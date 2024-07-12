РУС
Зеленский встретился с Мелони на полях саммита НАТО: Обсудили ПВО для Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьером Италии и Председателем Совета министров Джорджией Мелони на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Об этом он написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что проинформировал ее о ситуации на фронте и российском воздушном терроре против украинских городов.

"Обсудили ключевые потребности Украины, в частности противовоздушную оборону. Спасибо за то, что обороноспособность и восстановление Украины определены приоритетными вопросами итальянского председательства в G7 в этом году", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и премьер Италии Мелони обсудили поддержку ПВО Украины на полях саммита G-7

Зеленский Владимир (21986) ПВО (3124) Джорджа Мелони (150)
"на полях саміту НАТО у Вашингтоні..." Лучше бы они встретились на полях под Херсоном
12.07.2024 11:33 Ответить
Интересно, а Мелони тоже везде за собой завхоза таскает?
12.07.2024 11:36 Ответить
І як Мелоні назвала ЗЄ? 😁
12.07.2024 11:37 Ответить
з 2019 року "зелене" -"говорили балакали,сіли і покакали ,а в перерві гроші крали"
12.07.2024 11:38 Ответить
Фу, такая мерзота ручонки тянет.
12.07.2024 11:51 Ответить
Зеленський зустрівся з Мелоні у полі
12.07.2024 11:57 Ответить
Було виділено мільйони на ППО для енергооб*єктів, ні грошей ні ППО.
12.07.2024 12:40 Ответить
Ні енергооб'єктів...
12.07.2024 13:01 Ответить
 
 