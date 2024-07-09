Відірвана кінцівка окупанта летить у повітрі після скиду із дрона. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона влучно скинув гранату та ліквідував російського загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухом окупанту відірвало кінцівку і підкинуло її високо угору.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+4 Trevo Trow
показати весь коментар09.07.2024 13:02 Відповісти Посилання
+3 vadik kut
показати весь коментар09.07.2024 12:39 Відповісти Посилання
+1 AbOriginal_UA
показати весь коментар09.07.2024 12:52 Відповісти Посилання
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Летять руки, летять ноги, летять роги.
(з колискової)
Почекаємо, де нога "приземлиться...."