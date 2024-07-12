Зеленский встретился с Мелони на полях саммита НАТО: Обсудили ПВО для Украины. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьером Италии и Председателем Совета министров Джорджией Мелони на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что проинформировал ее о ситуации на фронте и российском воздушном терроре против украинских городов.
"Обсудили ключевые потребности Украины, в частности противовоздушную оборону. Спасибо за то, что обороноспособность и восстановление Украины определены приоритетными вопросами итальянского председательства в G7 в этом году", - добавил глава государства.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksiy Burkovskyy #461046
показать весь комментарий12.07.2024 11:33 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий12.07.2024 11:36 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Герхард
показать весь комментарий12.07.2024 11:37 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий12.07.2024 11:38 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Wlad West
показать весь комментарий12.07.2024 11:51 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
U A #508723
показать весь комментарий12.07.2024 11:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Trofim
показать весь комментарий12.07.2024 12:40 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Victor Victor #437828
показать весь комментарий12.07.2024 13:01 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль