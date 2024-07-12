Зеленский встретился с Мелони на полях саммита НАТО: Обсудили ПВО для Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьером Италии и Председателем Совета министров Джорджией Мелони на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Зеленский отметил, что проинформировал ее о ситуации на фронте и российском воздушном терроре против украинских городов.

"Обсудили ключевые потребности Украины, в частности противовоздушную оборону. Спасибо за то, что обороноспособность и восстановление Украины определены приоритетными вопросами итальянского председательства в G7 в этом году", - добавил глава государства.

