога "приземлиться...."
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09.07.2024 15:03 Ответить
 
 