Оторванная концовка оккупанта летит в воздухе после сбрасывания с дрона
Оператор украинского дрона точно сбросил гранату и ликвидировал российского захватчика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом оккупанту оторвало конечность и подбросило ее высоко вверх.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+4 Trevo Trow
показать весь комментарий09.07.2024 13:02 Ответить Ссылка
+3 vadik kut
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+1 AbOriginal_UA
показать весь комментарий09.07.2024 12:52 Ответить Ссылка
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Летять руки, летять ноги, летять роги.
(з колискової)
Почекаємо, де нога "приземлиться...."