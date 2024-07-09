УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11545 відвідувачів онлайн
Новини Відео
9 430 10

Відірвана кінцівка окупанта летить у повітрі після скиду із дрона. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучно скинув гранату та ліквідував російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухом окупанту відірвало кінцівку і підкинуло її високо угору.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе непомітно підкрадається до окупанта у переліску: "П#дар сів, завмер і думає, що сховався, але...". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17876) знищення (7600) дрони (4932)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Він сказав: - Поїхали, - та змахнув рукой.
показати весь коментар
09.07.2024 13:02 Відповісти
+3
попрощалась і *********.... ще й махала)
показати весь коментар
09.07.2024 12:39 Відповісти
+1
Выражение "голосовал за путина" заиграло новыми красками....
показати весь коментар
09.07.2024 12:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
попрощалась і *********.... ще й махала)
показати весь коментар
09.07.2024 12:39 Відповісти
зараз на расії такий "мозабрік навпаки" дуже популярний.
показати весь коментар
09.07.2024 12:44 Відповісти
Выражение "голосовал за путина" заиграло новыми красками....
показати весь коментар
09.07.2024 12:52 Відповісти
Він сказав: - Поїхали, - та змахнув рукой.
показати весь коментар
09.07.2024 13:02 Відповісти
Підірвали москаля в вирві край дороги,
Летять руки, летять ноги, летять роги.
показати весь коментар
09.07.2024 13:10 Відповісти
Рученьки. ніженьки...
(з колискової)
показати весь коментар
09.07.2024 13:14 Відповісти
Прикольно, Ванька прокинеться, а руки нема!
показати весь коментар
09.07.2024 13:54 Відповісти
Взагалі-то - "конечность". Але "концовка" теж не погано...
показати весь коментар
09.07.2024 14:17 Відповісти
На видосиках часто повреждаются руки и ноги руззких, а то даже их вообще отрывает. Надоть ентим мобилизованным ноги заранее ампутировать и ставить на пружинах - смогут легко убежать от наших дрончиков. Да и руки шоб булы биомеханические, как у Буратино. (совет от Паффнутия)
показати весь коментар
09.07.2024 14:29 Відповісти
Одна нога тут , а інша..... ?
Почекаємо, де нога "приземлиться...."
показати весь коментар
09.07.2024 15:03 Відповісти
 
 